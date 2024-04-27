«ПСЖ» готов дать 200+ млн евро за Ямаля. Мендеш сказал, что «Барса» не продаст игрока
«Барселона» не намерена расставаться с Ламином Ямалем.
Как сообщает Mundo Deportivo, «ПСЖ» готов предложить более 200 млн евро за 16-летнего вингера.
Однако Жорже Мендеш, агент Ямаля, сообщил «ПСЖ», что «Барса» не намерена расставаться с Ямалем, сколько бы за него ни предложили.
Мендеш вчера находился в Париже, где у него была встреча с руководством парижского клуба.
Сами придумали новость,что за этого бруска готовы выложить 200 лям и сами ж опровергают говоря что не продаётся)
Тебе самому не смешно кому-то что-то там советовать?