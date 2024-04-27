Трансфер Дэвиса в «Реал» зашел в тупик. Переход из «Баварии» маловероятен этим летом (Relevo)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Футбол

Трансфер Альфонсо Дэвиса в «Реал» из «Баварии» зашел в тупик.

Как сообщает Relevo, это не вопрос уровня защитника «Баварии», потому что в «Реале» его считают одним из лучших на своей позиции. Но по сумме факторов трансфер маловероятен этим летом, хотя и не исключен.

Несколько месяцев назад «Реал» и Дэвис устно договорились о переходе. Сам футболист хочет перейти в мадридский клуб. Однако на данный момент переход может случиться, только если у «Реала» будут продажи или в случае ухода Ферлана Менди.

Возможен вариант, что Дэвис перейдет на правах свободного агента после истечения контракта с «Баварией» в 2025 году.

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41 комментарий
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то что показывает сейчас Дэвис. Это уровен из второй лиги. парень просто потерял мотивацию
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+34
Менди набрал форму, а Дэвис стал хуже играть.
Вот причина)
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+21
Ответ Максат Karimov
то что показывает сейчас Дэвис. Это уровен из второй лиги. парень просто потерял мотивацию
Он потерял мотивацию и поэтому не хочет играть на должном уровне, а руководство Баварии его не отпускает. Существует серьёзный конфликт между игроком и клубом.
+12
-3
+9
Никогда не понимал этот потенциальный трансфер. Основной Менди и когда он в форме он один из лучших, на подмену есть свой реактивный воспитанник Фран, хоть он и не стабильный. + еще и Кама по надобности может сыграть. Зачем Дэвис?
+6
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+6
Да не надо Реалу атакующий латераль при Мбаппе, Вини и тд и тп. Как раз более оборонительный Менди в самый раз. А вот опять соберет Перес галактикос, как в 2000-ые, когда Бекхем играл опорника, и даже гениальный тактик Карло не спасет
+6
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Надеюсь Гутьерреса вернут. Дэвис в этом сезоне не впечатляет
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Ответ Ophiomorph
Будто проблема Менди в форме, а не в том, что он лечится и набирает форму больше, чем играет.
Так Дэвис точно такой же.
+6
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Ответ Максат Karimov
то что показывает сейчас Дэвис. Это уровен из второй лиги. парень просто потерял мотивацию
Это потому, что, вероятно, его не отпускают..
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Сперва ты работаешь на зачетку, потом она на тебя.

Реал годами скупал всех звезд, заработал славу галактикос, а теперь тупо ждет, пока все топчики свободными агентами сами придут, ибо престижно же!
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Дэвис при Флике и сейчас это 2 разных человека
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Не надо торопиться.
ИМХО и Менди надо оставлять - в обороне топ. И Дэвиса надо пробовать заполучить. А на остаток сезона дать больше практики Франу. Парень не безнадежен, в крайнем случае на него спрос будет.
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Наконец-то, такое чувство что меня услышали. Дэвис Реалу и даром не нужен.
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Возможно усомнились в его уровне профессионализма. Дэвис сам себе поднасpaл.
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все в порядке у Реала
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Ответ Детрит
Сперва ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Реал годами скупал всех звезд, заработал славу галактикос, а теперь тупо ждет, пока все топчики свободными агентами сами придут, ибо престижно же!
Мадрид ещё и немного повыигрывал Лигу Чемпионов. Ради победы в чемпионате Испании/кубке Короля никто ведь переходить не будет ;)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Менди травмируется чаще, чем играет, а Дэвис всегда в форме и нетравматичен.
Видимо Алабу задействуют в этом фланге,в центра ему там нетместо,там люди и милитао будут выходить
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Похоже что после того как Дэвис устно договорился с Реалом он потерял всякую мотивацию. Жаль что Бавария не поняла это, игрок и дальше будет играть все хуже и хуже. А так этим летом в ТО можно было бы получить разумные деньги от Реала. Подтверждение падения стоимости Дэвиса - Трансмаркет. В начале 2021 80 лямов €, декабрь 2023 70 лямов, март 2024 - 60 лямов. Так что лучше Баварии продать сейчас Дэвиса.
Так вроде в заметке и не пишут что Бавария против. :)
Реалу нужно кого-то продать, чтобы Дэвиса купить.
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Ответ ML26
Менди не 0 в атаке, но ему это и не надо. Он дает полную свободу Вини на левом фланге подчищая за ним, так что это идеальный баланс
Ну сравни с Карвахалем, может Карло/Перес считают что и левый фланг должен подобным образом работать
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Ответ Богдан Трач
Мэнди 0 в атаке, Фран просто не дотягивает до уровня Реала. Камавинга должен играть в центре
Менди не 0 в атаке, но ему это и не надо. Он дает полную свободу Вини на левом фланге подчищая за ним, так что это идеальный баланс
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Ответ ML26
Никогда не понимал этот потенциальный трансфер. Основной Менди и когда он в форме он один из лучших, на подмену есть свой реактивный воспитанник Фран, хоть он и не стабильный. + еще и Кама по надобности может сыграть. Зачем Дэвис?
Мэнди 0 в атаке, Фран просто не дотягивает до уровня Реала. Камавинга должен играть в центре
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Ответ ML26
Никогда не понимал этот потенциальный трансфер. Основной Менди и когда он в форме он один из лучших, на подмену есть свой реактивный воспитанник Фран, хоть он и не стабильный. + еще и Кама по надобности может сыграть. Зачем Дэвис?
Кама показал, что с серьезными соперниками ему сложно иногда дается дуэль с профпрегодными атакующими крайками. Думается в следующем году ставка будет на Гутьерреса + Менди.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Похоже что после того как Дэвис устно договорился с Реалом он потерял всякую мотивацию. Жаль что Бавария не поняла это, игрок и дальше будет играть все хуже и хуже. А так этим летом в ТО можно было бы получить разумные деньги от Реала. Подтверждение падения стоимости Дэвиса - Трансмаркет. В начале 2021 80 лямов €, декабрь 2023 70 лямов, март 2024 - 60 лямов. Так что лучше Баварии продать сейчас Дэвиса.
С Арсеналом его здорово заменил Мазрауи, хоть играл и не на своей позиции
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Ответ Игорь Новиков
Так Дэвис точно такой же.
Да, тоже травмируется часто, но за исключением сезона 21/22 всё же меньше, чем Менди.
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Ответ akaAzazello
Мадрид ещё и немного повыигрывал Лигу Чемпионов. Ради победы в чемпионате Испании/кубке Короля никто ведь переходить не будет ;)
Ну это само собой. Отсюда и престиж. Но это уже следствие "годами скупал всех звезд" :)
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Ответ madaev
Оно и к лучшему, предпочел бы Тео
а как ты собираешься тео вместе с мбаппе или вини вместе усаживать на один фланг ??
ты же должен понимать что такой ультра атакующий перевес на один фланг может разбалансировать игру команды ??
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Ответ cr8psnrqyk
Ну пусть заплатят деньги и его отпустят )) или бавария бесплатно должна его отпускать?
50-60 миллионов они хотят за него, летом сторгуются.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он потерял мотивацию и поэтому не хочет играть на должном уровне, а руководство Баварии его не отпускает. Существует серьёзный конфликт между игроком и клубом.
Ну пусть заплатят деньги и его отпустят )) или бавария бесплатно должна его отпускать?
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Ну и зря тогда парню мозги пудрили(
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Чего так упёрлись в этого Дэвиса? Почему даже не рассматривают Тео из Милана?
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Похоже что после того как Дэвис устно договорился с Реалом он потерял всякую мотивацию.
Жаль что Бавария не поняла это, игрок и дальше будет играть все хуже и хуже. А так этим летом в ТО можно было бы получить разумные деньги от Реала.
Подтверждение падения стоимости Дэвиса - Трансмаркет. В начале 2021 80 лямов €, декабрь 2023 70 лямов, март 2024 - 60 лямов.
Так что лучше Баварии продать сейчас Дэвиса.
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