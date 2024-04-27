Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Политика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Дюков высказался об отстранении России от международных турниров.

– Целое поколение российских футболистов пропускает международные соревнования.

– Мы возмущены. В отношении нас принято политическое решение. Хотя в это же время все говорят, что спорт должен быть вне политики. Мы это осуждаем! – сказал президент РФС Дюков.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС утвердили концепцию деятельности сборной России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

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44 комментария
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У меня там сосед в падике всех на три буквы посылает, грозится разнести все чужие хаты, превратить весь дом в радиоактивный пепел, каждую зиму желает мне отойти в мир иной от холода... И потом возмущается, чего это мы его в гости не зовём)
+75
-14
+61
Вам же лучше.
Когда Россия вернётся - окажется, что сборная уровнем как Азербайджан несмотря на все пафосные речи.
и несмотря на то, что выделялись миллиарды "на развитие футбола" все эти годы и было много обещаний.
Для сравнения - у Украины ничего не выделялось "на развитие футбола", всё частное, а на выходе в топовых чемпионатах - Лунин, Довбик, Цыганков, Мудрик, Миколенко, Зинченко, Забарный, Малиновский, Яремчук +ещё в Шахтёр и Динамо много действительно талантливых игроков.
Может ну его, эти гос. деньги из футбола?
+40
-9
+31
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
У меня там сосед в падике всех на три буквы посылает, грозится разнести все чужие хаты, превратить весь дом в радиоактивный пепел, каждую зиму желает мне отойти в мир иной от холода... И потом возмущается, чего это мы его в гости не зовём)
Ты принял в отношении соседа политическое решение. Дом должен быть без политики
+29
-2
+27
весь мир возмущен поведением одной страны на территории соседа, но это ее не останавливает. ей плевать на возмущение. так и тут. всему миру плевать на возмущения дюкова. его возмущения весь мир не остановят
+38
-20
+18
"Ганс, почему нас не пускают на ЧМ-1942? Мы что - фашисты?"
+22
-8
+14
Ну, во-первых, вы сами начали мешать спорт и политику.
Во-вторых, решение рациональное - вас никто не банил, просто с вами никто играть не хочет и смысла от вашего присутствия нет, больше проблем.
В-третьих - как там было "если ты плюнешь в толпу, она утрётся. Если толпа плюнет в тебя, ты захлебнёшься".
Что собственно и произошло. Вот, не надо плевать в окружающих, а потом обиженок из себя строить. Это не вам годами угрожали. Это не на вас годами были гонения. Это не у них на всех каналах круглосуточно поливали вас помоями.
+11
-2
+9
Хотя все говорят, что спорт вне политики

_____

Ага

На матч тв фрик-шоу Анисимова кто и зачем финансирует?

Мерзкая злобная программа
+9
-3
+6
А теперь из классики.
"А что случилось-то?"
+14
-8
+6
Ответ Evgeny Kataev
Все прекрасно за исключением одной важной, но маааааленькой детали - история чуточку дольше длится. Касаемо твоего примера, соседа довели, а кто, как и когда ты должен был изучить в школе на уроках истории, но, видимо, в соседе описал себя. :)
Факт остаётся фактом - соседа не зовут в гости, и он этому возмущается)
+6
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+5
Ответ StHappyOne
Ты принял в отношении соседа политическое решение. Дом должен быть без политики
А вы хорош))))) сейчас тогда только вернусь с парада со своим парнем-арабом-вертолётом номер 2 и быстро извинюсь)
+5
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+4
Ответ Evgeny Kataev
Все прекрасно за исключением одной важной, но маааааленькой детали - история чуточку дольше длится. Касаемо твоего примера, соседа довели, а кто, как и когда ты должен был изучить в школе на уроках истории, но, видимо, в соседе описал себя. :)
Довели соседа, не прыгали перед ним на задних лапках и решили, что сами могут свое будущее определять без его разрешения.
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Я такое только в России слышу, а потом вижу спортсменов в политике ...
+4
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Кто о чём, а Дюков о бане!
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Ответ Сергей Лансин
Спорт вне политики,Особенно ,когда загитовы и т.п.на митингах
Это другое
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Ответ igls54
А теперь из классики. "А что случилось-то?"
🙈🙉🙊
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Ответ Spacey7
Комментарий удален модератором
Мы про тебя многое поняли
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Ориентиром будет ЧМ -30… Так они значит решили.. Этот похоже на массовые смс из банков - об одобрении очередного кредита без моего ведома и согласия))
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Там, где есть флаги и гимны стран, там присутствует "политика"...
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Спорт давно уже с политикой .минимум 30 лет
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Спорт вне политики перестал быть со времен Олимпиады 1936 года в Берлине. И с тех пор ничего не изменилось.
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Мы возмущены, но бюджет к условному "возвращению на ЧМ-2030" выделим. Понимаете, без этого никуда.
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Спорт вне политики,Особенно ,когда загитовы и т.п.на митингах
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Ответ Yulia Merkushina
Что то пытаюсь плюсовать, а оно не плюсуется. Однако политика в спорт вмешивается.
У тебя рейтинг нулевой. Молодой ещё.
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Спорт разве неполитика? Еще как! Условный иван с михаилом из спартака и динамо орет с каждого угла: - надо стереть с лица земли , сами по ночами втихоря смотреть еврофутбол.
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Ответ Al Al
Вам же лучше. Когда Россия вернётся - окажется, что сборная уровнем как Азербайджан несмотря на все пафосные речи. и несмотря на то, что выделялись миллиарды "на развитие футбола" все эти годы и было много обещаний. Для сравнения - у Украины ничего не выделялось "на развитие футбола", всё частное, а на выходе в топовых чемпионатах - Лунин, Довбик, Цыганков, Мудрик, Миколенко, Зинченко, Забарный, Малиновский, Яремчук +ещё в Шахтёр и Динамо много действительно талантливых игроков. Может ну его, эти гос. деньги из футбола?
Пока государство заинтересовано в трансляции своих идей через спорт, будет гос.финансирование.
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Ответ Насонов Дмитрий
Довели соседа, не прыгали перед ним на задних лапках и решили, что сами могут свое будущее определять без его разрешения.
Вы прям за меня ответили) в похожем плане хотел сформулировать) еще сосед пусть рассказывает жалуется, как с мощнейшим ядерным боезапасом в квартире на него все хотели напасть)
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Ответ Насонов Дмитрий
Довели соседа, не прыгали перед ним на задних лапках и решили, что сами могут свое будущее определять без его разрешения.
А я не про Украину, лол, хотя и их политика, мягко говоря, глупа. Она в принципе здесь разменная монета/фарш/пешка, по сути.
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Ответ Evgeny Kataev
Все прекрасно за исключением одной важной, но маааааленькой детали - история чуточку дольше длится. Касаемо твоего примера, соседа довели, а кто, как и когда ты должен был изучить в школе на уроках истории, но, видимо, в соседе описал себя. :)
В чем довели? Тем, что пытались правящий класс сместить или сделать более сговорчивым?
Ну так это проблема правящего класса, а не «целого дома».
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Вернут конечно рано или поздно , но после уважения международных законов и международно признанных границ! Иначе с рф будет лишь Беларусь с Сербией играть
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Ответ Sergey Arutyunov
весь мир возмущен поведением одной страны на территории соседа, но это ее не останавливает. ей плевать на возмущение. так и тут. всему миру плевать на возмущения дюкова. его возмущения весь мир не остановят
Вы про Израиль?
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