Клопп о чемпионской гонке после 2:2 с «Вест Хэмом»: «Я не в настроении, мы должны были побеждать. Спор с Салахом? Обсудили в раздевалке, на этом все»

Юрген Клопп подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (2:2) в рамках АПЛ.

– Очень разочарован, конечно. Думаю, все видели, что только одна команда выигрывала, и это мы, учитывая наши моменты, владение и все остальное. Это был тяжелый матч, но, думаю, игроки действительно хорошо справились.

Мы просто пропустили из ничего. Ведя 2:1, могли контролировать ситуацию, и все же во многом мы играли очень хорошо, но в конечном итоге не справились.

– Что за обмен мнениями случился у вас с Салахом на боковой?

– Нет [я не могу сказать], но мы уже обсудили это в раздевалке. На этом все.

– Что скажете о чемпионской гонке?

– Если честно, я не в настроении говорить об этом или вообще смотреть на это.

Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но не победили, и теперь у нас есть еще немного времени до следующей игры. Мы постараемся снова подготовить ребят, и мы снова отправимся в путь, – сказал тренер «Ливерпуля» в эфире TNT Sports.

«Ливерпуль» идет 3-м в АПЛ при том, что у «Ман Сити» и «Арсенала», идущих выше, есть матчи в запасе.