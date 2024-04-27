Под трек «Юморист» с Безруковым, пошутившим про «денежки», «Рубин» анонсировал матч с «Уралом»
«Рубин» обыграл ситуацию вокруг хавбека Руслана Безрукова.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
«Рубин» сегодня анонсировал матч с «Уралом» роликом под трек «Юморист» рэпера Face*, в котором предстал Безруков.
«Готовы к выступлению?» – таким текстом подписано видео в соцсетях клуба.
* – признан в России иностранным агентом.
Они либо сами глупые, либо простимулированы деньгами от заинтересованной стороны.