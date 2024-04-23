Бавария – Айнтрахт Франкфурт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Бавария и Айнтрахт Франкфурт в 31 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Айнтрахт Франкфурт
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Айнтрахт Франкфурт: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Бавария
- Унион – Бавария : 1 – 5
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
- Бавария – Кельн : 2 – 0
- Арсенал – Бавария : 2 – 2
- Хайденхайм – Бавария : 3 – 2
Последние матчи Айнтрахт Франкфурт
- Айнтрахт Ф – Аугсбург : 3 – 1
- Штутгарт – Айнтрахт Ф : 3 – 0
- Айнтрахт Ф – Вердер : 1 – 1
- Айнтрахт Ф – Унион : 0 – 0
- Боруссия Д – Айнтрахт Ф : 3 – 1
Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт
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