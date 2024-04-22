Норрис – герой гонки для фанатов, Риккардо обескуражен Строллом, Хорнер против Вольффа, горящая трава и другие события Гран-при Китая
Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Китая «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. Ферстаппен выиграл гонку, «Ред Булл» обогнал «Мерседес» по победам в современной эре. Норрис стал вторым в седьмой раз за последние 18 этапов, улучшил рекорд по подиумам без побед и был признан болельщиками гонщиком дня, Перес финишировал третьим.
Макс также оказался сильнейшим в квалификации (100-й успех «Ред Булл» в истории) и спринте и первым в XXI веке начал сезон с пяти поулов. Квалификацию к спринту выиграл Ландо – вторую кряду.
2. Стролла наказали за столкновение с Риккардо перед рестартом. Канадец по радио заявил, что «идиот» Даниэль врезал по тормозам, что вызвало бурную реакцию пилота «РБ»: «## ### этого парня – и я еще вежлив». После финиша Ланс оправдал аварию «цепной реакцией», в «Астон Мартин» посчитали штраф слишком суровым.
Плохой день для Риккардо добил штраф в виде потери трех позиций на старте Гран-при Майами за обгон в режиме машины безопасности.
3. Трава загорелась на обочине во время практики – сессию пришлось прервать красными флагами. То же самое случилось в квалификации к спринту, ФИА пообещала изучить ситуацию.
4. Сайнс попал в аварию в квалификации и вызвал красные флаги, однако затем продолжил сессию. «Астон Мартин» оспорил результаты, заявив, что Карлос не имел права выступать после остановки, ФИА отклонила протест.
5. Вольфф высказался о стратегии по переманиванию Ферстаппена, Хорнер предложил боссу «Мерседеса» сначала подумать о проигрышах клиентам и возможной потере Расселла.
6. «Ред Булл» намерен оставить Переса в 2025-м и вернуть Албона в 2026-м, сообщают итальянские журналисты. Сайнс действительно обсуждает контракт с «Мерседесом», но лишь краткосрочный, подтверждает RacingNews365.
Марко сообщил, что «Ред Булл» не может перебить «щедрое» предложение «Ауди» Карлосу, Хорнер назвал разговоры о контактах с испанцем «чистыми домыслами».
7. Штайнер нашел инвестора для покупки команды «Ф-1» и, вероятно, нацелен приобрести «РБ» – у «Ред Булл» есть ряд требований, передает японский as-web.
8. Система начисления очков в «Ф-1» может поменяться в 2025 году.
9. Ферстаппен попал в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time.
10. WEC. «Тойота» де Вриса, Кобаяси и Конвея выиграла «6 часов Имолы» у «Порше» под дождем, экипаж Шварцмана – 8-й, Квята – 12-й.
11. Диксон стал лучшим на Гран-при Лонг-Бич «Индикара», Пуршер – 11-й в дебютной гонке.
12. WRC. Ожье победил на Ралли Хорватии после аварий Эванса и Невилля, Грязин – лучший в WRC2.
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2024
⏱️ Хроника гонки: Норрис сорвал дубль «Ред Булл», Алонсо подвели стратеги
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1. Гран-при Майами «Ф-1» (3-5 мая).
2. Гран-при Испании MotoGP (26-28 апреля).
3. Гонка «Формулы E» в Монако (27 апреля).
4. Гонка «Индикара» в Алабаме (28 апреля).
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