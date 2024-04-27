КДК оштрафовал «Сочи» на 50 тысяч рублей за задержку матча на 7 минут на фоне отравления игроков, на 20 тысяч – за позднее заполнение заявки

КДК РФС оштрафовал «Сочи».

В четверг «Ахмат» дома победил «Сочи» (1:0) в матче перенесенного 21‑го тура Мир . Перед игрой тренер «Сочи» сообщил, что 14 футболистов команды отравились накануне матча.

По словам испанца, его команду «заставили играть», после встречи он раскритиковал РПЛ за то, что игру не перенесли.

«Задержка начала матча на 7 минут – штраф 50 000 рублей футбольному клубу «Сочи». За позднее заполнение заявки на матч «Сочи» оштрафован на 20 000 рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кроме того, « » оштрафовали на 20 тысяч рублей за опоздание Морено на 20 минут на обязательное флэш‑интервью перед матчем, также испанец получил штраф 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

« » оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что главный тренер вышел на поле во время матча с «Сочи». Кроме того, Адиев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.