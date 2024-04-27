Салах – прессе после перепалки с Клоппом: «Будет пожар, если я выступлю»

Мохамед Салах отказался от общения с прессой после матча с «Вест Хэмом» (2:2).

Перед тройной заменой на 79-й минуте в матче с « » тренер «Ливерпуля» что-то сказал форварду, на что тот бурно отреагировал.

Между Салахом и Клоппом завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство.

После матча Салах отказался от общения с журналистами и сказа: «Если я сегодня выступлю, будет пожар».

«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»