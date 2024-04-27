Хавбек ЦСКА Здьелар о русской бане: «Оценю на 10 баллов – сначала было тяжело, но сейчас получаю удовольствие. Дома в Сербии тоже сделаю»
Сербский футболист ЦСКА Саша Здьелар планирует построить дома русскую баню.
Ранее пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографию с полузащитником, на которой он восстанавливается после одной из игр в бане.
«Я оценю русские бани на 10 баллов, мне очень нравится. Я дома тоже планирую сделать русскую баню, позову [игрока сборной Сербии и «Спартака»] Срджана Бабича тоже.
Когда приехал, вы же знаете, что у [защитника ЦСКА] Кирилла Набабкина есть русская баня, он меня позвал через недели две после моего перехода. Я увидел, что это очень хорошо, мне понравилось, тогда же и сказал, что дома в Сербии тоже сделаю такую. Сначала, конечно, в русской бане было тяжело, но сейчас получаю удовольствие», – сказал Здьелар.