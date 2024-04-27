«Милан» хочет назначить Лопетеги. Тренер готов отказаться от более крупного предложения «Вест Хэма»

«Милан» хочет назначить Хулена Лопетеги главным тренером.

По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, « » рассчитывает назначить вместо . Последние контакты между сторонами были очень позитивными.

Испанский тренер вызывает единодушие в совете директоров «Милана». Сам Лопетеги отдает предпочтение «Милану» и готов отказаться от предложения «Вест Хэма», который дает гораздо более высокую зарплату.

Кроме того, между «Миланом» и Лопетеги существует полное согласие по поводу целей и ценностей команды.