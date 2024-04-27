Тен Хаг не считает «МЮ» претендентом на титул АПЛ в следующем сезоне: «Мы можем приблизиться к топ-2, если укрепим состав и его глубину»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не считает «Манчестер Юнайтед» претендентом на титул в АПЛ.

«Когда все футболисты доступны, мы претендуем на топ-4.

Мы можем приблизиться [к первому или второму месту], если проведем хорошее трансферное окно.

Нам нужно укрепить ключевые позиции, а также глубину состава», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» занимает 6-е место в таблице, набрав 53 очка в 33 матчах АПЛ.

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34 комментария
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В первую очередь, нужно укрепить позицию тренера
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Вас с Гвардиолой местами поменяй, ты все равно только за ЛЧ биться будешь.
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Правильный перевод на русский: дайте ещё миллиард, и мы будем близко к топ 2, на пятом месте.
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Ответ R14052010
Тебе до 2 места, как Шеффилду до 10 места, сейчас МЮ способен занимать только 7-4 место, слабая команда с составом из сбитых лётчиков и вечно перспективных, только некоторые игроки нормальные, тренер так себе, бабок много, но толку. Методичка, как за 10 лет убить клуб, который Фергюсон возродил из пепла.
Так сказал будто Тен Хаг 10 лет сидел убивал клуб)
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Тебе до 2 места, как Шеффилду до 10 места, сейчас МЮ способен занимать только 7-4 место, слабая команда с составом из сбитых лётчиков и вечно перспективных, только некоторые игроки нормальные, тренер так себе, бабок много, но толку. Методичка, как за 10 лет убить клуб, который Фергюсон возродил из пепла.
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На выход
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Если Тен Хаг останется, тогда МЮ приблизится к топ-10!
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И сменим главного тренера
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Новую солому стелит.
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Ответ Николай Бойко
Если Тен Хаг останется, тогда МЮ приблизится к топ-10!
Не факт. Чемпеншип исключать нельзя
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Ответ Макс Голубцов
Кейн, Де Йонг, Тимбер в МЮ? Не заметил
Вполне заметно отсутствие почти 500млн €.
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Странный пессимист.
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Еще сезон не начался , а он уже отговорку приготовил на след год , если выгорит чемпионство то он молодец , а если не повезет он скажет: я же говорил нам нужно еще время , хотя фаны ждут уже 11 лет , сколько еще нужно времени ? 30-50 лет ?
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Он хоть раз в своих ошибках признавался? Баран
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Ответ Детрит
Вас с Гвардиолой местами поменяй, ты все равно только за ЛЧ биться будешь.
Гвардиола с этим составом без защитников в МЮ тоже
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Ответ Меган Лайф
Ну то есть: Тен хаг: хочу фдй Мю: ок Тен хаг: хочу фдй Мю: работаем Тен хаг: хочу фдй Мю: ой блин, завтра трансферное окно закрывается Тен хаг:ну ок, пусть будет антони Аякс: вы дебилы? Завтра конец трансферного окна Мю: ок вот вам 100 млн Аякс: ну точно дебилы, забирайте И виноват в этом конечно тен хаг, верно?)
Да плевать. Маласия лечиться, мартинез лечиться, Маунт лечиться/играет плохо, Антони играет ужасно, Хойлунд играет плохо, Амрабат не играет/играет плохо, Онана играет сомнительно. Кого там ещё привел этот гений?
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Ответ Pavel Harriss
Вполне заметно отсутствие почти 500млн €.
Ну то есть:

Тен хаг: хочу фдй
Мю: ок
Тен хаг: хочу фдй
Мю: работаем
Тен хаг: хочу фдй
Мю: ой блин, завтра трансферное окно закрывается
Тен хаг:ну ок, пусть будет антони
Аякс: вы дебилы? Завтра конец трансферного окна
Мю: ок вот вам 100 млн
Аякс: ну точно дебилы, забирайте

И виноват в этом конечно тен хаг, верно?)
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Необходимо еще пару спиннеров по 100 лямов
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Шарлатан опять бабки просит чтоб новых бездарей купить, в итоге не один новичок не заиграл при нем кроме мартинеса, а про историю многих травм то тренер отвечает за нагрузки и интенсивность так что к травмам бритоголлвый тоже причастен.
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Ответ R14052010
Убивают его уже 10 лет, владельцы, Тен Хаг, конечно, не виноват в этом, но как можно такие интервью давать, емае, ну бесит, сказал бы что-нибудь адекватное, но надо ересь нести про 2 место. С такими днарями в составе и тренером 2 место - нереально взять. У МЮ половина игроков деградировали.
Тут-то что он такого сказал? "Мы можем приблизиться [к первому или второму месту], если проведем хорошее трансферное окно." По-моему все верно. Приблизиться и взять 2 место это разные вещи. В прошлом сезоне заняли 3, и то сдали в конце из-за травм Варана и Мартинеса.
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Главный трансфер должен быть на тренерском мостике. 2 года тебе брали тех, кого ты просил, кого одобрял. Итог? Нуль, полный нуль.
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Ответ Детрит
Вас с Гвардиолой местами поменяй, ты все равно только за ЛЧ биться будешь.
Справедливости ради, и Гвардиола в МЮ будет биться за лч
+3
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0
Ответ 7s6vjn2j5s
Главный трансфер должен быть на тренерском мостике. 2 года тебе брали тех, кого ты просил, кого одобрял. Итог? Нуль, полный нуль.
Кейн, Де Йонг, Тимбер в МЮ? Не заметил
+1
-1
0
Ответ CyberUnited
Тут-то что он такого сказал? "Мы можем приблизиться [к первому или второму месту], если проведем хорошее трансферное окно." По-моему все верно. Приблизиться и взять 2 место это разные вещи. В прошлом сезоне заняли 3, и то сдали в конце из-за травм Варана и Мартинеса.
Хорошее трансферное окно в след. сезоне? Серьёзно? ФФП поджимает, а чтобы норм игроков купить, надо тучу бабок потратить, причём не факт, что игроки будут топ. Сейчас цены раздуты, за днарей просят по 100 млн, я не знаю, как МЮ будет выбираться из этого болота, в которое он по своей вине и попал, и занимать 2 место.
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Ответ R14052010
Тебе до 2 места, как Шеффилду до 10 места, сейчас МЮ способен занимать только 7-4 место, слабая команда с составом из сбитых лётчиков и вечно перспективных, только некоторые игроки нормальные, тренер так себе, бабок много, но толку. Методичка, как за 10 лет убить клуб, который Фергюсон возродил из пепла.
а как он 3 занял в прошлом году?
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Кажется, парень понял разницу между АПЛ и лигой Нидерландов. Всего лишь после двух сезонов - не так уж и поздно!
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Щас купят Чуба Акпома с Аякса за 50 или Бробби за 100, пару ноунеймов за 30 и попрут
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Неадекват
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Коротко от Тен Хага: Дайте ещё хотя бы полмиллиарда фунтов.
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топ-22
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