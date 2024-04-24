Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами, прогноз на матч 28 апреля 2024, МЛС

Сезон Major League Soccer (MLS) стартовал относительно недавно, так как проводится он по системе «весна-осень». В то же время текущий Кубок чемпионов КОНКАКАФ, проходящий по системе «осень-весна», уже на стадии полуфиналов. Знакомая многим картина, не правда ли? В очередном туре MLS сойдутся две команды из США, которые вылетели из Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Это «Нью-Ингленд Революшн» и «Интер Майами».

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Нью-Ингленд Революшн

Чтобы не путать их с «Нью-Ингленд Пэтриотс» из американского футбола, кратко перечислим основные вехи. Клуб основан в 1995 году, в 1996 году стал одним из сооснователей MLS. Представляет Большой Бостон в штате Массачусетс, домашняя арена под названием «Джиллетт» находится в Фоксборо. До финала MLS клуб с громким именем «Революшн» доходил пять (!) раз в 2002, 2005, 2006, 2007 и 2014 годах. Однако все пять раз он проигрывал: последним таким обидчиком стал «Лос-Анджелес Гэлакси», победивший в овертайме 2:1. Тренером сейчас является Кейлеб Портер.

Предыдущий сезон «Revs» закончили на 6-м месте в регулярке в общем зачете и на 5-м месте в Восточной конференции, проиграв в первом же раунде клубу «Филадельфия Юнион» в двух матчах. Текущий сезон для клуба в Восточной конференции проходит сейчас… Короче, 15-е место среди 15 команд говорит само за себя. Правда, после 8 туров, но от этого картина не меняется. В предыдущем туре умудрились проиграть 0:1 канадскому «Торонто». Ну и из Кубка чемпионов КОНКАКАФ команда вылетела с очень громким треском: мексиканская «Америка» разнесла «Революшн» в пыль со счетом 4:0 в первом матче и 5:2 во втором.

Страшно подумать, что готовит следующий тур, в котором придется играть против «Интера Майами», даром что он тоже вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ тогда, когда от него этого вообще не ждали. На игру уже распроданы более 60 тысяч билетов, кстати.

Интер Майами

Многократно говорили футбольным болельщикам разные люди, что мощь команды не является результатом арифметической суммы характеристик звезд, играющих в составе футбольного клуба. Также говорили, что команда-звезда и команда звёзд – это две разные вещи. Но все равно люди верили, что Лионелю Месси, который на закате своей карьеры отправился во Флориду выступать за «Интер Майами» с несколькими своими старыми друзьями, среди которых есть и Луис Суарес – великому Лионелю Месси по силам вытащить даже такую команду в финал что Кубка MLS, что Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами», который существует уже шесть лет в качестве команды, завоевал пока что лишь Кубок лиг в 2023 году и проиграл финал Кубка США, завалив сезон MLS под конец и оказавшись 27-м в общем зачете всех команд. В Кубке чемпионов КОНКАКАФ в этом году он закончил свои выступления бесславно, еле пройдя «Нэшвилл» (2:2, 3:1) и проиграв мексиканскому «Монтеррею» (1:2, 1:3). В первом матче они играли без Лео, а в ответном первый гол пропустили после глупейшей ошибки вратаря, который вынес мяч не на того игрока, да и Жорди Альба был удален по ходу матча.

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Но в то же время «Интер Майами» действительно хочет победить в MLS. Неудивительно, что сейчас он лидирует в турнирной таблице: в игре против того же «Нэшвилла», завершившейся победой 3:1, два гола забил Месси и ещё один гол Бускетс с его же передачи.

Прогноз

Стадион «Джиллетт» примет матч команд из Бостона и Флориды, когда в Москве на часах будет 2:30, а на календаре 28 апреля. Букмекерская контора BetBoom отдает свое предпочтение «Интеру» как лидеру Восточной конференции: кэф 2.2 на победу гостей. В то же время кэф на триумф хозяев составляет 3.05, а на ничью предлагается 3.7. Явного лидерства здесь нет, ведь все-таки Месси не может в одиночку переломить ход матча, как показала даже ответная игра с «Монтерреем», где Лео отдал голевой пас, но не смог исправить ужасное положение своего клуба. С точки зрения двойных шансов, предлагаются кэфы 1.66 на то, что «Нью-Ингленд» возьмет любые очки в этом матче (победит или сыграет вничью), кэф 1.37 на набор хотя бы одного очка «Интером» и кэф 1.27 на то, что здесь будет выявлен победитель за 90 минут матча. Снова мини-преимущество у «Интера».

Перейдем к тоталам. У нас предлагаются тоталы больше 3 за 2.05 и меньше 3 за 1.77. Взглянем на недавние результаты и посмотрим, чья же будет здесь заслуга в этих тоталах и расстановках. Начнем с хозяев.

3 апреля. Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Нью-Ингленд Революшн 0:4 Америка

7 апреля. MLS. Нью-Ингленд Революшн 1:0 Шарлотт

10 апреля. Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Америка 5:2 Нью-Ингленд Революшн

14 апреля. MLS. Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Ингленд Революшн

21 апреля. MLS. Торонто 1:0 Нью-Ингленд Революшн

Крупный тотал больше 3.5 был зафиксирован в обеих встречах с мексиканцами в Кубке чемпионов (на него сейчас предлагается кэф 2.54), причем в ответном матче превысил отметку 5.5 (максимально возможный тотал с кэфом 8.96). В остальных встречах «Revs» играли с меньшим тоталом (меньше 2.5 за 2.26), но все равно уныло, одержав первую победу только в 6-м туре MLS. Незавидная судьба у команды получается.

Ну а теперь посмотрим, как играет «Интер Майами» с учетом своего фиаско в международном турнире

4 апреля. Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Интер Майами 1:2 Монтеррей

7 апреля. MLS. Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс

11 апреля. Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Монтеррей 3:1 Интер Майами

14 апреля. MLS. Спортинг Канзас Сити 2:3 Интер Майами

21 апреля. MLS. Интер Майами 3:1 Нэшвилл

С трудом даются победы клубу, тем более что он потерял очки с командой из Колорадо. В этом сезоне даже успел проиграть 2:3 клубу «Монреаль Импакт». Но до сих пор «Интер» лидирует: правда, до лавров его тезки, выигравшего в этом году Серию А, еще долго, впереди после регулярки будет плей-офф, где каждая ошибка может стоить очень дорого. Что касается тоталов, то четыре раза подряд были выбиты тоталы больше 3.5. Обычный тотал больше 2.5 с кэфом 1.62 при этом тоже доступен в росписи: такой тотал был в первом матче с «Монтерреем».

BetBoom ждет, что отличатся обе команды: кэф 1.56 на голы обеих команд против кэфа 2.38 на голы только одной команды от силы. Ожидаемый тотал от «Нью-Ингленд»: либо больше 1.25 за 1.93, либо меньше 1.25 за 1.83. Ожидаемый тотал от «Интера»: либо больше 1.5 за 1.85, либо меньше 1.5 за 1.93. В принципе, стоило поменять местами кэфы и чуть-чуть скорректировать тоталы, чтобы получить цифры на «Интер». Гипотетическая фора в данном случае: (+0.5) на хозяев с кэфом 1.67, (-0.5) с кэфом 2.2 на гостей. Нулевые предлагаются за 2.24 и 1.63 соответственно.

В заключение скажем, что самым популярным точным счетом в данном случае является ничья 1:1 за 7.3, после нее идет победа «Интера Майами» 2:1 за 9 и со счетом 1:0 за 9.1. А вот за 9.9 можно зарядить на 2:1 в пользу «Революшн». Кэфы на голы Лионеля Месси и Луиса Суареса составляют 1.91, а третьим в рейтинге голеадоров идет их одноклубник Леонардо Кампана с кэфом 2.75.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера Майами» за 2.2, тотал больше 2.5 за 1.62

«Интер Майами» настроен в этом сезоне решительно и наверняка покажет еще одну результативную игру. Понадеемся на успех Лео: победа станет шагом команды к призу победителю регулярки MLS (Supporters’ Shield), и это было бы неплохим запасом для Лео перед действительно серьезными испытаниями.

Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами

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