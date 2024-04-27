«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих, общий счет – 18:4
«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 9 матчей.
В субботу «Шанхай Шеньхуа» сыграл вничью с «Шанхай Порт» (1:1) в 8-м туре китайской Суперлиги.
Всего у «Шанхая» при Слуцком 7 побед и 2 ничьих в 9 матчах, общий счет – 18:4.
«Шанхай» продолжает лидировать в чемпионате Китая, опережая ближайшего преследователя на два очка.
Напомним, в первом официальном матче во главе команды Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого – с «Цанчжоу Майти Лайонс» – мы тоже покажем на Спортсе. Смотрите прямой эфир 1 мая в 15:00 по московскому времени, комментировать игру будут Вадим Лукомский и Александр Дорский.
"Ну чё, я говорил же не тренер он!"
жаль победный отменили, хотя, справедливости ради, отмененный по делу
Слуцкому удачи, может потом заменит Алонсо)
Я глянул минуту
Уровень медиалиги будет повыше