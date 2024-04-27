Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»

Александр Дюков высказался об отстранении России от международных турниров.

– Целое поколение российских футболистов пропускает международные соревнования.

– Мы возмущены. В отношении нас принято политическое решение. Хотя в это же время все говорят, что спорт должен быть вне политики. Мы это осуждаем! – сказал президент РФС Дюков.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС утвердили концепцию деятельности сборной России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.