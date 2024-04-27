Новый ведущий «Футбольного клуба» Чепурин: «Если получается на частичку заменить Уткина, то это частичка в огромном космосе»

Павел Чепурин рассказал, насколько сложно заменить Василия Уткина.

Павел Чепурин и Денис Алхазов стали новыми ведущими «Футбольного клуба» на ютуб-канале Василия Уткина.

– Насколько получается у тебя и Дениса Алхазова заменить ?

– Я думаю, если и получается на частичку, то это частичка в огромном космосе. Очень тяжело, очень сложно. Нам обоим очень далеко до Васиного уровня. Его невозможно достать.

– Как аудитория реагирует на то, что «Футбольный клуб» ведете вы с Денисом?

– По-разному. Много положительных откликов, многие поддерживают сам факт того, что мы продолжаем «Футбольный клуб».

Есть люди, которые не воспринимают этого в принципе, но под каждый выпуск приходят, чтобы написать свой гневный комментарий, чтобы сказать, что мы наживаемся на Васином наследии.

Кто-то приходит написать, что я какой-то не такой. В любом случае – они следят. Они неравнодушны к этому – мне кажется, это главное, – рассказал вратарь « », комментатор и новый ведущий «Футбольного клуба» в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.