ФИА отклонила протест «Астон Мартин»

В ФИА отклонили протест «Астон Мартин» по итогам квалификации в Китае .

«Астон Мартин» попытался оспорить результаты квалификации к Гран-при Китая. По мнению команды, пилот « » (7-й) не имел права продолжить заезд, после того как остановился на трассе вследствие разворота.

В протесте британская команда ссылалась на пункт 39.6 спортивного регламента, согласно которому любой пилот, остановивший болид на трассе по ходу квалификации, не имеет права продолжить участие в сессии. Сайнс стоял на месте 1 минуту 17 секунд – в «Астон Мартин» посчитали, что это слишком долго.

Тем не менее, рассмотрев дело и выслушав аргументы руководителей команд, стюарды отклонили протест «Астон Мартин». Они отметили, что в прошлом уже происходили подобные случаи (когда остановившийся болид смог прийти в движение и продолжил участие), причем остановки длились на протяжении разного количества времени – потому аргументов протестующей команды недостаточно.

Команда «Астон Мартин» подала протест на результаты квалификации к Гран-при Китая