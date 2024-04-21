WEC. «Тойота» де Вриса, Кобаяси и Конвея выиграла «6 часов Имолы» у «Порше» под дождем, экипаж Шварцмана – 8-й, Квята – 12-й

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«Тойота» №7 одержала победу в гонке WEC в Имоле.

Дождевой заезд «6 часов Имолы» чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) завершился победой «Тойоты».

Первым стал гиперкар №7 (Ник де Врис, Камуи Кобаяси, Майк Конвей), стартовавший с шестой позиции, второе место занял экипаж «Порше» №6 (Лоренс Вантор, Андре Лоттерер и Кевин Эстре), третье – «Порше» №5 (Мэтт Кэмпбелл, Микаэль Кристенсен, Фредерик Маковецки).

Лидеры своевременно поменяли шины, когда в Имоле пошел дождь, в отличие от трех гиперкаров «Феррари», лучший из которых (№50 Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена) стал лишь четвертым.

Клиентская «Феррари» №83 команды «АФ Корсе» под управлением Роберта Шварцмана, Роберта Кубицы и Йе Йефея финишировала восьмой, «Ламборгини» №63 Даниила Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары – 12-й.

Экипаж легенды MotoGP Валентино Росси стал вторым в классе LMGT3.

«Порше» №6 возглавляет чемпионат после двух этапов (56 очков), следом располагаются «Тойота» №7 (40) и «Порше» №5 (39), экипаж Шварцмана шестой (22), Квят с напарниками пока не заработал очки.

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4 комментария
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Стратега Иньяки Руэду же из Скудерии передвинули в ВЕК, кто точно знает? Узнаю почерк мастера:)
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Лесом деревня в поля убегала.
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Мальчик квадратный ковёр выбивает.
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Де Врис нормально устроился, да и пилот очень неплохой, раньше в WEC в LMP2 в Газпроме катался с Русиновым, теперь в Тойоте сливки соберет) Ф1 не для всех, все-таки.
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