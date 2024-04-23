Бавария – Айнтрахт, прогноз на матч 27 апреля 2024, Бундеслига

Да, впервые за долгие 12 лет «Бавария» проиграла борьбу за титул чемпиона Германии. Das Spiel ist aus, как говорится. И все же баварцам придется доиграть до конца турнир, поскольку, во-первых, никто не хочет терять лицо и от обиды проигрывать все оставшиеся матчи, а во-вторых, на носу полуфинал Лиги чемпионов против «Реала», и уж там-то мюнхенцы должны попытаться отомстить. Но сначала будет испытание «Айнтрахтом» в Бундеслиге.

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Бавария

13 апреля «Бавария» одержала победу над катящимся во Вторую Бундеслигу «Кельном» 2:0. До матча «Байера» против «Вердера» оставалось меньше суток, но Томас Тухель и его подопечные уже догадывались, чем она закончится, и поняли: в этом сезоне битву за титул лучшей команды Германии они проиграли. Правда, пока что сезон для баварцев ни формально, ни фактически не закончен, и им предстоит доиграть с честью оставшиеся матчи и показать, что они должны быть хотя бы лучшими после «Байера» в Германии. На второе место метит «Штутгарт», а это ведь еще один клуб, у которого в списке трофеев есть Серебряная салатница. От «Баварии» до «Штутгарта» всего три очка…

Мюнхенцы, решив не опускать планку своих ожиданий, выиграли в следующем туре у «Униона» со счетом 5:1, пытаясь таким образом заглушить боль от своих неудач. Впереди их ждут матчи Бундеслиги против «Айнтрахта», все того же метящего на второе место «Штутгарта», а также «Вольфсбурга» и «Хоффенхайма». Впрочем, мы говорили, что сезон еще не закончен. Впереди у «Баварии» еще одно страшное испытание в виде полуфинала Лиги чемпионов и «Реала»: пусть они не взяли очередной титул чемпиона страны, но побороться за ушастый трофей они еще могут. Два самых главных матча еще впереди.

Айнтрахт

В 2022 году «Айнтрахт» знатно пошумел, пройдя без поражений Лигу Европы и победив по пенальти «Рейнджерс», а также заскочил в одну восьмую Лиги чемпионов, уступив там «Наполи». Увы, сейчас «орлы» и близко не напоминают о своей былой славе: шестое место и 45 очков, да вылет из Лиги конференции от бельгийского «Юниона» в первом же раунде плей-офф. «Фрайбург» отстает на 5 очков, «Боруссия» опережает на 12 очков. В общем, им бы сейчас Лигу Европы отстоять, чем «орлы» и займутся при первой возможности.

Прогноз на матч Байер – Штутгарт

Пока они это делают с переменным успехом: после четырех безвыигрышных матчей «Айнтрахт» взял верх над «Аугсбургом» со счетом 3:1. Впереди его ждут испытания в лице «Баварии», «Байера», «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Лейпцига». «Орлам» придется очень постараться, потому что первые из его соперников традиционно злые как черти от поражений, вторые умудрились обмануть даже дортмундскую «Боруссию» и опять не проиграли, да и третьи с четвертыми не подарок. Судьба еврокубковых путевок зависит и от стараний подопечных Дино Топпмеллера.

Прогноз

27 апреля в 16:30 по московскому времени «Альянц-Арена» снова зажжет свои красные огни по случаю игры «Баварии». Букмекеры BetBoom снова считают мюнхенцев фаворитом: 1.39 на победу Тухеля, 5.56 на ничью и 6.96 на триумф команды из Франкфурта-на-Майне. С очевидным пониманием того, что «Айнтрахту» будет очень сложно решить задачу на этот тур, мы переходим к тоталам.

Предлагаются традиционно крупные тоталы для «Бундеслиги»: больше 3.5 за 1.93 и меньше 3.5 за 1.91. Кэфы отличаются всего на две сотых. Стоит обратиться к ближайшим результатам команд, чтобы узнать, будет ли еще одно голевое пиршество на «Альянц-Арене». И вот с хозяев мы начнем наш экспресс-анализ.

6 апреля. Бундеслига. Хайденхайм 3:2 Бавария

9 апреля. Лига чемпионов. Арсенал 2:2 Бавария

13 апреля. Бундеслига. Бавария 2:0 Кельн

17 апреля. Лига чемпионов. Бавария 1:0 Арсенал

20 апреля. Бундеслига. Унион 1:5 Бавария

Касаемо Бундеслиги в двух случаях из трёх мюнхенцы успешно пробили большой тотал (формально больше 4.5, который оценивается ныне кэфом 2.98). Есть еще лигочемпионский тотал первого матча с «Арсеналом» больше 3.5. Остальные два матча формально попадают под тотал меньше 2.5 (за 3.18). Ну и мы видим, что в игре с «Хайденхаймом» баварцы убили свой последний шанс догнать «Байер».

А теперь посмотрим на «Айнтрахт», у которого осталась одна только Бундеслига.

17 марта. Боруссия Дортмунд 3:1 Айнтрахт

30 марта. Айнтрахт 0:0 Унион

5 апреля. Айнтрахт 1:1 Вердер

13 апреля. Штутгарт 3:0 Айнтрахт

19 апреля. Айнтрахт 3:1 Аугсбург

Печальная статистика по результатам: всего одна победа за пять матчей. Дважды взят тотал больше 3.5, один тотал больше 2.5 (кэф 1.36). Две ничьи, причем в одном случае имел место тотал меньше 1.5 (за 7.2), выраженный в нулевой ничье. Максимальный тотал на эту игру составляет больше 6 за 7.61.

Следуя сложившейся традиции, букмекеры ожидают голов от обеих команд Бундеслиги в очной встрече (1.52 против 2.54). От мюнхенцев ожидается тотал в районе где-то рядом с больше 2.5 (кэф 1.99) и меньше 2.5 (кэф 1.83). Максимум на баварцев может составлять больше 4.5 (кэф 6.46). Что касается франкфуртского клуба, то роспись на его тотал намного меньше, а в плане ожидаемых тоталов предлагаются больше 1 (кэф 1.99) и меньше 1 (кэф 1.83). Кэфы такие же, как на баварские больше/меньше 2.5. Максимальный тотал «Айнтрахта» составляет больше 2.5 и предлагается за 7.67.

Как видим, разница в ожидаемых максимальных тоталах составляет условные 1.5 гола. Следовательно, из этой цифры и будет рассчитываться фора. На «Баварию» она составляет (-1.5) и предлагается за 1.98, а на «Айнтрахт» составляет (+1.5) за 1.86. Более крупная фора уровня (-2.5) на баварцев предлагается с кэфом 3.48. Что касается авторства голов, то фаворитом является Харри Кейн: 1.67 на его любой гол, 3.75 на дубль как минимум и 11 на хет-трик. На Эрика Шупо-Мотинга можно поставить с кэфом 2.2, на гол Сержа Гнабри или Матиса Теля кэф будет 2.5. Кэф 2.62 предлагается на Лероя Сане.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 1.93.

Для «Баварии» задача победить проблемой не является, но радости будет мало от нее. Тем более клуб занят больше мыслями о предстоящем полуфинале ЛЧ против мадридского «Реала». В таком случае «Айнтрахту» надо тем более стараться побеждать, но только если они не проанализируют тщательно опыт «Хайденхайма», победить тут вряд ли получится. Понадеемся хотя бы на голевое шоу.

Где смотреть матч Бавария – Айнтрахт

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