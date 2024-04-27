Салах – прессе после перепалки с Клоппом: «Будет пожар, если я выступлю»
Мохамед Салах отказался от общения с прессой после матча с «Вест Хэмом» (2:2).
Перед тройной заменой на 79-й минуте в матче с «Вест Хэмом» тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп что-то сказал форварду, на что тот бурно отреагировал.
Между Салахом и Клоппом завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство.
После матча Салах отказался от общения с журналистами и сказа: «Если я сегодня выступлю, будет пожар».
«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»
Какова бы не была звёздность игрока, если игрок начинает ставить себя выше команды и тренера - надо расставаться. А теперь Клоппу за всё хорошее прилетела "благодарочка" от Салаха.
Только в Ливерпуле закрепился.