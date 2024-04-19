ФИА детальнее изучит ситуацию с загоревшейся травой

Теги Гран-при Китая ФИА Авто

В ФИА планируют выяснить причины возгорания травы на трассе в Китае.

На трассе в Шанхае дважды загоралась трава в районе седьмого поворота: сперва по ходу пятничной практики, а затем в конце первого сегмента квалификации к спринту. В первом случае сессию прервали красными флагами, во втором отложили старт второго сегмента.

Согласно первоначальному анализу, причиной возгорания стали искры от болидов, которые попали на сухую траву, и ветер. Однако это лишь частично объясняет произошедшее, поскольку площадь пожара оказалась больше ожидаемого – особенно после того, как в среду землю увлажнил сильный ливень.

Согласно одной из теорий, проблема в том, что трек в Шанхае построен на болоте, потому сквозь землю может просачиваться и затем воспламеняться метан.

По другой версии, траву химически обработали ради более привлекательного внешнего вида – и именно это могло привести к пожарам.

Первые проверки ФИА в пятницу никак не прояснили ситуацию: сообщается, что в районе возгорания не было необычных запахов или иных признаков чего-то нехарактерного для данной местности.

Тем не менее из-за повторного возгорания по ходу квалификации к спринту ФИА планирует провести вечером более подробное расследование.

Практику в Китае прервали красными флагами из-за загоревшейся травы

На трассе Гран-при Китая во второй раз за день загорелась трава, второй сегмент квалификации к спринту отложили

3 комментария
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Не ту траву посеяли в Китае, не ту - сказали опытные голландцы и затянулись.
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Запретят искры?
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