Тухель о Гнабри: «Он забьет «Реалу». Серж не играл с 9 апреля из-за травмы

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Томас Тухель Серж Гнабри Лерой Сане Дайо Упамекано Футбол

Томас Тухель уверен, что Серж Гнабри забьет «Реалу» в Лиге чемпионов.

Хавбек получил травму в 1-м матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) 9 апреля и с тех пор не играл.

«Упамекано подвернул голеностоп на тренировке, он под вопросом на матч с «Айнтрахтом». Нам нужно подождать и посмотреть, что будет с его голеностопном.

Гнабри будет играть и забьет во вторник [против «Реала»]. Серж забьет гол во вторник.

Что касается Сане, то нам нужно подождать и посмотреть, будет ли он в форме ко вторнику. Он только что провел первую индивидуальную тренировку, поэтому нельзя делать никаких прогнозов», – сказал тренер «Баварии».

Напомним, первый матч между «Баварией» и «Реалом» в рамках полуфинала ЛЧ состоится во вторник 30 апреля.

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14 комментариев
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Ответ Vatikan
когда матч?
Уже идёт. Это Тухель на предматчевой пресс-конференции всё сказал, в последнем абзаце ж написано)
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Ответ CHELSEA_2008
Нужно выкидывать мадридский мешок.
Тебя надо выкинуть
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Как же надоели эти самоуверенные идиоты).
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Главное, чтобы в свои не забил.
+1
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Да-да, Ямаль то же самое говорил до Класико
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Ответ CHELSEA_2008
Нужно выкидывать мадридский мешок.
Заметил, что у многих фанов клубов АПЛ после многих лет унижений от Пепа сформировался стокгольмский синдром и они начали топить за Сити. Ты явно один из них:)
P.S. Почитал твои последние комменты. В них ты набрасываешь на Реал и облизываешь Сити до посинения. Какое убожество
+1
0
+1
Ладно Ямаль такое говорил, он молодой пацан. А Тухель вроде взрослый мужик.
+2
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Нужно выкидывать мадридский мешок.
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Фанат Челси пишет про мешок)
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Ответ Vatikan
когда матч?
В понедельник
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Ответ meringue
Как же надоели эти самоуверенные идиоты).
Причем тут Игорь Климов и Регина? )
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