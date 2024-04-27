Клопп о чемпионской гонке после 2:2 с «Вест Хэмом»: «Я не в настроении, мы должны были побеждать. Спор с Салахом? Обсудили в раздевалке, на этом все»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (2:2) в рамках АПЛ.

– Очень разочарован, конечно. Думаю, все видели, что только одна команда выигрывала, и это мы, учитывая наши моменты, владение и все остальное. Это был тяжелый матч, но, думаю, игроки действительно хорошо справились.

Мы просто пропустили из ничего. Ведя 2:1, могли контролировать ситуацию, и все же во многом мы играли очень хорошо, но в конечном итоге не справились.

– Что за обмен мнениями случился у вас с Салахом на боковой?

– Нет [я не могу сказать], но мы уже обсудили это в раздевалке. На этом все.

– Что скажете о чемпионской гонке?

– Если честно, я не в настроении говорить об этом или вообще смотреть на это.

Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но не победили, и теперь у нас есть еще немного времени до следующей игры. Мы постараемся снова подготовить ребят, и мы снова отправимся в путь, – сказал тренер «Ливерпуля» в эфире TNT Sports.

«Ливерпуль» идет 3-м в АПЛ при том, что у «Ман Сити» и «Арсенала», идущих выше, есть матчи в запасе.

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53 комментария
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Все же не умеют в Ливерпуле красиво провожать своих легенд. В последнем матче Джерарда влетели Сток Сити 1:6, а теперь Клоппу весь Last dance испортили
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"Мы просто пропустили из ничего"
Игроки ВХ, пропустившие автогол после трёх рикошетов: ну да, ну да, пошли мы...
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+23
Ответ Obdob
клоп крутой только когда у него всё получается, но стоит чему-то пойти не по плану, так сразу начинает вести себя непрофессионально, а иногда даже грубить репортерам.
Это у них у всех почти так. Тот же Гвардиола сейчас после побед заявляет, что не говорит о судьях, но вспомнить его поведение после поражений особенно, если в матче было какое-то спорное решение... Тоже не мягкий одуванчик мягко говоря.
+22
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+16
Ответ sintenced
"Мы просто пропустили из ничего" Игроки ВХ, пропустившие автогол после трёх рикошетов: ну да, ну да, пошли мы...
ну тут дело в количестве моментов еще)
+12
0
+12
Ответ Клименко
Сам Клопп себе проводы испортил
Чем же?
+8
-1
+7
Респект Юргену! Настоящий профессионал👍 сор из избы выносить нельзя.

Египтянину нужно поучиться у него, как надо решать разногласия👏 в раздевалке после матча, а не на камеру перед миллионами зрителей
+7
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+6
Посыпались, как арс в прошлом сезоне
+7
-2
+5
Жаль... Спасибо тренер за работу , надеюсь новый тренер не свалит клуб в середину.
+5
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Юрген рано объявил о своем уходе
+2
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ИМХО Клопп затупил с заменами
+2
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Ответ Клименко
Зато Спарту вынесли в двух матчах, вот молодцы
Да-да, именно из-за того, что основа вышла против Спарты, мы и слили остаток сезона. Ну самому не смешно от такого абсурдного заявления?))
+2
0
+2
Гол не забили из ничего. Его забили из под Квансы. Пока в составе будет подобный шлак ни о каких трофеях можно даже не мечтать
+2
0
+2
Ответ Джанлука Нальюка
Гол не забили из ничего. Его забили из под Квансы. Пока в составе будет подобный шлак ни о каких трофеях можно даже не мечтать
Первый, кстати, с углового, который он неряшливым пасом привёз. И МЮ в игру вернул на ровном месте. Зелёный ещё для основы
+2
0
+2
Ответ Topwintop
Проиграл 7 АПЛ и уйму финалов в еврокубках Что он скажет? Что он выиграл больше Почетинно в Англии?
чтобы проиграть финал - надо в него выйти
+1
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Ответ Topwintop
Кепкарь ещё что-то про семью плел Семью никто никогда не предаст как ты предал Ливерпуль
Так предал, что вернул Ливерпуль на Олимп европейского футбола и теперь с этим клубом вновь все считаются. Витя, я иногда не понимаю, ты точно за Ливерпуль болеешь? По сути при твоей жизни это самый успешный тренер Ливерпуля, а ты его уже который год помоями поливаешь. Не красиво.
+3
-2
+1
Ответ Rio (BLR)
ИМХО Клопп затупил с заменами
С интервью по среди сезона ,что увольняется
+2
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Ответ Obdob
клоп крутой только когда у него всё получается, но стоит чему-то пойти не по плану, так сразу начинает вести себя непрофессионально, а иногда даже грубить репортерам.
Грубит если задают провокационные вопросы. Если человек не в настроении, он об этом прямо говорит и нет никакой грубости. А на счёт получается или нет, я думаю Ливерпуль играет также хорошо, просто исполнители подводят. Будь здоров Жота, Нуньес бы со скамейки не вставал
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Ответ Ничего Смешного
А тренер перестал отвечать за результат?
А тренер в чем виноват, если команда не реализует 100% моменты?))) Игра есть в целом, прессинга нет нужной интенсивности. Но вина ли это тренера?
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Поплыл.
+2
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После поражения от Эвертона всё стало ясно. Даже наверное после игры с Пэлас. Так что не так обидно
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Ответ Бондарев Олег
Чем же?
А тренер перестал отвечать за результат?
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0
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Ответ Клименко
Именно потому, что отношение такое к игрокам, что выходит основа даже после разгрома Спарты. И это прослеживается всю карьеру Клоппа в Ливерпуле, когда он сезон то борется с Сити, то в ЛЧ еле выходит. Игроки выдыхаются, им беречь надо
Да ты порадуйся лучше, что у нас теперь полузащита в кои-то веки хорошая. Если углубим состав под нового тренера, найдем нормального нападающего и ещё хотя бы на сезон оставим Мо - это будет отличный итог межсезонья.
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Ответ MaxB
Первый, кстати, с углового, который он неряшливым пасом привёз. И МЮ в игру вернул на ровном месте. Зелёный ещё для основы
Да. Начал привозить под конец сезона.
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даже если б победили , чемпионами бы не стали ...
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Всё, Юрген, вы вышли из чемпионской гонки. Обидно, досадно, но ладно. Это жизнь. До новых встреч)
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Как же ужасающе сдал Ливерпуль в конце сезона...
Теперь осталось выяснить Арс или МС
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Похоже вовремя он уходит, увы.
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Ответ rigobersong
Клопп переоценен, этот сезон тому еще одно яркое доказательство, позорно вылететь из ЛЕ и чокернуть финал гонки в АПЛ:)) 1 чемпионство в ковид и ЛЧ против Тоттенхэма, один из самых слабых финалистов который мог вообще попасться, за 10 лет слишком мало для величия:))
Помню когда его ставили выше Пепа))))
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Ответ arisstopane
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Как он с него слезет, если он там башкой застрял?
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Ответ Topwintop
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