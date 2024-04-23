РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд в 31 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи РБ Лейпциг
- Хайденхайм – РБ Лейпциг : 1 – 2
- РБ Лейпциг – Вольфсбург : 3 – 0
- Фрайбург – РБ Лейпциг : 1 – 4
- РБ Лейпциг – Майнц : 0 – 0
- Кельн – РБ Лейпциг : 1 – 5
Последние матчи Боруссия Дортмунд
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
- Боруссия М – Боруссия Д : 1 – 2
- Атлетико – Боруссия Д : 2 – 1
- Боруссия Д – Штутгарт : 0 – 1
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Боруссия Д
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