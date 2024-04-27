«Сосиски и колбасу готовят из массы сомнительного цвета. Антисанитария, мыши». Точилин о работе на мясокомбинате

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Питание Футбол

Александр Точилин вспомнил, как работал на мясокомбинате.

– В юности вы пять месяцев подрабатывали на мясокомбинате. Потом долго не могли смотреть на колбасу и сосиски?

– Года два точно. Хотя до этого очень любил. Но там было много неприятных сюрпризов.

Я-то считал, что сосиски и колбасу готовят из мяса. А оказалось – из неаппетитной массы сомнительного цвета.

Вдобавок антисанитария, мыши бегали, залезали в мясной отсек. Кто их там сортировать будет? Ну и попадались иногда в колбасе хвостики...

Еще поразило, что люди, работающие на мясокомбинате, колбасу чистят, как картошку: вырезают сердцевину и едят только ее. Если полчаса полежала на столе – уже не притрагиваются, – сказал бывший тренер «Сочи».

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64 комментария
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Надо было на ликёро-водочном заводе работать. Были бы только приятные воспоминания.
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Мыши и колбасу грызут, и дамбы в некоторых городах. Иноагентами их признать
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Не ведитесь на рассказы про туалетную бумагу и пр. в колбасе. конечно я не работал на всех мясокомбинатах страны, но .. утро в мясоколбасном цехе начинается со снятия независимых от цеха лаборантами анализов с каждой мясорубки и кутеров, работу не начнешь пока эти анализы не подтвердят их чистоту от различных заражений, да есть ГОСТ, а есть ТУ колбас в которое можно впихнуть не самое доброкачественное мясо, это сильно влияет на цены колб.изделий, покупайте гостовские колбасы и все будет О,кей.В свое время отучился и10 лет проработал оператором 6 -го разряда термообработки колбасных изделий.
+51
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+44
Новость для тех кто сейчас ест бутерброд с колбасой.
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Ответ Leon Petov
Мыши и колбасу грызут, и дамбы в некоторых городах. Иноагентами их признать
и проводку в некоторых танках
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Странная там у них была технология производства: мышиные косточки перемалываются, а хвостики - нет.
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Ответ Yobo
Новость для тех кто сейчас ест бутерброд с колбасой.
Ничего страшного. В мышах такое же мясо, ем с аппетитом.
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Ответ Roon95
Давай рассказывай)
Это кровь мёртвых помидоров!
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А я несколько лет назад видел современное мясное производство у нас в Подмосковье. Если коротко - космический корабль, а не производство. Правда их продукция на рынке и стоит дороже средней цены и она практически нигде не продаётся в магазинах.
+20
-5
+15
Ответ Amalfitano
А я несколько лет назад видел современное мясное производство у нас в Подмосковье. Если коротко - космический корабль, а не производство. Правда их продукция на рынке и стоит дороже средней цены и она практически нигде не продаётся в магазинах.
а как они реализуют-то свою продукцию, если она практически не оказывается в розничных точках?
+15
-2
+13
Поэтому надо покупать ту колбасу где нет мяса совсем, из туалетной бумаги.
+12
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+9
Ответ Amalfitano
Рассказы про туалетную бумагу в советской колбасе смешны еще по тому, что в СССР туалетной бумаги не хватало и она была в большом дефиците.)))
Оказывается словосочетание "жуткий дефицит" это стоп слово.)) Робот не пропускает такую крамолу.)))
+9
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+8
Ответ Даник Муша
В детстве видел как делают томатный сок...с тех пор не пью.
Давай рассказывай)
+8
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+8
Ответ Valeriy Komarow
Не ведитесь на рассказы про туалетную бумагу и пр. в колбасе. конечно я не работал на всех мясокомбинатах страны, но .. утро в мясоколбасном цехе начинается со снятия независимых от цеха лаборантами анализов с каждой мясорубки и кутеров, работу не начнешь пока эти анализы не подтвердят их чистоту от различных заражений, да есть ГОСТ, а есть ТУ колбас в которое можно впихнуть не самое доброкачественное мясо, это сильно влияет на цены колб.изделий, покупайте гостовские колбасы и все будет О,кей.В свое время отучился и10 лет проработал оператором 6 -го разряда термообработки колбасных изделий.
Рассказы про туалетную бумагу в советской колбасе смешны еще по тому, что в СССР туалетной бумаги не хватало и она была в большом дефиците.)))
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+8
Рассказ из серии "в детстве Толя Вассерман случайно увидел, как делают детей, с тех пор ни-ни". )
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0
+8
Ответ optimus primus
а как они реализуют-то свою продукцию, если она практически не оказывается в розничных точках?
Только через фирменные магазины и магазины которые открываются по франшизе. Нет, некоторая их продукция иногда появляется в Ашане, но это 2-3 позиции и то не всегда.
+7
-1
+6
Когда спортивных новостей мало, Спортс озаботился производством колбасы.
+6
0
+6
Ответ riverman1980
как называется? )
Да да это очень интересно) где как ни тут узнаешь что можно есть )
+5
0
+5
Зато ГОСТ!😏
+6
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+5
а какого цвета должно быть мясо? розовеньким его делает пищевой краситель
+5
0
+5
Если мышь тщательно перемолота и проварена, то по вкусу и цвету она ничем не отличается от кошки, лошади и прочих кроликов, идущих на изготовление колбасы.
+4
0
+4
Ответ Omega-2
Если мышь тщательно перемолота и проварена, то по вкусу и цвету она ничем не отличается от кошки, лошади и прочих кроликов, идущих на изготовление колбасы.
Так о том и речь, если там где он был были мыши, то еще повезло, значит мясо в той колбасе точно было, Точилин брезгливый дилетант.
+4
0
+4
Ответ Влад Дикий
Ничего страшного. В мышах такое же мясо, ем с аппетитом.
Мышей?
+6
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+4
В детстве видел как делают томатный сок...с тех пор не пью.
+5
-1
+4
Ответ Roon95
Давай рассказывай)
Ну уж нет, пусть молчит)
+4
0
+4
Ответ Amalfitano
Только через фирменные магазины и магазины которые открываются по франшизе. Нет, некоторая их продукция иногда появляется в Ашане, но это 2-3 позиции и то не всегда.
как называется? )
+3
0
+3
Точилину 50 лет, работал он в молодости, значит скорее всего в начале 90х, т.е. разруха. Инфа относительно колбасзаводов, тем более относительно современных флагманских, неактуальна.
+3
-1
+2
Эх, Сашка, не жил ты в студенческой общаге
+4
-2
+2
сейчас уже и крысиных хвостиков на найдешь, теперь продукт для веганов и соевых))
+4
-2
+2
Ответ Valeriy Komarow
Не ведитесь на рассказы про туалетную бумагу и пр. в колбасе. конечно я не работал на всех мясокомбинатах страны, но .. утро в мясоколбасном цехе начинается со снятия независимых от цеха лаборантами анализов с каждой мясорубки и кутеров, работу не начнешь пока эти анализы не подтвердят их чистоту от различных заражений, да есть ГОСТ, а есть ТУ колбас в которое можно впихнуть не самое доброкачественное мясо, это сильно влияет на цены колб.изделий, покупайте гостовские колбасы и все будет О,кей.В свое время отучился и10 лет проработал оператором 6 -го разряда термообработки колбасных изделий.
Подтверждаю, ибо сам по работе посещал нормальные пищевые производства.
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