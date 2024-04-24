Ювентус – Милан: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 27 апреля

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В субботу, 27 апреля, в матче 34 тура итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и «Милан». Поединок пройдет в Турине, на арене «Альянц Стадиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Синоптики обещают вечером 11 градусов тепла и небольшой дождь, впрочем, погодные условия не должны помешать футболистам показать свой лучший футбол.

 

Обе команды уже лишились шансов на победу в чемпионате страны – миланский «Интер» досрочно завоевал скудетто. Теперь туринцам и «россонери» нужно побороться за вторую строчку, а также постараться не вылететь из ТОП-3 клубов Серии А.

Обе команды попали в относительно затяжной игровой кризис. Например, туринцы не могут выиграть на протяжении трех матчей кряду, а вот «Милан» не побеждает уже в четырех поединках подряд.

Рекомендованные варианты ставок на игру:

  • победа «Ювентуса» или ничья – 1.43;
  • тотал меньше 2.5 – 1.88;
  • обе забьют (да) – 1.82.

В предстоящем мачте можно было бы поставить на «старую синьору», все-таки туринцы чуть лучше выступают в последних матчах, но для объективности нужно ознакомиться со статистикой команд, выступлением коллективов в последних пяти матчах, историей очных встреч, списками травмированных и дисквалифицированных игроков, ознакомиться с лидерами по голам и результативным передачам. Кроме того, чтобы составить прогноз на матч «Ювентус» – «Милан», нужно ознакомиться с букмекерскими котировками, например, коэффициентами от аналитиков букмекерской конторы «БетБум». Эти данные помогут вам сделать осмысленную ставку на поединок.

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«Ювентус»

 

Туринцы занимают третье место в турнирной таблице. Команда провела 33 матча в чемпионате страны, выиграла 18 поединков, в 10 играх сыграла вничью и потерпела пять поражений. В активе туринцев 64 очка – команда на пять баллов отстает от идущего вторым «Милана», а также на два балла обгоняет идущую на четвертом месте «Болонью». Что касается разницы забитых и пропущенных голов, то «Ювентус» забил 47 голов и пропустил 26 мячей. По разнице голов команда идет на четвертом месте в Серии А.

В последних пяти поединках туринцы по два раза выиграли и сыграли вничью, команда потерпела одно поражение:

  • 23.04.24 «Лацио» – «Ювентус» 2:1;
  • 19.04.24 «Кальяри» – «Ювентус» 2:2;
  • 13.04.24 «Торино» – «Ювентус» 0:0;
  • 07.04.24 «Ювентус» – «Фиорентина» 1:0;
  • 02.04.24 «Ювентус» – «Лацио» 2:0.

«Ювентус» забил шесть голов, а пропустил четыре мяча. Команда владеет мячом на протяжении 47.2% игрового времени.

Лучший бомбардир «старой синьоры» – Душан Влахович. Серб отличился 17 голами, два из которых забил с одиннадцатиметровой отметки в 32 матчах туринцев во всех турнирах. К слову, для 24-летнего серба это третий сезон в составе туринского клуба. На втором месте идет Федерико Кьеза с восьмью голами, одним с пенальти, в 31 матче. Итальянец проводит в составе «Ювентуса» четвертый сезон. Третье место с семью голами, одним с пенальти, занимает Аркадиуш Милик. Поляк, проводящий второй сезон в составе туринцев, сыграл в 30 матчах команды во всех турнирах.

Лучший ассистент команды – Уэстон Маккенни. Американец отыграл в 34 матчах команды во всех турнирах и отдал десять ассистов. Игрок выступает за туринцев с сезона 2021/2022, в прошлом году игрок уходил в аренду в «Лидс». На втором месте идет Андреа Камбьязо с пятью результативными передачами в 34 матчах, для итальянца это первый сезон в составе «Ювентуса», а на третьем месте расположился Мануэль Локателли. Итальянец отдал пять ассистов в 36 играх. Для 26-летнего опорника, к слову, воспитанника «Милана», это третий сезон в составе «Ювентуса».

В составе туринцев в предстоящей встрече не будет присутствовать четыре игрока. Так, Николо Фаджоли – отстранен за ставки, а Поль Погба получил дисквалификацию из-за допинга. Мойзе Кин не сыграет из-за проблем с коленом. Также команде не поможет Маттиа Де Шильо – игрок получил травму.

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«Милан»

 

«Россонери» занимают второе место в чемпионате Италии. Команда провела в национальном первенстве 33 матча, в которых выиграл 21 игру, в шести поединках сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Команда наколотила 64 гола – это лучший показатель в лиге. «Милан» пропустил 39 мячей. Общая разница голов – 25 мячей и это второй показатель в чемпионате страны. Отметим, в активе «Милана» 69 очков – команда на пять баллов обгоняет идущий третьим «Ювентус».

В последних пяти матчах команда выиграла одну встречу, в одном поединке сыграла вничью и потерпела три поражения:

  • 22.04.24 «Милан» – «Интер» 1:2;
  • 18.04.24 «Рома» – «Милан» 2:1;
  • 14.04.24 «Сассуоло» – «Милан» 3:3;
  • 11.04.24 «Милан» – «Рома» 0:1;
  • 06.04.24 «Милан» – «Лечче» 3:0.

«Милан» в предыдущих пяти встречах забил и пропустил по восемь голов. Команда владеет мячом на протяжении 58.6% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Оливье Жиру. Французский ветеран «россонери» отыграл в 42 матчах во всех турнирах, наколотил 15 голов, четыре из которых отправил в ворота соперника с пенальти. 37-летний француз проводит в «Милане» третий сезон. На втором месте идет Рафаэл Леау. Португалец забил 13 голов в 42 матчах команды. Игрок проводит в «Милане» пятый сезон. На третьей строчке в бомбардирском списке расположился Кристиан Пулишич. Американец отыграл в 45 матчах, записал на свой счет 13 голов. Игрок проводит в составе «россонери» только первый сезон.

Впрочем, Леау лидирует в списке ассистентов. Португалец записал на свой счет 12 результативных передач в 42 матчах. На втором месте идет Оливье Жиру с 10 ассистами в 42 играх, а на третьей строчке – Тео Эрнандес с 10 ассистами в 43 матчах. Француз проводит в «Милане» пятый сезон.

В предстоящей встрече команде из-за перебора желтых карточек не помогут Давиде Калабрия, Фикайо Томори, а также Тео Эрнандес. Из-за травмы боковой связки в поединке не примет участие Пьер Калулу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ювентус» – «Милан»

 

История противостояния команд насчитывает 276 матчей, в которых 104 раза выигрывали футболисты «Ювентуса», а в 85 поединках побеждал «Милан». «Старая синьора» наколотила в ворота соперника 375 голов, а «Милан» довольствовался 352 голами. В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

  • 22.10.23 «Милан» – «Ювентус» 0:1;
  • 28.07.23 «Ювентус» (пен.) – «Милан» 2:2;
  • 28.05.23 «Ювентус» – «Милан» 0:1;
  • 08.10.22 «Милан» – «Ювентус» 2:0;
  • 23.01.22 «Милан» – «Ювентус» 0:0.

Аналитики букмекерской конторы «БетБум» видят фаворитом команду Массимилиано Аллегри. На победу «Ювентуса» дают коэффициент 2.10, на викторию «Милана» солидные 3.79. Ничья оценивается в 3.62.

Что касается нашей ставки, заключим пари на то что «Ювентус» как минимум не проиграет. Команда Аллегри набрала неплохой ход и наверняка возьмет очки в игре с «Миланом».

Наши варианты ставок на игру:

  • победа «Ювентуса» или ничья – 1.43;
  • тотал меньше 2.5 – 1.88;
  • обе забьют (да) – 1.82.

Где смотреть матч Ювентус – Милан

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Ювентус – Милан
Дата проведения
27 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
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