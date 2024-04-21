WEC. «Тойота» де Вриса, Кобаяси и Конвея выиграла «6 часов Имолы» у «Порше» под дождем, экипаж Шварцмана – 8-й, Квята – 12-й

«Тойота» №7 одержала победу в гонке WEC в Имоле.

Дождевой заезд «6 часов Имолы» чемпионата мира по гонкам на выносливость ( ) завершился победой «Тойоты».

Первым стал гиперкар №7 (Ник де , , Майк Конвей), стартовавший с шестой позиции, второе место занял экипаж «Порше» №6 (Лоренс Вантор, и Кевин Эстре), третье – « » №5 (Мэтт Кэмпбелл, Микаэль Кристенсен, Фредерик Маковецки).

Лидеры своевременно поменяли шины, когда в Имоле пошел дождь, в отличие от трех гиперкаров « », лучший из которых (№50 Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена) стал лишь четвертым.

Клиентская «Феррари» №83 команды «АФ Корсе» под управлением , и Йе Йефея финишировала восьмой, « » №63 , Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары – 12-й.

Экипаж легенды MotoGP Валентино Росси стал вторым в классе LMGT3.

«Порше» №6 возглавляет чемпионат после двух этапов (56 очков), следом располагаются «Тойота» №7 (40) и «Порше» №5 (39), экипаж Шварцмана шестой (22), Квят с напарниками пока не заработал очки.

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