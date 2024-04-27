Тен Хаг не считает «МЮ» претендентом на титул АПЛ в следующем сезоне: «Мы можем приблизиться к топ-2, если укрепим состав и его глубину»
Эрик тен Хаг не считает «Манчестер Юнайтед» претендентом на титул в АПЛ.
«Когда все футболисты доступны, мы претендуем на топ-4.
Мы можем приблизиться [к первому или второму месту], если проведем хорошее трансферное окно.
Нам нужно укрепить ключевые позиции, а также глубину состава», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» занимает 6-е место в таблице, набрав 53 очка в 33 матчах АПЛ.
Тен хаг: хочу фдй
Мю: ок
Тен хаг: хочу фдй
Мю: работаем
Тен хаг: хочу фдй
Мю: ой блин, завтра трансферное окно закрывается
Тен хаг:ну ок, пусть будет антони
Аякс: вы дебилы? Завтра конец трансферного окна
Мю: ок вот вам 100 млн
Аякс: ну точно дебилы, забирайте
И виноват в этом конечно тен хаг, верно?)