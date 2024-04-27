«Сосиски и колбасу готовят из массы сомнительного цвета. Антисанитария, мыши». Точилин о работе на мясокомбинате

Александр Точилин вспомнил, как работал на мясокомбинате.

– В юности вы пять месяцев подрабатывали на мясокомбинате. Потом долго не могли смотреть на колбасу и сосиски?

– Года два точно. Хотя до этого очень любил. Но там было много неприятных сюрпризов.

Я-то считал, что сосиски и колбасу готовят из мяса. А оказалось – из неаппетитной массы сомнительного цвета.

Вдобавок антисанитария, мыши бегали, залезали в мясной отсек. Кто их там сортировать будет? Ну и попадались иногда в колбасе хвостики...

Еще поразило, что люди, работающие на мясокомбинате, колбасу чистят, как картошку: вырезают сердцевину и едят только ее. Если полчаса полежала на столе – уже не притрагиваются, – сказал бывший тренер « ».