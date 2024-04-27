Генсек РФС не считает цензурой дело против Безрукова за шутку про «денежки»: «Есть ответственность. Футбол – религия для многих, игрок – идол для болельщиков»

Генсек РФС прокомментировал ситуацию вокруг Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Вам не кажется, что возбуждение дела по Безрукову – цензура?

– Ни в коем случае! Кто-то говорит, что матом с детства ругается. Грань здесь очень тонкая.

Я допускаю, что в раздевалках шутят и пожестче. Мы не пытаемся навязать футболистам, как пить чай – с лимоном или без.

Но есть определенный порядок выражения мыслей, особенно когда ты взял в руки микрофон. В этот момент у тебя есть ответственность, ты представляешь собой игру. А игра является религией для многих, игрок – идол для болельщиков.

Да, это была шутка. казалось, что это прикольно. Но у каждой шутки есть границы, – сказал .

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?