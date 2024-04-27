Генсек РФС не считает цензурой дело против Безрукова за шутку про «денежки»: «Есть ответственность. Футбол – религия для многих, игрок – идол для болельщиков»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Чемпионат.com деньги религия Руслан Безруков Футбол

Генсек РФС прокомментировал ситуацию вокруг Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Вам не кажется, что возбуждение дела по Безрукову – цензура?

– Ни в коем случае! Кто-то говорит, что матом с детства ругается. Грань здесь очень тонкая.

Я допускаю, что в раздевалках шутят и пожестче. Мы не пытаемся навязать футболистам, как пить чай – с лимоном или без.

Но есть определенный порядок выражения мыслей, особенно когда ты взял в руки микрофон. В этот момент у тебя есть ответственность, ты представляешь собой игру. А игра является религией для многих, игрок – идол для болельщиков.

Да, это была шутка. Безрукову казалось, что это прикольно. Но у каждой шутки есть границы, – сказал Максим Митрофанов.

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

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17 комментариев
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Помнится, Кадыров как-то взял в руки микрофон. На сколько его дисквалифицировали, кто знает?
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Я и знать не знал, кто такой этот Безруков, какой еще идол.
Хватит ерундой заниматься, отстаньте от парня, совсем уже с ума посходили
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Чей это сынок? Ну, реально, безмозглый) А ещё ГенСек)))
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Ответ Денис Аксентьев
Чей это сынок? Ну, реально, безмозглый) А ещё ГенСек)))
Это бывший гендир "Зенита".
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С каждым новым комментарием все больше и больше глупости говорит.
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Время кляузничества и жалоб на все подряд. Какой же позор…
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Митрофанушка
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Футболие, самодержавие, народность.)
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Митрофанов - идол. Правда, добавить первую букву и заменить последнюю
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Пригорело у бывшего генерального директора "Зенита".
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Кто больше веселит Ротенберг в хоккее или этот тип в футболе? Спасибо одному городку, что вырастил таких замечательных руководителей! Отличная смена главному!
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Какие же он дубиноголовые эти чинуши от спорта.
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Максимка
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Вот времена настали то!(
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Можете объяснить, что ужасного он сказал - они же не проиграли
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Ответ Денис Аксентьев
Чей это сынок? Ну, реально, безмозглый) А ещё ГенСек)))
Генсек звучит стрёмно, ассоциации не хорошие
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Пригорело у бывшего генерального директора "Зенита".
Судя по пому что ты настрочил уже десять постов, то пригорает как раз у тебя😁😁😁
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