«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих, общий счет – 18:4

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Футбол

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 9 матчей.

В субботу «Шанхай Шеньхуа» сыграл вничью с «Шанхай Порт» (1:1) в 8-м туре китайской Суперлиги.


Всего у «Шанхая» при Слуцком 7 побед и 2 ничьих в 9 матчах, общий счет – 18:4.

«Шанхай» продолжает лидировать в чемпионате Китая, опережая ближайшего преследователя на два очка.

Напомним, в первом официальном матче во главе команды Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого – с «Цанчжоу Майти Лайонс» – мы тоже покажем на Спортсе. Смотрите прямой эфир 1 мая в 15:00 по московскому времени, комментировать игру будут Вадим Лукомский и Александр Дорский.

Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?

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27 комментариев
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Мостовой жадно ждёт первого поражения Слуцкого, чтобы можно было сказать:
"Ну чё, я говорил же не тренер он!"
+22
-2
+20
У Мостового: 15 колких шуточек, 4 скороговорки и 115 начеканиваний за 9 интервью
+16
-1
+15
Это вовсе не «Шанхай» Слуцкого, а какой-то «Байер» Алонсо
+14
-1
+13
Ждем предсезонный турнир Слуцкого с Шанхаем Слуцкого, Витессом Слуцкого и Халлом Слуцкого
+11
-2
+9
Чистейший гол в конце отняли у Шанхая.
+6
0
+6
Ответ QWertY
Ждем предсезонный турнир Слуцкого с Шанхаем Слуцкого, Витессом Слуцкого и Халлом Слуцкого
Можно ещё ЦСКА Слуцкого позвать. Тот, что с Тошичем, Муссой и легендарным Вернблумом
+5
0
+5
Будущий тренер Ливерпуля.
+6
-2
+4
Ответ igls54
Это вовсе не «Шанхай» Слуцкого, а какой-то «Байер» Алонсо
Или Слуцкий написал конспекты для Алонсо и потом взялся тренировать "Шанхай"?
+4
0
+4
Такая концовка сорвалась! Было бы роскошно!((
+3
0
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мостовой жадно ждёт первого поражения Слуцкого, чтобы можно было сказать: "Ну чё, я говорил же не тренер он!"
Ага😉… Но пока царёк «нервно курит в сторонке» )).
+4
-1
+3
Как же так не засчитали гол в самом конце( Была бы красивая победа волевая
+2
0
+2
Так держать 💪💪💪
+1
0
+1
На наших глазах рождается китайский Байер, вырывающий очки на 90+ минутах)
жаль победный отменили, хотя, справедливости ради, отмененный по делу
Слуцкому удачи, может потом заменит Алонсо)
+1
0
+1
Ответ Stanislav Samoylov
У которого Шанхая? Шеньхуа, или Порта?)
Шеньхуа
+1
0
+1
Леонид Викторыч красава!
+1
0
+1
Ответ MonkeyMeister
Чистейший гол в конце отняли у Шанхая.
У которого Шанхая? Шеньхуа, или Порта?)
+1
0
+1
Леонид «ХабиАлонсо» Слуцкий!
+3
-2
+1
Ответ Stanislav Samoylov
У которого Шанхая? Шеньхуа, или Порта?)
Шеньхуа
0
0
0
Ответ MonkeyMeister
Шеньхуа
Спасибо! А то я не смотрел матч
0
0
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мостовой жадно ждёт первого поражения Слуцкого, чтобы можно было сказать: "Ну чё, я говорил же не тренер он!"
Точно. А я думал:" Куда он подевался?"
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Саш, ну-ка давай что-нибудь придумай
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ливерпулю стоит обратить внимание на этого молодого и перспективного тренера, настоящей души команды с ментальностью чемпиона и титулами. а не пригревать на сердце очередного лысого шарлатана из чемпионата садоводов
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Слуцкий на Леониде вертел этот чемпионат
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17:4, 18-ый сегодня не засчитали
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Считать это футболом нельзя

Я глянул минуту

Уровень медиалиги будет повыше
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Не удивлюсь если с приходом Рукодельника всея Руси все покатится по одному женскому половому органу.
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