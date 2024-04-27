Томаш Тавареш: «Уверен, Угальде поможет «Спартаку». Он заряжен на борьбу, никогда не выключается»

Теги Спартак премьер-лига Россия Томаш Тавареш Манфред Угальде Футбол

Томаш Товаре высоко отозвался о Манфреде Угальде.

– Как тебе адаптация Угальде – нашего зимнего новичка? 

– Ему не сразу удалось отличиться, а для форварда тоже очень важно поймать кураж, забивать регулярно.

Но в играх и на тренировках видно, насколько Манфред заряжен на борьбу, как он отдается делу, никогда не выключается, взаимодействует с партнерами. Уверен, что очень поможет «Спартаку», – сказал защитник красно-белых.

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7 комментариев
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Угальде раскроется лишь тогда, когда в Спартаке появятся сильные футболисты, которые будут способны мяч спокойно на Угальде пасануть и ему, и в зону, куда он открывается, а пока в Спартаке играют Умяров, Пруцев, Хлусевич, Денисов, Зиньковский, Литвинов, которые не способны этого сделать, Угальде ни одного гола не забьет, ибо он постоянно спускается аж в середину поля, чтобы мяч подержать, а когда открывается или в штрафную забегает, его либо не видит никто, либо такую передачу отдает, что за ней бежать смысла нет.
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Не понимаю чем Понсе был плох? Играл в похожей манере да и голы забивал
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Да дело не столько в футболистах, сколько в организации игры. Постановка атакующих комбинаций, отработка связей между отдельными игроками и линиями вопрос не одного месяца тренировок. Абаскалю это так и не удалось. Сейчас же заниматься этим нет времени. Моё мнение, Слишковичу нужно понять с кем Угальде будет контактировать наилучшим образом, того и ставить под него.
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Ответ Жаргал Шадапов
Не понимаю чем Понсе был плох? Играл в похожей манере да и голы забивал
Честно сказать, Понсе очень импонировал. Даже Бальде если бы с ним играли партнеры, принёс бы пользу. Прям видно было как с ним не отыгрываться.
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