Кейн забил 35 голов в Бундеслиге и 42 за 42 матча в «Баварии»

Харри Кейн забил 34-й и 35-й голы в Бундеслиге.

Форвард «Баварии» сделал дубль в матче 31-го тура Бундеслиги против « » (2:1, второй тайм).

лидирует в списке бомбардиров чемпионата Германии. У Серу Гирасси из «Штутгарта» 25 мячей.

Кроме того, Кейн забил 41-й и 42-й голы за 42 матча в «Баварии» с учетом всех турниров.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Айнтрахт».