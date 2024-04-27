Кейн забил 35 голов в Бундеслиге и 42 за 42 матча в «Баварии»
Харри Кейн забил 34-й и 35-й голы в Бундеслиге.
Форвард «Баварии» сделал дубль в матче 31-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (2:1, второй тайм).
Кейн лидирует в списке бомбардиров чемпионата Германии. У Серу Гирасси из «Штутгарта» 25 мячей.
Кроме того, Кейн забил 41-й и 42-й голы за 42 матча в «Баварии» с учетом всех турниров.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Айнтрахт».
Чем больше голов команды, тем ближе она к чемпионству
Чем ближе команда к чемпионству, тем чаще выходит на поле Кейн
Чем чаще выходит на поле Кейн, тем сильнее его аура
Чем сильнее работает его аура, тем дальше команда от чемпионства
Выводы:
Чем больше голов Баварии, тем меньше голов Баварии
Чем ближе Кейн к чемпионству, тем дальше Кейн от чемпионства
Такая ж ситуация была с Левандовски 2021/22. Забил всем, кроме Айнтрахта и Арминии, но против них отдал голевую передачу.
И с Гердом Мюллером. В сезоне 1969/70 забил всем, кроме Гладбаха (против жеребцов у него на счету голевая передача).
Интересно, есть ли вообще игроки в истории Бундеслиги, которым удалось забить всем командам в чемпионате в течении одного сезона? Вообще, было интересно посмотреть на список таких футболистов из разных чемпионатов, которым удалось забить всем командам.
Больше дырок - меньше сыра
Больше сыра - меньше сыра
А не распаренное полено азмун из Газпромлиги
я думаю, что его аура влияет на умы тренера и остальных игроков и они начинают играть хуже, чем могли бы (в случае с Баварией) и в целом (в случае с ТТХ). его индивидуальный уровень - Космос. не факт, что Левандовски, Ибрагимович, Бензема и другие топовые форварды на его уровне выступали последние 7-8 сезонов. но как это вообще объяснимо? может быть в следующем сезоне поборется за бундеслигу. или за ЛЧ в этом, но сомневаюсь