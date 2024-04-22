Норрис – герой гонки для фанатов, Риккардо обескуражен Строллом, Хорнер против Вольффа, горящая трава и другие события Гран-при Китая

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Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Китая «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку, «Ред Булл» обогнал «Мерседес» по победам в современной эре. Норрис стал вторым в седьмой раз за последние 18 этапов, улучшил рекорд по подиумам без побед и был признан болельщиками гонщиком дня, Перес финишировал третьим.

Макс также оказался сильнейшим в квалификации (100-й успех «Ред Булл» в истории) и спринте и первым в XXI веке начал сезон с пяти поулов. Квалификацию к спринту выиграл Ландо – вторую кряду.

2. Стролла наказали за столкновение с Риккардо перед рестартом. Канадец по радио заявил, что «идиот» Даниэль врезал по тормозам, что вызвало бурную реакцию пилота «РБ»: «## ### этого парня – и я еще вежлив». После финиша Ланс оправдал аварию «цепной реакцией», в «Астон Мартин» посчитали штраф слишком суровым.

Плохой день для Риккардо добил штраф в виде потери трех позиций на старте Гран-при Майами за обгон в режиме машины безопасности.

3. Трава загорелась на обочине во время практики – сессию пришлось прервать красными флагами. То же самое случилось в квалификации к спринту, ФИА пообещала изучить ситуацию.

4. Сайнс попал в аварию в квалификации и вызвал красные флаги, однако затем продолжил сессию. «Астон Мартин» оспорил результаты, заявив, что Карлос не имел права выступать после остановки, ФИА отклонила протест.

5. Вольфф высказался о стратегии по переманиванию Ферстаппена, Хорнер предложил боссу «Мерседеса» сначала подумать о проигрышах клиентам и возможной потере Расселла.

6. «Ред Булл» намерен оставить Переса в 2025-м и вернуть Албона в 2026-м, сообщают итальянские журналисты. Сайнс действительно обсуждает контракт с «Мерседесом», но лишь краткосрочный, подтверждает RacingNews365.

Марко сообщил, что «Ред Булл» не может перебить «щедрое» предложение «Ауди» Карлосу, Хорнер назвал разговоры о контактах с испанцем «чистыми домыслами».

7. Штайнер нашел инвестора для покупки команды «Ф-1» и, вероятно, нацелен приобрести «РБ» – у «Ред Булл» есть ряд требований, передает японский as-web.

8. Система начисления очков в «Ф-1» может поменяться в 2025 году.

9. Ферстаппен попал в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time.

10. WEC. «Тойота» де Вриса, Кобаяси и Конвея выиграла «6 часов Имолы» у «Порше» под дождем, экипаж Шварцмана – 8-й, Квята – 12-й.

11. Диксон стал лучшим на Гран-при Лонг-Бич «Индикара», Пуршер – 11-й в дебютной гонке.

12. WRC. Ожье победил на Ралли Хорватии после аварий Эванса и Невилля, Грязин – лучший в WRC2.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2024

⏱️ Хроника гонки: Норрис сорвал дубль «Ред Булл», Алонсо подвели стратеги

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Майами «Ф-1» (3-5 мая).

2. Гран-при Испании MotoGP (26-28 апреля).

3. Гонка «Формулы E» в Монако (27 апреля).

4. Гонка «Индикара» в Алабаме (28 апреля).

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