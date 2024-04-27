Под трек «Юморист» с Безруковым, пошутившим про «денежки», «Рубин» анонсировал матч с «Уралом»

«Рубин» обыграл ситуацию вокруг хавбека Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Рубин» сегодня анонсировал матч с «Уралом» роликом под трек «Юморист» рэпера Face*, в котором предстал Безруков.

«Готовы к выступлению?» – таким текстом подписано видео в соцсетях клуба.

* – признан в России иностранным агентом.