Ташуев сообщил, что семейные проблемы решились. Он вчера покинул «Факел» «по семейным обстоятельствам»

Сергей Ташуев рассказал, что его семейные проблемы решились.

Вчера было объявлено об уходе из «Факела» по семейным обстоятельствам.

– Конкретной паузы я не брал. Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать.

– Тогда, получается, решение об уходе из «Факела» было обоюдным?

– Я не могу передавать разговор с руководством. Не имею права делать это по контракту. Оставим все как есть, – сказал бывший главный тренер « ».

Напомним, «Факел» проиграл четыре матча подряд в Мир РПЛ с общим счетом 1:8. Команда находится на 11-й позиции в таблице, набрав 26 очков в 25 играх.

Вчера Игорь Черевченко возглавил «Факел».