Томаш Тавареш: «Уверен, Угальде поможет «Спартаку». Он заряжен на борьбу, никогда не выключается»
Томаш Товаре высоко отозвался о Манфреде Угальде.
– Как тебе адаптация Угальде – нашего зимнего новичка?
– Ему не сразу удалось отличиться, а для форварда тоже очень важно поймать кураж, забивать регулярно.
Но в играх и на тренировках видно, насколько Манфред заряжен на борьбу, как он отдается делу, никогда не выключается, взаимодействует с партнерами. Уверен, что очень поможет «Спартаку», – сказал защитник красно-белых.