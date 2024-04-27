Томаш Тавареш: «Уверен, Угальде поможет «Спартаку». Он заряжен на борьбу, никогда не выключается»

Томаш Товаре высоко отозвался о Манфреде Угальде.

– Как тебе адаптация Угальде – нашего зимнего новичка?

– Ему не сразу удалось отличиться, а для форварда тоже очень важно поймать кураж, забивать регулярно.

Но в играх и на тренировках видно, насколько заряжен на борьбу, как он отдается делу, никогда не выключается, взаимодействует с партнерами. Уверен, что очень поможет « », – сказал защитник красно-белых.