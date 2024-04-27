Под трек «Юморист» с Безруковым, пошутившим про «денежки», «Рубин» анонсировал матч с «Уралом»

Теги Рубин премьер-лига Россия Урал Краснодар соцсети ахахаха музыка Руслан Безруков Футбол

«Рубин» обыграл ситуацию вокруг хавбека Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Рубин» сегодня анонсировал матч с «Уралом» роликом под трек «Юморист» рэпера Face*, в котором предстал Безруков.

«Готовы к выступлению?» – таким текстом подписано видео в соцсетях клуба.

* – признан в России иностранным агентом.

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36 комментариев
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Клуб вступился за игрока. Так и должно быть
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Ой сча понесётся) и это я не про комменты) Рубин прям со стальными)
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Рубин - красавцы!
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Текст оригинала топ.
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
А можешь показать мне пункт закона об иноагентах где чёрным по белому сказано что воспроизведение творчества иноагента хоть как либо наказуемо? Ой, а нет такого. Или текст песни внесён в федеральный список экстремистских материалов? Ой, и такого тоже нет. Штаны свои проверь, пожалуйста, кажется, в них кто-то насрал.
+14
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Самое интересное, что клоунами в этой ситуации выглядят вовсе не Рубин, и не Безруков. Но истерикой от проигрыша, которая заставляет докапываться до невинной шутки, удовлетворён. Рубину респект.
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никогда не слушал этот запрещенного в РФ рэпера, но этот трек просто пушка
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Ща ещё за трек получат 😁😁
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Вот это Рубин налил керосина то
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Так называемый "комитет по этике" объелся рыбного супа. Т.е. официальные комментарии от официального лица клуба про женщину - судью (с подтекстом на пол субъекта), они не увидели. Но на юмор от футболиста шишечка привстала со стула.
Они либо сами глупые, либо простимулированы деньгами от заинтересованной стороны.
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Покажите Митрофанову с Дюковым и этим... По этике которые. 😊
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Ответ Камбоджа Иванов
А что там про специальную "маркировку" сказано, не подскажешь?
Подскажу, без проблем. Песня написана задолго до признания Фейса иноагентом, следовательно, не подпадает под этот пункт.
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Красавцы) Митрофанов, спецом для тебя
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Рубин нарывается на исключение из рпл я так понимаю?
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Ответ Дмитрий Фирсов
Напишу ещё раз, видимо, до вас долго доходит. Песня была НАПИСАНА И ОПУБЛИКОВАНА ЗАДОЛГО ДО ПРИЗНАНИЯ ФЕЙСА ИНОАГЕНТОМ (специально капсом, чтоб вам с куриными мозгами читать было проще). Следовательно, не попадает под условие "маркировки". Также, если мне не изменяет память, этот трек является саундтреком к одноимённому российскому фильму. Что-то я не вижу прямо сейчас ни в одном из онлайн кинотеатров где можно купить и посмотреть этот фильм никакой маркировки. Батенька, проверьте штаны ещё раз, теперь там точно насрано.
Вся деятельность исполнителя подлежит маркировке галочкой с упоминанием о его статусе, хватит позориться)
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Сказать не чего больше ))
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Ответ Verhovn
А теперь - реп! А я юмора не понял. Может потому что не знаю ничего о творчестве этого репера.
но коммент настрочить не забыл зато
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Ответ Дмитрий Фирсов
А можешь показать мне пункт закона об иноагентах где чёрным по белому сказано что воспроизведение творчества иноагента хоть как либо наказуемо? Ой, а нет такого. Или текст песни внесён в федеральный список экстремистских материалов? Ой, и такого тоже нет. Штаны свои проверь, пожалуйста, кажется, в них кто-то насрал.
Там где-то шаман каверил порнофильмы, тоже сходил под себя, хотя для шамана норма 😂
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Ответ Камбоджа Иванов
Так что замолчал? Какой штраф для юрлиц предусмотрен, если не делать оговорку про иностранного агента?
Напишу ещё раз, видимо, до вас долго доходит. Песня была НАПИСАНА И ОПУБЛИКОВАНА ЗАДОЛГО ДО ПРИЗНАНИЯ ФЕЙСА ИНОАГЕНТОМ (специально капсом, чтоб вам с куриными мозгами читать было проще). Следовательно, не попадает под условие "маркировки". Также, если мне не изменяет память, этот трек является саундтреком к одноимённому российскому фильму. Что-то я не вижу прямо сейчас ни в одном из онлайн кинотеатров где можно купить и посмотреть этот фильм никакой маркировки. Батенька, проверьте штаны ещё раз, теперь там точно насрано.
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Ответ Дмитрий Фирсов
Подскажу, без проблем. Песня написана задолго до признания Фейса иноагентом, следовательно, не подпадает под этот пункт.
Так видео размещено сейчас, мистер подлива)
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Ответ Дмитрий Фирсов
А можешь показать мне пункт закона об иноагентах где чёрным по белому сказано что воспроизведение творчества иноагента хоть как либо наказуемо? Ой, а нет такого. Или текст песни внесён в федеральный список экстремистских материалов? Ой, и такого тоже нет. Штаны свои проверь, пожалуйста, кажется, в них кто-то насрал.
Так что замолчал? Какой штраф для юрлиц предусмотрен, если не делать оговорку про иностранного агента?
+1
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0
Ответ Дмитрий Фирсов
А можешь показать мне пункт закона об иноагентах где чёрным по белому сказано что воспроизведение творчества иноагента хоть как либо наказуемо? Ой, а нет такого. Или текст песни внесён в федеральный список экстремистских материалов? Ой, и такого тоже нет. Штаны свои проверь, пожалуйста, кажется, в них кто-то насрал.
А что там про специальную "маркировку" сказано, не подскажешь?
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Респект
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Респект
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Респект за выбор трека уроженца соседней республики 😄
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А ха ха это Фейс и смысл песни про другое и вообще это запрещена
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Медведев сегодня без снотворного не уснет. Очередной удар в спину гегемона
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Перефразируя самого автора произведения - «титул - казнокрадам, а цензура - футболистам».
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