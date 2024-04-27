Кейн забил 35 голов в Бундеслиге и 42 за 42 матча в «Баварии»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 34-й и 35-й голы в Бундеслиге.

Форвард «Баварии» сделал дубль в матче 31-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (2:1, второй тайм).

Кейн лидирует в списке бомбардиров чемпионата Германии. У Серу Гирасси из «Штутгарта» 25 мячей.

Кроме того, Кейн забил 41-й и 42-й голы за 42 матча в «Баварии» с учетом всех турниров.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Айнтрахт».

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42 комментария
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Чем больше голов Кейна, тем больше голов команды.
Чем больше голов команды, тем ближе она к чемпионству
Чем ближе команда к чемпионству, тем чаще выходит на поле Кейн
Чем чаще выходит на поле Кейн, тем сильнее его аура
Чем сильнее работает его аура, тем дальше команда от чемпионства

Выводы:
Чем больше голов Баварии, тем меньше голов Баварии
Чем ближе Кейн к чемпионству, тем дальше Кейн от чемпионства
+27
-3
+24
Ответ Obdob
ты же на прошлой неделе был за ПСЖ :)
Он у нас гулящий
+18
-1
+17
Риго опять унижается ,начил топить за хозяина)) 8-2 мало было походу
+25
-10
+15
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
ты же на прошлой неделе был за ПСЖ :)
+18
-6
+12
На контрасте с предыдущим сезоном, когда Фюллькрюг с жалкими 15 голами стал лучшим бомбардиром, в этом розыгрыше какой-то рог изобилия. И это еще у Байера нету явного забивалы. А статистика Кейна - это что-то за гранью понимания.
+10
0
+10
игрок одного немецкого сезона©
+7
-2
+5
Ну что ж, Харри Кейн в течении одного сезона забил всем командам Бундеслиги, кроме Фрайбурга. Против Фрайбурга в первом кругу он отдал голевую передачу.

Такая ж ситуация была с Левандовски 2021/22. Забил всем, кроме Айнтрахта и Арминии, но против них отдал голевую передачу.

И с Гердом Мюллером. В сезоне 1969/70 забил всем, кроме Гладбаха (против жеребцов у него на счету голевая передача).

Интересно, есть ли вообще игроки в истории Бундеслиги, которым удалось забить всем командам в чемпионате в течении одного сезона? Вообще, было интересно посмотреть на список таких футболистов из разных чемпионатов, которым удалось забить всем командам.
+6
-1
+5
Ответ Archie Bowman
Чем больше голов Кейна, тем больше голов команды. Чем больше голов команды, тем ближе она к чемпионству Чем ближе команда к чемпионству, тем чаще выходит на поле Кейн Чем чаще выходит на поле Кейн, тем сильнее его аура Чем сильнее работает его аура, тем дальше команда от чемпионства Выводы: Чем больше голов Баварии, тем меньше голов Баварии Чем ближе Кейн к чемпионству, тем дальше Кейн от чемпионства
Больше сыра - больше дырок
Больше дырок - меньше сыра
Больше сыра - меньше сыра
+4
-1
+3
Ответ Эркинбек Апаканов
Риго опять унижается ,начил топить за хозяина)) 8-2 мало было походу
Стокгольмский синдром
+7
-4
+3
Ответ войд
Думаю Реал по традиции хлопнет свою немецкую игрушку)
так вар же ввели, не получится
+6
-4
+2
Ответ Yu123
так вар же ввели, не получится
После того как ввели вар Реал уже брал ЛЧ. Так что ты с этими страшилками про вар опоздал.
+2
0
+2
Вот что значит мастерство

А не распаренное полено азмун из Газпромлиги
+3
-1
+2
Вот зачем выставил основу? Де Лигт хромает Лаймер уже травмирован
+2
0
+2
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
в лиге 1 тоже вратарей нет если че
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Ответ Висита Эльмурзаев
гонка бомбардиров более равная, а прошлом сезоне Кейн сильно отстал от Холанда
Сам Эрлинг был травмирован и к нему все привыкли.
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0
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Ответ Archie Bowman
Чем больше голов Кейна, тем больше голов команды. Чем больше голов команды, тем ближе она к чемпионству Чем ближе команда к чемпионству, тем чаще выходит на поле Кейн Чем чаще выходит на поле Кейн, тем сильнее его аура Чем сильнее работает его аура, тем дальше команда от чемпионства Выводы: Чем больше голов Баварии, тем меньше голов Баварии Чем ближе Кейн к чемпионству, тем дальше Кейн от чемпионства
замкнутый круг? его вообще возможно разорвать? если Кейн перейдёт в ПСЖ через несколько лет, то что случится?

я думаю, что его аура влияет на умы тренера и остальных игроков и они начинают играть хуже, чем могли бы (в случае с Баварией) и в целом (в случае с ТТХ). его индивидуальный уровень - Космос. не факт, что Левандовски, Ибрагимович, Бензема и другие топовые форварды на его уровне выступали последние 7-8 сезонов. но как это вообще объяснимо? может быть в следующем сезоне поборется за бундеслигу. или за ЛЧ в этом, но сомневаюсь
0
0
0
Ответ Archie Bowman
Чем больше голов Кейна, тем больше голов команды. Чем больше голов команды, тем ближе она к чемпионству Чем ближе команда к чемпионству, тем чаще выходит на поле Кейн Чем чаще выходит на поле Кейн, тем сильнее его аура Чем сильнее работает его аура, тем дальше команда от чемпионства Выводы: Чем больше голов Баварии, тем меньше голов Баварии Чем ближе Кейн к чемпионству, тем дальше Кейн от чемпионства
Кейн Шрёдингера
0
0
0
Ответ Денис Неронский
Видимо, все связано приходом Кейна. Кейн ушел, в АПЛ сразу гонка бомбардиров не такая интересная
гонка бомбардиров более равная, а прошлом сезоне Кейн сильно отстал от Холанда
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0
Ответ Шурик Шурик
На контрасте с предыдущим сезоном, когда Фюллькрюг с жалкими 15 голами стал лучшим бомбардиром, в этом розыгрыше какой-то рог изобилия. И это еще у Байера нету явного забивалы. А статистика Кейна - это что-то за гранью понимания.
Видимо, все связано приходом Кейна. Кейн ушел, в АПЛ сразу гонка бомбардиров не такая интересная
0
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Ответ Мистер Блин
бедолага Кейн , реально его жаль в плане спортивный достижений. что он ещё должен сделать?😂😂😂
Он уже выиграл.. Почти.. ЗБ.. А есть ещё ЛЧ.. Хе... 😀
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Ответ Yu123
так вар же ввели, не получится
Комментарий удален модератором
Ответ войд
Если не забьёт Реалу в двух матчах,то эта статистика не будет иметь веса)
думаешь Реал запаркует двухэтажный бус?
+5
-5
0
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Obdob
Крутой игрок, но если хочет трофеи, ему надо бежать из Баварии.
толсто
+2
-2
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бедолага Кейн , реально его жаль в плане спортивный достижений. что он ещё должен сделать?😂😂😂
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Железная ставка! Кейн -лучший бомбардир, его команда не чемпион!
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Рекорд Левы устоит
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Кейн лучший нападающий прямо сейчас
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Комментарий удален пользователем
рекорд Левы в бундеслиге как считает побьет ?
+1
-1
0
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