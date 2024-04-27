Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»
Александр Дюков высказался об отстранении России от международных турниров.
– Целое поколение российских футболистов пропускает международные соревнования.
– Мы возмущены. В отношении нас принято политическое решение. Хотя в это же время все говорят, что спорт должен быть вне политики. Мы это осуждаем! – сказал президент РФС Дюков.
Напомним, в пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС утвердили концепцию деятельности сборной России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.
Когда Россия вернётся - окажется, что сборная уровнем как Азербайджан несмотря на все пафосные речи.
и несмотря на то, что выделялись миллиарды "на развитие футбола" все эти годы и было много обещаний.
Для сравнения - у Украины ничего не выделялось "на развитие футбола", всё частное, а на выходе в топовых чемпионатах - Лунин, Довбик, Цыганков, Мудрик, Миколенко, Зинченко, Забарный, Малиновский, Яремчук +ещё в Шахтёр и Динамо много действительно талантливых игроков.
Может ну его, эти гос. деньги из футбола?
Во-вторых, решение рациональное - вас никто не банил, просто с вами никто играть не хочет и смысла от вашего присутствия нет, больше проблем.
В-третьих - как там было "если ты плюнешь в толпу, она утрётся. Если толпа плюнет в тебя, ты захлебнёшься".
Что собственно и произошло. Вот, не надо плевать в окружающих, а потом обиженок из себя строить. Это не вам годами угрожали. Это не на вас годами были гонения. Это не у них на всех каналах круглосуточно поливали вас помоями.
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Ага
На матч тв фрик-шоу Анисимова кто и зачем финансирует?
Мерзкая злобная программа
"А что случилось-то?"
Ну так это проблема правящего класса, а не «целого дома».