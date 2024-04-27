Хенесс заявил, что Тухель предпочитает покупать игроков, а не развивать молодых. Томас ответил: «Это далеко от реальности и глубоко оскорбляет меня как тренера»
Томас Тухель опроверг слова Ули Хенесса о своем подходе к работе.
Почетный президент «Баварии» заявил в интервью: «Я не виню Томаса Тухеля, он часто обедал со мной, я с ним очень хорошо лажу. Но у него другой подход. Он не думает, что сможет сделать Дэвиса, Павловича или Мусиалу сильнее. Он считает, что если у него не получается [развивать игроков], надо покупать новых, а я думаю, что следует усердно работать с ними и вселить в них уверенность».
Сегодня главный тренер мюнхенцев прокомментировал высказывание Хенесса.
«Это настолько далеко от реальности, что я даже не знаю, что на это ответить. Мою тренерскую честь задели. Если мы что-то доказали за последние 15 лет, так это то, что игрокам из академии всегда есть место в составе, если они хорошо выступают. Я не очень понимаю [заявление Ули]. Я считаю, что оно абсолютно беспочвенно».
О том, хочет ли он поговорить с Хенессом, чтобы обсудить этот вопрос
«Нет. На самом деле это настолько далеко от реальности, что я бы вообще не отреагировал на это, если бы это не сказал Ули. Тот факт, что это исходит от нашего босса за четыре дня до игры с «Реалом», придает этим словам другой оттенок.
Это глубоко оскорбляет меня как тренера. Мы много раз это доказывали [что можем развивать молодых игроков]. Но давайте заканчивать с этим. Мы уже слишком много об этом говорим», – сказал Тухель.