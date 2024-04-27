КДК оштрафовал «Сочи» на 50 тысяч рублей за задержку матча на 7 минут на фоне отравления игроков, на 20 тысяч – за позднее заполнение заявки

Теги премьер-лига Россия Ахмат КДК РФС Магомед Адиев Артур Григорьянц Матч ТВ Сочи деньги Роберт Морено Футбол

КДК РФС оштрафовал «Сочи».

В четверг «Ахмат» дома победил «Сочи» (1:0) в матче перенесенного 21‑го тура Мир РПЛ. Перед игрой тренер «Сочи» Роберт Морено  сообщил, что 14 футболистов команды отравились накануне матча.

По словам испанца, его команду «заставили играть», после встречи он раскритиковал РПЛ за то, что игру не перенесли. 

«Задержка начала матча на 7 минут – штраф 50 000 рублей футбольному клубу «Сочи». За позднее заполнение заявки на матч «Сочи» оштрафован на 20 000 рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кроме того, «Сочи» оштрафовали на 20 тысяч рублей за опоздание Морено на 20 минут на обязательное флэш‑интервью перед матчем, также испанец получил штраф 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Ахмат» оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что главный тренер Магомед Адиев вышел на поле во время матча с «Сочи». Кроме того, Адиев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

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8 комментариев
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Так будут разбираться кто отравил игроков Сочи или это от Аллаха как всегда.
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Ну да, надо было, чтобы в прямом эфире кто-нибудь в шорты наложил. Вот была бы потеха, один матерится в прямом эфире, другой гадит прямо на поле!
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Высечь пострадавшего!
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Снять Сочи с чемпионата!
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Ответ Nick Crosier
Так будут разбираться кто отравил игроков Сочи или это от Аллаха как всегда.
Справедливости ради, если они прилетели в Грозный только в 13 часов в день игры, то куда больше шансов отравиться у них было в Сочи
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