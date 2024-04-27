Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»
Генсек РФС высказался про шутку Руслана Безрукова.
После победы «Рубина» в гостях у «Зенита» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ хавбек сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
«Шутка – это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань.
После майских будет заседание комитета по этике, в этом надо разобраться, потому что такая шутка бросает тень на «Рубин», на «Краснодар».
Медведев и жест в адрес «Спартака»? Там разбиралась РПЛ. Вопрос был исчерпан удалением записи», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?
Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео
Ой, о чём это я...
Психи.
-Что это значит?
-Что трезвые люди в два раза опаснее пьяных.
Это такое наказание чтоли?