«Место на кладбище в Балашихе стоит около 2 млн рублей – просто ######. Похоронили там Васю, чтобы мама приходила». Витя Кравченко о смерти Уткина

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси Спорт-Экспресс деньги брань Winline Медиалига Виктор Кравченко Медиафутбол

Витя Кравченко объяснил необходимость сбора средств на похороны Василия Уткина.

– Во-первых, прими мои соболезнования. Поражаюсь, как на следующий день после смерти Уткина ты смог провести 80-минутный прямой эфир его памяти, при этом плакал почти не переставая. Откуда взял силы?

– Подумал о том, что могу сделать, чтобы помочь его семье. Я находился в это время в Барселоне, и единственное, что было в моих силах, – собрать деньги таким способом, через стрим. Вася много в меня вложил. Так что я заставил себя – хоть особо и не понимал, что делаю, о чем говорю.

После стрима лег спать, а на следующее утро проснулся и увидел сообщение, что деньги уже нужны, потому что место на кладбище в Балашихе стоит около двух миллионов рублей.

– Сколько?!

– Вот такие цены – просто ######, если честно. Похоронили Васю в Балашихе, чтобы мама могла ходить на могилу.

Все думали и говорили – что за бред, зачем ты собираешь деньги, он же был богатым человеком. Но у него никогда не было больших сбережений, все свои это знают. Все, что он зарабатывал, шло в дело, на тот же «Эгриси». Так что на те деньги, которые мы собрали на стриме, купили место на кладбище.

– Ты знаком с его мамой и сестрой?

– При его жизни не пересекались, с сестрой познакомился только после Васиной смерти. Семью он очень оберегал, огораживал, она для него всегда была отдельно от всех.

– На этом эфире ты сказал: «Не друг, не наставник, не учитель. Надеюсь, в ближайшее время пойму, кем он для меня был». Понял за этот месяц?

– В случае с Васей и моим отношением к нему любое слово превратится в клише, которое ничего не объяснит. Все было вместе. И сам он был человеком, слишком многое в себя вмещающим, чтобы подобрать одно определение.

Если говорить о последних годах – он точно вел себя как друг. А до этого – как брат, потому что какие-то вещи из тех, что он делал, можно сделать только для родного человека. И, когда его не стало, я понял, что умер близкий член семьи. А какой именно – дядя, брат, еще кто-то, – не имеет значения, – сказал блогер, друг Уткина Витя Кравченко.

«Его образ будет с нами на всех матчах». «Эгриси» навсегда закрепили за Уткиным место на скамейке запасных

30 важнейших людей в истории медиафутбола

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошее дело сдела Витя.
+39
-1
+38
Интересно, есть ли что-то в мире, что люди ещё не придумали продаввть по оверпрайсу?
+17
0
+17
М-да 2 мульта за кусок земли в 2 м.
+10
0
+10
Ответ Ashan Sorokin
Комментарий скрыт
Удалите этот бред, не позорьтесь
+13
-3
+10
В Грузии маму похоронил бесплатно...просто для информации
+3
-1
+2
Ответ -= Masteryuga =-
Чек в 2 ляма в студию...
А зачем? Чтобы доказать что все деньги ушли по назначению? Видя работы Вити очень сомневаюсь что он способен на махинации, но даже если так - бог судья людям, которые наживаются на чужих бедах.

А если вам чек нужен чтобы просто посмотреть, то если деньги не скидывали - какое вам в принципе дело?
+4
-2
+2
просто кладбищинские решили бабла срубить
+1
0
+1
Ответ Dizzod
Хорошее дело сдела Витя.
было бы странно, если бы его "дети" этого не сделали, особенно витя, по факту, Василий им дорогу в жизнь открыл
0
0
0
Ответ Hitgoe Himgob
Удалите этот бред, не позорьтесь
Открыть людям глаза это позор ?
Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью Юрию Дудю назвал размер своей зарплаты во время работы на телеканале «Матч ТВ». Разговор с Уткиным опубликован на Sports.ru.

Он сообщил, что получал 600 тысяч рублей в месяц. В настоящее время, учитывая общие доходы, по признанию Уткина, он получает «гораздо больше». После уточняющего вопроса Дудя выяснилось, что месячный доход комментатора превышает миллион рублей.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий