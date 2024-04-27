Тухель о Гнабри: «Он забьет «Реалу». Серж не играл с 9 апреля из-за травмы
Томас Тухель уверен, что Серж Гнабри забьет «Реалу» в Лиге чемпионов.
Хавбек получил травму в 1-м матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) 9 апреля и с тех пор не играл.
«Упамекано подвернул голеностоп на тренировке, он под вопросом на матч с «Айнтрахтом». Нам нужно подождать и посмотреть, что будет с его голеностопном.
Гнабри будет играть и забьет во вторник [против «Реала»]. Серж забьет гол во вторник.
Что касается Сане, то нам нужно подождать и посмотреть, будет ли он в форме ко вторнику. Он только что провел первую индивидуальную тренировку, поэтому нельзя делать никаких прогнозов», – сказал тренер «Баварии».
Напомним, первый матч между «Баварией» и «Реалом» в рамках полуфинала ЛЧ состоится во вторник 30 апреля.
P.S. Почитал твои последние комменты. В них ты набрасываешь на Реал и облизываешь Сити до посинения. Какое убожество