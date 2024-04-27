Новый ведущий «Футбольного клуба» Чепурин: «Если получается на частичку заменить Уткина, то это частичка в огромном космосе»
Павел Чепурин рассказал, насколько сложно заменить Василия Уткина.
Павел Чепурин и Денис Алхазов стали новыми ведущими «Футбольного клуба» на ютуб-канале Василия Уткина.
– Насколько получается у тебя и Дениса Алхазова заменить Василия?
– Я думаю, если и получается на частичку, то это частичка в огромном космосе. Очень тяжело, очень сложно. Нам обоим очень далеко до Васиного уровня. Его невозможно достать.
– Как аудитория реагирует на то, что «Футбольный клуб» ведете вы с Денисом?
– По-разному. Много положительных откликов, многие поддерживают сам факт того, что мы продолжаем «Футбольный клуб».
Есть люди, которые не воспринимают этого в принципе, но под каждый выпуск приходят, чтобы написать свой гневный комментарий, чтобы сказать, что мы наживаемся на Васином наследии.
Кто-то приходит написать, что я какой-то не такой. В любом случае – они следят. Они неравнодушны к этому – мне кажется, это главное, – рассказал вратарь «Эгриси», комментатор и новый ведущий «Футбольного клуба» в интервью корреспонденту Спортса Степану Кашинцеву.
Понимаю, что кому-то надо продолжать это дело, тк это целый продакшн-конвейер со сложившейся аудиторией, но это уже совершенно другой продукт, пускай и в тех же декорациях.
Ну и щщи новых ведущих не очень способствуют возобновлению просмотра. Какие-то они ненастоящие чтоли, есть чуйка, что они немного не те, кем пытаются казаться с экрана, мимику не обманешь. Но в любом случае успехов, футбольный контент нужен, возможно для кого-то они станут чем-то важным, или чем-то новым.
Я хоть и не любил позднего Васю,каким он стал, но его Футбольный клуб до 2006 года смотрел с огромным интересом.
Считаю его надо закрыть, чтобы навсегда у болельщиков эта футбольная программа ассоциировалась только с Уткиным!
Но вообще, Уткин хорош, конечно, однако в последнее время ФК смотреть было ну не очень интересно.