«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)

Теги ФИА Формула-1 регламент Авто

Система начисления очков в «Ф-1» может поменяться.

ФИА, руководство «Формулы-1» и команды обсудят планы по переходу на новую систему начисления очков на предстоящем заседании Комиссии «Ф-1», сообщает Autosport.

Существует предложение присуждать баллы не десяти лучшим пилотам по итогам каждой гонки, а 12. С 2010 года действует система 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, ее могут заменить на 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Гонщику, показавшему лучший круг, начисляется дополнительный балл, если он финишировал в очковой зоне – это правило должно остаться неизменным.

По информации издания, изменения лоббируют небольшие команды. Новая система может вступить в силу уже в 2025 году, если ее поддержат «Ф-1», ФИА и как минимум шесть коллективов.

В новой «Ф-1» невиданно плотные квалобитвы за топ-3 – по 9 машин в 0,5 секунды. Секрет успеха – темная магия»!

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10 комментариев
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Ответ Forever and Ever
В этом есть смысл.
Смысл есть в том, чтобы давать очки каждому, кто финишировал. Тогда борьба будет во всем пелотоне.
+46
-1
+45
вообще с последних начинать давать. Тогда сходы станут куда болезненнее
+13
0
+13
В этом есть смысл.
+10
-2
+8
Что мешает давать очки всем с разницей в 2 например? 40-38-36 и тд до последнего
+2
0
+2
100-80-60-50-40-35-30-25-20-15-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
+3
-1
+2
шо, опять?
0
0
0
7 пропустили )
0
0
0
Надо внести оживляж в те части пелотона, где идёт реальная борьба. Стимул нужен.
+2
-2
0
Ответ Сэр Уинстон Черчилль
Смысл есть в том, чтобы давать очки каждому, кто финишировал. Тогда борьба будет во всем пелотоне.
Кроме 20-ого, наверное.
0
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0
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