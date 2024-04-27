Тен Хаг не считает «МЮ» претендентом на титул АПЛ в следующем сезоне: «Мы можем приблизиться к топ-2, если укрепим состав и его глубину»

Эрик тен Хаг не считает «Манчестер Юнайтед» претендентом на титул в АПЛ.

«Когда все футболисты доступны, мы претендуем на топ-4.

Мы можем приблизиться [к первому или второму месту], если проведем хорошее трансферное окно.

Нам нужно укрепить ключевые позиции, а также глубину состава», – сказал тренер « ».

«МЮ» занимает 6-е место в таблице, набрав 53 очка в 33 матчах АПЛ.