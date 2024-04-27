«ПСЖ» готов дать 200+ млн евро за Ямаля. Мендеш сказал, что «Барса» не продаст игрока

«Барселона» не намерена расставаться с Ламином Ямалем.

Как сообщает Mundo Deportivo, « » готов предложить более 200 млн евро за 16-летнего вингера.

Однако Жорже Мендеш, агент , сообщил «ПСЖ», что «Барса» не намерена расставаться с Ямалем, сколько бы за него ни предложили.

Мендеш вчера находился в Париже, где у него была встреча с руководством парижского клуба.