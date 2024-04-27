Ташуев сообщил, что семейные проблемы решились. Он вчера покинул «Факел» «по семейным обстоятельствам»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Футбол

Сергей Ташуев рассказал, что его семейные проблемы решились.

Вчера было объявлено об уходе Ташуева из «Факела» по семейным обстоятельствам.

– Конкретной паузы я не брал. Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать.

– Тогда, получается, решение об уходе из «Факела» было обоюдным?

– Я не могу передавать разговор с руководством. Не имею права делать это по контракту. Оставим все как есть, – сказал бывший главный тренер «Факела».

Напомним, «Факел» проиграл четыре матча подряд в Мир РПЛ с общим счетом 1:8. Команда находится на 11-й позиции в таблице, набрав 26 очков в 25 играх.

Вчера Игорь Черевченко возглавил «Факел».

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31 комментарий
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Семейные проблемы Ташуева:
Диалог с женой:
- Сережа, ты когда полку на кухне прибьешь уже?!
- Мне некогда, мне Факел тренировать надо!
- Вертела я твой Факел, чтоб завтра же полка была на месте, понял?!
- Понял...

Полка прибита, проблема решена. Свободный тренер!

"Ох, уж эти сказки... Ох, уже эти сказочники..." (с)
+79
0
+79
А зачем цирк устраивать? Почему просто нельзя сказать, что уволили тренера из-за результата?
+17
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+14
Наверное, семейные проблемы заключались в том, что Сутормин занимал полтос до вчерашнего дня, но немного подзадержал, и отдал только сегодня.
+15
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+7
Неплохо. Можно еще уходить в отставку, чтобы пообедать. Ну или покакать, простите уж
+8
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+7
Вообще, фирменный почерк мега-руководителя Ромы Асхабадзэ чувствуется
+9
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Жена не хотела жить в Воронеже, поэтому проблема решилась за 1 день
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😂😂😂
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А вокруг конечно же одни доверчивые идиоты ))
+4
0
+4
Не удивительно, надеюсь Ташуев быстро найдет себе клуб. Великолепный вариант для Краснодара-2, но вряд ли пойдет после клубов РПЛ. А Факел в своем стиле - уже пятый главный тренер за два сезона в РПЛ.
+4
-1
+3
Ответ Детрит
Семейные проблемы Ташуева: Диалог с женой: - Сережа, ты когда полку на кухне прибьешь уже?! - Мне некогда, мне Факел тренировать надо! - Вертела я твой Факел, чтоб завтра же полка была на месте, понял?! - Понял... Полка прибита, проблема решена. Свободный тренер! "Ох, уж эти сказки... Ох, уже эти сказочники..." (с)
под столом)))))))))))))))))))))
+3
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+2
Это теперь такая новая форма увольнения главного тренера?! ))) Цирк какой-то.
+2
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Утюг забыл выключить?
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Ответ sebastian1410
Не удивительно, надеюсь Ташуев быстро найдет себе клуб. Великолепный вариант для Краснодара-2, но вряд ли пойдет после клубов РПЛ. А Факел в своем стиле - уже пятый главный тренер за два сезона в РПЛ.
На этих эмоциональных вспышках они и держатся.
+1
0
+1
Ответ Детрит
Семейные проблемы Ташуева: Диалог с женой: - Сережа, ты когда полку на кухне прибьешь уже?! - Мне некогда, мне Факел тренировать надо! - Вертела я твой Факел, чтоб завтра же полка была на месте, понял?! - Понял... Полка прибита, проблема решена. Свободный тренер! "Ох, уж эти сказки... Ох, уже эти сказочники..." (с)
Хахаха, хорош, так и было судя по развитию новостей ))
+1
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Спартак он возил ))) ноги стер походу )))
+1
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Факел это семья и обстоятельства в виде увольнения соответственно тоже семейные
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Жене изменил?
+1
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Семейная проблема Ташуева - это наверное задержка зарплаты в Факеле. Как только уволься, расчёт получил сразу и проблем не стало.
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Вещи нужно было постирать , теперь можно в чистых штанах снова тренировать
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Не "Он вчера...", а "Вчера он...".
Колхозники.
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Включённый утюг?!
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Взрослый мужик детские отмазки лепит. Дали пинка под зад и признаться стыдно.
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Каждый пилит как может. Цирк 🤹‍♂️
Что с судейством, что с тренерами. Другого объяснения у меня нет
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бюджет освоен проблемы уладились
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Ответ Алешка Терминатор
Вообще, фирменный почерк мега-руководителя Ромы Асхабадзэ чувствуется
Учитывая, что в Факеле Асхабадзе никогда не ошибался в решениях, это комплимент
+2
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Ответ Shadow1882
Учитывая, что в Факеле Асхабадзе никогда не ошибался в решениях, это комплимент
Лично мне не хватает фантазии придумать, что такого должен был натворить Ташуев, чтобы увольнять его с формулировкой "по семейным обстоятельствам". А не со стандартной: "футбольный клуб Факел благодарит за совместную работу и желает успеха в дальнейшей тренерской деятельности".

А вот что Рома человек довольно гниловатый - это медицинский факт.
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И смех и грех...
0
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Ответ sebastian1410
Не удивительно, надеюсь Ташуев быстро найдет себе клуб. Великолепный вариант для Краснодара-2, но вряд ли пойдет после клубов РПЛ. А Факел в своем стиле - уже пятый главный тренер за два сезона в РПЛ.
Ну думаю для клуба фнл тренер неплохой тот же Арсенал или Химки
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