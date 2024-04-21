«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)

Система начисления очков в «Ф-1» может поменяться.

, руководство «Формулы-1» и команды обсудят планы по переходу на новую систему начисления очков на предстоящем заседании Комиссии «Ф-1», сообщает Autosport.

Существует предложение присуждать баллы не десяти лучшим пилотам по итогам каждой гонки, а 12. С 2010 года действует система 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, ее могут заменить на 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Гонщику, показавшему лучший круг, начисляется дополнительный балл, если он финишировал в очковой зоне – это правило должно остаться неизменным.

По информации издания, изменения лоббируют небольшие команды. Новая система может вступить в силу уже в 2025 году, если ее поддержат «Ф-1», ФИА и как минимум шесть коллективов.

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