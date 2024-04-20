ФИА отклонила протест «Астон Мартин»

Теги Гран-при Китая ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

В ФИА отклонили протест «Астон Мартин» по итогам квалификации в Китае .

«Астон Мартин» попытался оспорить результаты квалификации к Гран-при Китая. По мнению команды, пилот «Феррари» Карлос Сайнс (7-й) не имел права продолжить заезд, после того как остановился на трассе вследствие разворота.

В протесте британская команда ссылалась на пункт 39.6 спортивного регламента, согласно которому любой пилот, остановивший болид на трассе по ходу квалификации, не имеет права продолжить участие в сессии. Сайнс стоял на месте 1 минуту 17 секунд – в «Астон Мартин» посчитали, что это слишком долго.

Тем не менее, рассмотрев дело и выслушав аргументы руководителей команд, стюарды отклонили протест «Астон Мартин». Они отметили, что в прошлом уже происходили подобные случаи (когда остановившийся болид смог прийти в движение и продолжил участие), причем остановки длились на протяжении разного количества времени – потому аргументов протестующей команды недостаточно.

Команда «Астон Мартин» подала протест на результаты квалификации к Гран-при Китая

17 комментариев
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Ответ Марат Кагин
Комментарий скрыт
По штрафам Алонсо в Австралии и спринте Китая прям очень видно, как они этого принципа придерживаются
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Ответ Марат Кагин
Комментарий скрыт
Ааа ну тогда нахер правила сами как нибудь на трассе разберутся))))
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Смысл от этого правила если к нему не прибегают?)
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Цирк.
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Ответ Alex_nder
Зачем Астону за Стролла так бодаться? Ну пробился бы в Топ-10 и был бы 10м :) Он сам виноват что ни в Квалах, ни в гонках ничего не может. У него напарник, на которого нужно равняться:)
Почему за Стролла, за Алонсо бодаются. Наглядно показывают, что ФИА не придерживается правил, наказывает не пойми за что и большими штрафами Алонсо и защищает Сайнса и феррари за конкретное нарушение правил.
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типа да, правило такое есть, но раз мы его часто нарушали прежде, то и сейчас протестовать нечего)
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Ответ aburich
По штрафам Алонсо в Австралии и спринте Китая прям очень видно, как они этого принципа придерживаются
Особенно, когда Алонсо дают 20 сек. за инцидент, где он не участвовал в аварии. При этом буквально недавно была скандальная Джидда, где Ферс получил 10 сек. с аварией.
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Ответ Danil Radio
А что это даст Алонсо, он выше Саинса квалифицирован
Каким надо быть, чтобы не понимать, что написал собеседник и бежать отвечать собеседнику? Ещё раз, именно для тебя повторю: наглядно показывают, что ФИА не придерживается правил, наказывает не пойми за что и большими штрафами Алонсо и защищает Сайнса и феррари за конкретное нарушение правил.
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Ответ Danil Radio
А что это даст Алонсо, он выше Саинса квалифицирован
Не Алонсо, а астону. Саинс с 15 места вряд ли бы высоко забрался, быть может в маленькие очки. Минус конкурент. Алонсо и Строл были бы выше на финише.
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кто-то сомневался, что не примут решение против Феррари что ли? Они же буквально сыновья судей, конечно, им ничего не будет.
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Ответ Ват-сон
типа да, правило такое есть, но раз мы его часто нарушали прежде, то и сейчас протестовать нечего)
В оригинале намного больше объяснения
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Зачем Астону за Стролла так бодаться? Ну пробился бы в Топ-10 и был бы 10м :) Он сам виноват что ни в Квалах, ни в гонках ничего не может. У него напарник, на которого нужно равняться:)
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ФИА клоуны еще те.Можно не напрягаясь вспомнить много их спорных и неоднозначных решений
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Ответ GODZILLA
Смысл от этого правила если к нему не прибегают?)
Если бы маршалы помогли ему выбираться из стены, тогда бы дальше в квале он не поехал. Логика в этом решении есть и команды уже обсуждали эту ситуацию пару лет назад.
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