Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»

Генсек РФС высказался про шутку Руслана Безрукова.

После победы « » в гостях у «Зенита» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ хавбек сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Шутка – это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань.

После майских будет заседание комитета по этике, в этом надо разобраться, потому что такая шутка бросает тень на «Рубин», на «Краснодар».

Медведев и жест в адрес «Спартака»? Там разбиралась РПЛ. Вопрос был исчерпан удалением записи», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео