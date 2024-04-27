Хавбек ЦСКА Здьелар о русской бане: «Оценю на 10 баллов – сначала было тяжело, но сейчас получаю удовольствие. Дома в Сербии тоже сделаю»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Срджан Бабич Саша Здьелар ТАСС Футбол

Сербский футболист ЦСКА Саша Здьелар планирует построить дома русскую баню.

Ранее пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографию с полузащитником, на которой он восстанавливается после одной из игр в бане.

«Я оценю русские бани на 10 баллов, мне очень нравится. Я дома тоже планирую сделать русскую баню, позову [игрока сборной Сербии и «Спартака»] Срджана Бабича тоже.

Когда приехал, вы же знаете, что у [защитника ЦСКА] Кирилла Набабкина есть русская баня, он меня позвал через недели две после моего перехода. Я увидел, что это очень хорошо, мне понравилось, тогда же и сказал, что дома в Сербии тоже сделаю такую. Сначала, конечно, в русской бане было тяжело, но сейчас получаю удовольствие», – сказал Здьелар.

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4 комментария
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Эх, сейчас бы в баньку)
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А Эраковича не позовет?)
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Ответ mr_prime
Эх, сейчас бы в баньку)
И пивка)
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Ответ mr_prime
Эх, сейчас бы в баньку)
Модератора попроси, он на три дня затопит
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