Тухель о Гнабри: «Он забьет «Реалу». Серж не играл с 9 апреля из-за травмы

Томас Тухель уверен, что Серж Гнабри забьет «Реалу» в Лиге чемпионов.

Хавбек получил травму в 1-м матче с «Арсеналом» (2:2) 9 апреля и с тех пор не играл.

« подвернул голеностоп на тренировке, он под вопросом на матч с «Айнтрахтом». Нам нужно подождать и посмотреть, что будет с его голеностопном.

будет играть и забьет во вторник [против « »]. Серж забьет гол во вторник.

Что касается , то нам нужно подождать и посмотреть, будет ли он в форме ко вторнику. Он только что провел первую индивидуальную тренировку, поэтому нельзя делать никаких прогнозов», – сказал тренер «Баварии».

Напомним, первый матч между «Баварией» и «Реалом» в рамках полуфинала ЛЧ состоится во вторник 30 апреля.