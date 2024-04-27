Трансфер Дэвиса в «Реал» зашел в тупик. Переход из «Баварии» маловероятен этим летом (Relevo)

Трансфер Альфонсо Дэвиса в «Реал» из «Баварии» зашел в тупик.

Как сообщает Relevo, это не вопрос уровня защитника «Баварии», потому что в « » его считают одним из лучших на своей позиции. Но по сумме факторов трансфер маловероятен этим летом, хотя и не исключен.

Несколько месяцев назад «Реал» и устно договорились о переходе. Сам футболист хочет перейти в мадридский клуб. Однако на данный момент переход может случиться, только если у «Реала» будут продажи или в случае ухода .

Возможен вариант, что Дэвис перейдет на правах свободного агента после истечения контракта с «Баварией» в 2025 году.