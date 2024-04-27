«Милан» хочет назначить Лопетеги. Тренер готов отказаться от более крупного предложения «Вест Хэма»
«Милан» хочет назначить Хулена Лопетеги главным тренером.
По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, «Милан» рассчитывает назначить Хулена Лопетеги вместо Стефано Пиоли. Последние контакты между сторонами были очень позитивными.
Испанский тренер вызывает единодушие в совете директоров «Милана». Сам Лопетеги отдает предпочтение «Милану» и готов отказаться от предложения «Вест Хэма», который дает гораздо более высокую зарплату.
Кроме того, между «Миланом» и Лопетеги существует полное согласие по поводу целей и ценностей команды.
Вообще не помню, чтоб испанские тренеры зажигали в Италии. Более того, не помню, чтоб не итальянские тренеры зажигали в Серии А. Кроме Моуринье, может.
вижу 4 поражения испанского физрука
сочувствую вам россонери. И эти люди еще предъявляют претензии Пиоли..