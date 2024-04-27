Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»

Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Александр Медведев Максим Митрофанов Краснодар Чемпионат.com деньги Руслан Безруков Футбол

Генсек РФС высказался про шутку Руслана Безрукова.

После победы «Рубина» в гостях у «Зенита» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ хавбек сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Шутка – это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань.

После майских будет заседание комитета по этике, в этом надо разобраться, потому что такая шутка бросает тень на «Рубин», на «Краснодар».

Медведев и жест в адрес «Спартака»? Там разбиралась РПЛ. Вопрос был исчерпан удалением записи», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео

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72 комментария
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А давайте все будут сравнивать несравнимое? У всего должен быть здравый смысл.
+113
-6
+107
Там главный Урала как раз про биты и снесенные головы шутил, или это другое?)
+61
-1
+60
А давайте будем каждый пример сравнивать с абсурдом и исходя из этого давать свою никчемную оценку?
+61
-2
+59
Ответ Детрит
А давайте все будут сравнивать несравнимое? У всего должен быть здравый смысл.
Шутишь? Где там в комитете по этике, КДК, ЭСК здравый смысл? Его там отродясь не было.
+39
0
+39
Митрофанов сам - одна большая несмешная шутка.
+23
-1
+22
При этом вы мат Клаудиньо вы даже рассматривать не будете, а к безобидной шутке докопались. Какой ты принципиальный Митрофанов!
+25
-3
+22
То есть официальное лицо, может показывать любые жесты, а потом это удаляется, и все всё забыли. А игрок пошутил, все это поняли, но тут разбираться нужно, дабы никто не смел шутить в отношении газовых.
+23
-2
+21
Кто РПЛ смотрит, тот в цирке не смеётся
+22
-2
+20
РФС: снять 3 очка с Рубина, 6 очков с Краснодара, добавить 3 очка Зениту, объявить Зенит чемпионом.
+15
-2
+13
Удалите видео с Безруковым и закройте вопрос аналогично с Медведевым.
Ой, о чём это я...
Психи.
+12
0
+12
Ответ Петр Иванов
А давайте будем каждый пример сравнивать с абсурдом и исходя из этого давать свою никчемную оценку?
Ой, уже...
+7
-1
+6
Ян Бобровский через тур, команды убивает, и ничего...
+5
0
+5
Эффективный газпромовский менеджер, дамы и господа
+7
-3
+4
Ответ Artie Bukko
А чё завтра то, давайте сегодня. Как в лиге плохих шуток. Чем отличается убийство Кеннеди от убийства российского футбола...)?
Во втором случае м о з г о в выносят куда больше))
+4
0
+4
-33% убийств совершается под воздействием алкоголя.
-Что это значит?
-Что трезвые люди в два раза опаснее пьяных.
+4
0
+4
Что?) Причём здесь убийство.
+4
0
+4
Ответ kolek
При этом вы мат Клаудиньо вы даже рассматривать не будете, а к безобидной шутке докопались. Какой ты принципиальный Митрофанов!
так то придворный клуб - ему всё можно
+3
0
+3
Давайте без Давайте.
+3
0
+3
Об убийстве вообще нельзя шутить, ни сегодня, ни завтра. Это серьезное и непростое дело, и подходить к нему надо соответственно.
+2
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Вывод - парень нормально пошутил, адекватные люди посмеялись, но из-за кучки ######### получит штраф и дисквал
+2
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Случай который отлично показывает разное отношение к клубам.
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Замечательно. Нет бы просто сказать, что питерские неприкосновенны, в том числе для шуток )
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Они неадекватны,да может парню не стоило так шутить,но настолько душных моралистов включать,хотя о чем это я комитеты по этике и генсеки. им человеческое нечуждо.
+2
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+2
Ответ Вадим flanec
Шутишь? Где там в комитете по этике, КДК, ЭСК здравый смысл? Его там отродясь не было.
Согласен. Нет. Но "должен быть"..)
+2
0
+2
А чё завтра то, давайте сегодня. Как в лиге плохих шуток. Чем отличается убийство Кеннеди от убийства российского футбола...)?
+2
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+2
по его логике, КВН надо запретить,а Камеди вообще расстрелять?там шутки бывают похлеще.обидчивые какие все)))
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с Краснодара 3 очка снимут? а то до Зенита 1 очко всего. непорядок
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Вопрос исчерпан-удалить запись. 😂
Это такое наказание чтоли?
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Ответ Joe Barbar
А что там так прекрасно жить разве? с их радудными взглядами, все больше церквей у них сатанистские, любой большой город в у них да,мегаполис, стоит проехать пару километров и там грязь, наркота, нищие, массу примеров ещё могу привести.
а зачем нам постоянное кивание на сша, нас интересуют только наши проблемы
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Когда думаешь, что РФС уже достигло дна, но тут снизу постучали. И ведь накажут Безрукова, ей-богу накажут, раз что Дюков, что Митрофанов такие интервью дают. А если ещё и очки с Краснодара снимут... тут даже остатки желания смотреть РПЛ дальше отпадут сами собой. Безруков, обед Сочи, судейство в дерби и всё за один тур - полнейший перебор бреда и кринжа.
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