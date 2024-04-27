«Милан» хочет назначить Лопетеги. Тренер готов отказаться от более крупного предложения «Вест Хэма»

Теги Милан Стефано Пиоли Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Хулен Лопетеги Футбол

«Милан» хочет назначить Хулена Лопетеги главным тренером.

По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, «Милан» рассчитывает назначить Хулена Лопетеги вместо Стефано Пиоли. Последние контакты между сторонами были очень позитивными.

Испанский тренер вызывает единодушие в совете директоров «Милана». Сам Лопетеги отдает предпочтение «Милану» и готов отказаться от предложения «Вест Хэма», который дает гораздо более высокую зарплату.

Кроме того, между «Миланом» и Лопетеги существует полное согласие по поводу целей и ценностей команды.

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31 комментарий
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Отличный тренер, для борьбы за шестое место с Фиорентиной!
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Соскучился Милан по 8 месту
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Можно нет?!
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Так то в Италии я за Ювентус, но скажу не тая, что Милан то по круче Вест Хэма!
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Ответ Николай Бойко
Бедный Пиоли, постоянно на чемоданах
Маэстро сделал невозможное с этой командой и с таким донным подбором футболистов, а они его увольняют.
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лопетеги в целом норм кандидат. выигрывал ле с севильей, держал её в топах ла лиги. до его прихода два сезона подряд не попадали в лч. при нём три сезона подряд попадали в лч. после его ухода севилья стала середняком. в целом есть варианты поинтереснее, но я не понимаю всеобщего негодования по поводу его возможного прихода, как будто назначают какого-нибудь физрука.
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Ответ Cristiano Ronaldo
С ненавистным Пиоли, будем за чемпионство бороться, что не нужно руководству Милана.
какое чемпионство при пиоли? команда не развивается, структуры игры в атаке нет, всё держится на индивидуальных качествах футболистов. второе место этого сезона скорее благодаря, а не вопреки. просто потому что прямые конкуренты в лице юве, наполи, лацио и ромы(до прихода ддр) сели в лужу. а интер на совершенно другом уровне. команда при пиоли совершенно не развивается, так что в случае его отставки, вполне вероятен исход, при котором милан и в лч не попадёт, учитывая то, что в наполи скорее всего приходит конте, в юве мотта, про рому с де росси вообще молчу.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Маэстро сделал невозможное с этой командой и с таким донным подбором футболистов, а они его увольняют.
Хватит с подбором состав нормальный и один из самых дорогих. Пиоли увольняют потому что он потерял команду, раздевалку, вот не знаете ничего и начинаете тут выдумывать и надо же такие фантазеры оценивают. Согласен что Лопетеги не айс, и вообще еще много каких кандидатов будет. Но Пиоли это все финиш. Против него команда болельщики и не мы с вами тут сетях а самые настоящие из самого Милана. И ты хочешь при всех этих проблемах оставить Пиоли? Надоели, ИГРОКИ ПРОТИВ ПИОЛИ, слышите? Это для вас аргумент или как?
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Не, ну а Хулен не назначить?
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родные стены
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Шансов вывести Милан в ТОП-4 для ЛЧ гораздо больше чем с Вест Хэмом. Да и теплее в Италии.
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Лучше уж Пиоли оставлять, он то хоть доказал, что может добиваться результата с тем, что дают, а Лопотеги это кот в мешке
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#####, не верю своим глазам, но должен это написать : лучше уж оставьте Пиоли
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Лопетеги хороший тренер, но не для Милана. Плюс он больше кубковый. Вест Хэм ему бы больше подошел.

Вообще не помню, чтоб испанские тренеры зажигали в Италии. Более того, не помню, чтоб не итальянские тренеры зажигали в Серии А. Кроме Моуринье, может.
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Тренер интересный, со своим стилем, но у него нет кохонес, вообще...не для топ клубов он.
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товарняки Милана в межсезонье: Рома, МС, РМ, Барса
вижу 4 поражения испанского физрука
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Что Пиоли сделал плохого Милану?
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Сарри вроде в Милан собрался?
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Мне тут говорили, что Тухеля может заинтересовать работа в Италии и конкретно Милане
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🤦🏼‍♂️
сочувствую вам россонери. И эти люди еще предъявляют претензии Пиоли..
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Как же вы достали д##### Пиоли Пиоли, 8 место и еще бог знает какой бред. 8 места были при мутном руководстве и кризисе. Сейчас Милан в порядке и руководство крепкое. Все время его заслуги приводят этого никто не отменяет, и увольняют Пиоли с почетом. Но сейчас проблема в колллективе, Большинство игроков Ибра тот же против Пиоли, и при таких ситуаций тренера убирают. Вы сначала узнайте причины увольнения помимо игровых когда не могут аутсайдерам забить. Команда больше НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ С ПИОЛИ. Уясните это умники
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Лысый, прости за все плохие слова в твой адрес.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Отличный тренер, для борьбы за шестое место с Фиорентиной!
для борьбы за шестое место с фиорентиной можно и пиоли оставить.
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Лопетеги хороший тренер, но не для Милана. Плюс он больше кубковый. Вест Хэм ему бы больше подошел. Вообще не помню, чтоб испанские тренеры зажигали в Италии. Более того, не помню, чтоб не итальянские тренеры зажигали в Серии А. Кроме Моуринье, может.
Эрикссон?
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