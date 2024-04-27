Александр Алаев: «У РПЛ будет новый президент в случае попытки надавить на меня»

Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что на него бесполезно давить.

– Ашот Хачатурянц говорил, что в случае, если на него попытается надавить как-то «Зенит» – например, для изменения календаря – у РПЛ будет новый президент.

– Полностью разделяю слова Ашота Рафаиловича.

– Если на вас попытается надавить «Зенит, у РПЛ будет новый президент?

– Неважно, какой клуб. Мне кажется, уже все клубы поняли, что с расписанием календаря мы пытаемся быть максимально объективными. И давить на меня бесполезно, таких попыток нет – есть конструктивный разговор со всеми клубами. Если будет попытка надавить на меня, значит, будет новый президент у РПЛ, – сказал Алаев.

Напомним, Алаев был избран президентом РПЛ в 2022 году.