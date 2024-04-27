«ПСЖ» готов дать 200+ млн евро за Ямаля. Мендеш сказал, что «Барса» не продаст игрока

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» не намерена расставаться с Ламином Ямалем.

Как сообщает Mundo Deportivo, «ПСЖ» готов предложить более 200 млн евро за 16-летнего вингера.

Однако Жорже Мендеш, агент Ямаля, сообщил «ПСЖ», что «Барса» не намерена расставаться с Ямалем, сколько бы за него ни предложили.

Мендеш вчера находился в Париже, где у него была встреча с руководством парижского клуба.

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65 комментариев
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Барселоне с ее долгами необходимо продавать игрока за такие бабки или так и останутся нищебродами...
+72
-16
+56
За такую сумму Лапорта его в упаковку завернет и сам в Париж привезет.
+47
-12
+35
Ответ Сергей Лютый
Барселоне с ее долгами необходимо продавать игрока за такие бабки или так и останутся нищебродами...
Пока Барселона только покупает такие вбросы через прессу, чтобы распиарить пацана. Естественно, никто за него и половину этой суммы не даст
+48
-23
+25
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На мотоцикле
С люлькой
+13
-2
+11
Ответ Viktor Smolyanin
За такую сумму Лапорта его в упаковку завернет и сам в Париж привезет.
На мотоцикле
+16
-5
+11
вот нахрен им этот пацан за 200 лямов? это какой-то фетиш у катарцев по 200 лямов барсе отваливать на регулярной основе?
+10
-2
+8
Пиарщики в чемпионате Испании конечно лучшие ))) Ямаль - перспективный парень , не более , он может быть как Кркич , или Дембеле , зато 200 млн отмыто ))
+11
-4
+7
Как ж там любят пиарить своих табуреток
Сами придумали новость,что за этого бруска готовы выложить 200 лям и сами ж опровергают говоря что не продаётся)
+8
-3
+5
Ответ Akezhan Kutvarov
Ты походу забыл про Неймар и никто не даст 222 млн за него?!
Если ты серьезно сравниваешь Неймара и этого Ламаля, у меня для тебя плохие новости
+8
-3
+5
Ответ Moscwow
Пока Барселона только покупает такие вбросы через прессу, чтобы распиарить пацана. Естественно, никто за него и половину этой суммы не даст
Ты походу забыл про Неймар и никто не даст 222 млн за него?!
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Ответ Станислав Л
Комментарий удален пользователем
Очень интересно , что же это за вещи при капитализме?
+9
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+5
Ответ Akezhan Kutvarov
Ты походу забыл про Неймар и никто не даст 222 млн за него?!
Сейчас бы пикового Неймара с шестнадцатилетним пацаном сравнивать...
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Да ну явно утка, уж не знаю от Барсы вбросы или от ПСЖ, но никто в здравом уме не будет платить 200 лямов за необстрелянного паренька 16 лет.
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Если парижане реально столько дают то будет верхом глупости не отдать. Он не новый Месси. Ничего такого экстраординарного он не показывает даже и близко. Зато могли бы решить многие свои финансовые проблемы.
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Ответ ericssons
Переоценен. Это не новый Мбаппе.
Ямале это в лучшем случае спиннер Антони новый. И то бчк его сейчас по классике до инвалидности загоняет и через пару лет он будет как Гави и этот пацан из Брайтона уже забыл как зовут.
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Ответ Любезный Коссутий
уже платили 220 за Неймара, + потом еще и Месси. много чего выиграли, кроме чемпа? теперь предлагают 200 за 16-летнего кота в мешке. наверное рассчитывают выиграть ЛЧ, ага это насколько тебе должны быть неважны деньги, чтобы ими так разбрасываться.
16 ти летний кот в мешке скоро прославиться на весь мир на евро.
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Ответ Real_v_dushe
Только дураки могут его не продать за такие деньги
Думаешь отдадут 200 млн за бегунка в подгузнике?
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Надо продавать, либо на рычаге ещё лет 10 сидеть будут
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Ответ Real_v_dushe
Только дураки могут его не продать за такие деньги
Ну а теперь давай вспомним кто сидит в руководстве у Барселоны…
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Ответ wshnmn
ну и зря, могли закрыть долги и не хило усилится
Долги не закроют даже на 1/3, но купить нормального опорника наконец можно
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Ответ melnik24
Они собрались и дальше себя закапывать или отрастить новые "рычаги" какие-то? Удивительно как "Барса" испытывая большие проблемы с деньгами вместо продажи игроков задорого и покупки задешево делает ровно наоборот и даже хуже - покупает игроков задорого и выкидывает их через год, а то и меньше даже если они показывали хорошую статистику (привет тому же Обамеянгу)
За Обамеянга особенно обидно! Просто отличный футболист, прекрасно играл, колотил голы, получал за это сущие копейки, повышения не требовал - но нет. Продали безумцы. И взяли за дорого, в спешке бразильского Витю, который уже яйца отполировал до кристального блеска, на лавке...
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Нужно быть очень глупым, чтобы предложить 200 млн. за этого паренька, но если это правда - то нужно быть глупым вдвойне, не продав его!
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Ответ Любезный Коссутий
или провалится с грохотом, не выдержав груза ответственности и огромного ценника
Почему сразу такой настрой ?
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Ответ Halicarnassus
Пиарщики в чемпионате Испании конечно лучшие ))) Ямаль - перспективный парень , не более , он может быть как Кркич , или Дембеле , зато 200 млн отмыто ))
Ну за Дембеле же отвалили 120. А с учетом футбольной инфляции и потенциально более сильного таланта чем у Дембеле 200 как раз может быть вполне
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Ответ Real_v_dushe
Только дураки могут его не продать за такие деньги
Только дураки думают, что одна продажа за 200 миллионов решит все финансовые проблемы. Со всех точек зрения логичнее продать того же Френки
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Ответ slow focus
вот нахрен им этот пацан за 200 лямов? это какой-то фетиш у катарцев по 200 лямов барсе отваливать на регулярной основе?
бабки сами себя не отмоют, всем родственникам по-другому зп не оплатить
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Ответ Крушение баварского драндулета
Там такие новости каждый месяц что из бчк, что из мадрида, про то как они героически отказываются продавать игроков, которые не нужны ПСЖ))
Так пришли мне подобную новость за март и за февраль про игроков Мадрида, иначе твое слово не дороже слова чапи
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Ответ Крушение баварского драндулета
Ямале это в лучшем случае спиннер Антони новый. И то бчк его сейчас по классике до инвалидности загоняет и через пару лет он будет как Гави и этот пацан из Брайтона уже забыл как зовут.
К сожалению это так, в барсе есть проблемы с мед штатом, очень много травм у них и страдает молодеж
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Ответ Konstantin Frolov
Серёже из Мухосранска, конечно, виднее кто и какому клубу там нужен 🤣 Тебе самому не смешно кому-то что-то там советовать?
Нафига ПСЖ распиаренный понторез, который ничем не лучше Гарби, Мишута и прочих недавних выпускников академии, которых благополучно сплавили в аренду за ненадобностью?
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Ответ Крушение баварского драндулета
Пранк, который вышел из-под контроля... В бчк вообще в курсе, что такое молодёжный контракт и что этих игроков невозможно продать? Он может перейти бесплатно если захочет, как это сделал Хави Симонс. Вот только не нужен этот джамале в Париже.
Серёже из Мухосранска, конечно, виднее кто и какому клубу там нужен 🤣
Тебе самому не смешно кому-то что-то там советовать?
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