Салах – прессе после перепалки с Клоппом: «Будет пожар, если я выступлю»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах отказался от общения с прессой после матча с «Вест Хэмом» (2:2).

Перед тройной заменой на 79-й минуте в матче с «Вест Хэмом» тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп что-то сказал форварду, на что тот бурно отреагировал.

Между Салахом и Клоппом завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство.

После матча Салах отказался от общения с журналистами и сказа: «Если я сегодня выступлю, будет пожар».

«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»

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39 комментариев
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Салах имеет неплохие шансы уехать в Саудовскую Аравию. Ливерпуль же заработает хорошие деньги и усилится под Слота
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В конце сезона поедет пылить в пустыню. Провалил концовку, превратился в полено и еще имеет наглость с тренером ругаться. Абсолютно заслуженная полировка банки.
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Надо боуэна забирать вместо салаха.
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+14
Ответ Bunyod Turgunov
Когда возникла дилемма кого оставить Мане или Салаха выбор пал в пользу египтянина и как показала практика они правильно сделали. Вне системы Клоппа мы увидели что за игрок Мане.
Вне системы Клоппа и Салах не был звездой мирового масштаба.
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+12
там у болел ЛФК уже пожар случился)
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+10
Ответ Ненавидящий2.0
Пожалуй, выскажусь я. Тренерский просчёт. Как бы плохо не выглядел Салах по игре (не в этом матче, а в целом по сезону) Клопп с непоколебимой верой пихал его в состав, когда он был доступен, как бы бледно он не выглядел, чаще всего Клопп держал Салаха на поле до последнего, либо же снимал с игры на самых последних минутах. Когда возникла дилемма кого оставлять Мане или Салаха из-за их внутреннего конфликта интересов, выбор пал в пользу египтянина. Выпросил таки у руководства отойти от своих принципов, ради улучшенных условий контракта Салаху. Какова бы не была звёздность игрока, если игрок начинает ставить себя выше команды и тренера - надо расставаться. А теперь Клоппу за всё хорошее прилетела "благодарочка" от Салаха.
Когда возникла дилемма кого оставить Мане или Салаха выбор пал в пользу египтянина и как показала практика они правильно сделали. Вне системы Клоппа мы увидели что за игрок Мане.
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+7
Не так хотели последний танец Клоппа
+8
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+7
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Банальный бегунок,возомнивший себя топ-игроком 🤣
Похоже именно это и произнёс Клопп))
+7
-2
+5
Гнилым яблоком оказался этот Салах! Должен быть продан куда-нибудь.
+11
-7
+4
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Банальный бегунок,возомнивший себя топ-игроком 🤣
Полезли клоуны. Где вы были, когда у салаха были лучшие годы?
+5
-2
+3
Салах сильно сдал, пик прошел
+5
-2
+3
Ответ Алекс Самойлов
Мерзкий , токсичный ,Реалувечномстящий просто клоун
хуже Салаха только глоры Реала
+8
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+3
Ливерпуль в апреле это из разряда "сгорел сарай - гори и хата", в общем.
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Я понимаю, что у людей короткая память, но не до такой же степени. Мо Салах один из лучших игроков планеты и практически все достижения Клоппа в Ливере (который кстати хотел Брандта, а не Мо) связаны с выдающейся игрой египтянина. Сегодняшний инцидент- пустяк, такое бывает в коллективе, где все устали физически, морально, да и друг от друга. А тут уже отменять стали игрока. Позор вам
+2
0
+2
Ответ Алекс Самойлов
Мерзкий , токсичный ,Реалувечномстящий просто клоун
Так и не отомстил Реалу)
+5
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Ответ ман сити фейк
Не так хотели последний танец Клоппа
Чуть-чуть не хватило. Ничего страшного, хотя бы один кубок в этом году они взяли
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0
+2
Банальный бегунок,возомнивший себя топ-игроком 🤣
+6
-4
+2
Нужны перемены Ливерпулю.
+2
0
+2
Пожалуй, выскажусь я. Тренерский просчёт. Как бы плохо не выглядел Салах по игре (не в этом матче, а в целом по сезону) Клопп с непоколебимой верой пихал его в состав, когда он был доступен, как бы бледно он не выглядел, чаще всего Клопп держал Салаха на поле до последнего, либо же снимал с игры на самых последних минутах. Когда возникла дилемма кого оставлять Мане или Салаха из-за их внутреннего конфликта интересов, выбор пал в пользу египтянина. Выпросил таки у руководства отойти от своих принципов, ради улучшенных условий контракта Салаху.

Какова бы не была звёздность игрока, если игрок начинает ставить себя выше команды и тренера - надо расставаться. А теперь Клоппу за всё хорошее прилетела "благодарочка" от Салаха.
+5
-3
+2
Салах: вызывайте пожарных - я огонь
+2
0
+2
Мерзкий , токсичный ,Реалувечномстящий просто клоун
+8
-7
+1
Ответ Bunyod Turgunov
Когда возникла дилемма кого оставить Мане или Салаха выбор пал в пользу египтянина и как показала практика они правильно сделали. Вне системы Клоппа мы увидели что за игрок Мане.
Отличный игрок Мане, вне системы Клоппа тянул на себе сборную Сенегала, (Салах, кстати, вне системы Клоппа в своей сборной ничего сверхвыдающегося не показывал), Мане вне системы Клоппа показал приличную статистику за треть сезона в Баварии, потому как две трети сезона был с травмой и сейчас в чемпионате у саудитов неплохо взаимодействует с партнёрами по атаке и сам отличается. Я не говорю, что Салах плохой игрок, я говорю, что ему многое сходило с рук, т.к. он по большому счёту любимчик Клоппа, а тут он выдал своё "спасибо" немцу за доверие и веру в него.
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Ответ NIK7478
Гнилым яблоком оказался этот Салах! Должен быть продан куда-нибудь.
Посмотрите его карьеру. Он бегунок по клубам,как и бегунок на поле.
Только в Ливерпуле закрепился.
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Мо пора ехать к саудовцам, очевидно.
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Неплохая заявочка на С-А
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Эмоции улягутся и помирятся.. Но хотелось бы узнать о чём они болтали.. Скоро узнаем.. Журналюги и "губопереводчики" трудятся..
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Салах всем обязан Юргену.
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Ответ Висита Эльмурзаев
хуже Салаха только глоры Реала
Хуже глоров Реала только ты
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Салах звезда только из-за Клоппа . Но кажется египтянин не понимает этого.
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Ответ NIK7478
Гнилым яблоком оказался этот Салах! Должен быть продан куда-нибудь.
В Барселону. Ваши там точно такое уже продумывают.
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