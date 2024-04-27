Трансфер Дэвиса в «Реал» зашел в тупик. Переход из «Баварии» маловероятен этим летом (Relevo)
Трансфер Альфонсо Дэвиса в «Реал» из «Баварии» зашел в тупик.
Как сообщает Relevo, это не вопрос уровня защитника «Баварии», потому что в «Реале» его считают одним из лучших на своей позиции. Но по сумме факторов трансфер маловероятен этим летом, хотя и не исключен.
Несколько месяцев назад «Реал» и Дэвис устно договорились о переходе. Сам футболист хочет перейти в мадридский клуб. Однако на данный момент переход может случиться, только если у «Реала» будут продажи или в случае ухода Ферлана Менди.
Возможен вариант, что Дэвис перейдет на правах свободного агента после истечения контракта с «Баварией» в 2025 году.
Вот причина)
Реал годами скупал всех звезд, заработал славу галактикос, а теперь тупо ждет, пока все топчики свободными агентами сами придут, ибо престижно же!
ИМХО и Менди надо оставлять - в обороне топ. И Дэвиса надо пробовать заполучить. А на остаток сезона дать больше практики Франу. Парень не безнадежен, в крайнем случае на него спрос будет.
Реалу нужно кого-то продать, чтобы Дэвиса купить.
ты же должен понимать что такой ультра атакующий перевес на один фланг может разбалансировать игру команды ??
Жаль что Бавария не поняла это, игрок и дальше будет играть все хуже и хуже. А так этим летом в ТО можно было бы получить разумные деньги от Реала.
Подтверждение падения стоимости Дэвиса - Трансмаркет. В начале 2021 80 лямов €, декабрь 2023 70 лямов, март 2024 - 60 лямов.
Так что лучше Баварии продать сейчас Дэвиса.