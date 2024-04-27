«Место на кладбище в Балашихе стоит около 2 млн рублей – просто ######. Похоронили там Васю, чтобы мама приходила». Витя Кравченко о смерти Уткина

Витя Кравченко объяснил необходимость сбора средств на похороны Василия Уткина.

– Во-первых, прими мои соболезнования. Поражаюсь, как на следующий день после смерти Уткина ты смог провести 80-минутный прямой эфир его памяти, при этом плакал почти не переставая. Откуда взял силы?

– Подумал о том, что могу сделать, чтобы помочь его семье. Я находился в это время в Барселоне, и единственное, что было в моих силах, – собрать деньги таким способом, через стрим. Вася много в меня вложил. Так что я заставил себя – хоть особо и не понимал, что делаю, о чем говорю.

После стрима лег спать, а на следующее утро проснулся и увидел сообщение, что деньги уже нужны, потому что место на кладбище в Балашихе стоит около двух миллионов рублей.

– Сколько?!

– Вот такие цены – просто ######, если честно. Похоронили Васю в Балашихе, чтобы мама могла ходить на могилу.

Все думали и говорили – что за бред, зачем ты собираешь деньги, он же был богатым человеком. Но у него никогда не было больших сбережений, все свои это знают. Все, что он зарабатывал, шло в дело, на тот же « ». Так что на те деньги, которые мы собрали на стриме, купили место на кладбище.

– Ты знаком с его мамой и сестрой?

– При его жизни не пересекались, с сестрой познакомился только после Васиной смерти. Семью он очень оберегал, огораживал, она для него всегда была отдельно от всех.

– На этом эфире ты сказал: «Не друг, не наставник, не учитель. Надеюсь, в ближайшее время пойму, кем он для меня был». Понял за этот месяц?

– В случае с Васей и моим отношением к нему любое слово превратится в клише, которое ничего не объяснит. Все было вместе. И сам он был человеком, слишком многое в себя вмещающим, чтобы подобрать одно определение.

Если говорить о последних годах – он точно вел себя как друг. А до этого – как брат, потому что какие-то вещи из тех, что он делал, можно сделать только для родного человека. И, когда его не стало, я понял, что умер близкий член семьи. А какой именно – дядя, брат, еще кто-то, – не имеет значения, – сказал блогер, друг Уткина Витя Кравченко.

«Его образ будет с нами на всех матчах». «Эгриси» навсегда закрепили за Уткиным место на скамейке запасных

30 важнейших людей в истории медиафутбола