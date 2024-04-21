Даниэль Риккардо получил штраф в три позиции на старте Гран-при Майами

Риккардо оштрафовали по итогам гонки в Китае .

Судьи рассмотрели инцидент с пилотом «РБ» и пилотом « » и постановили, что австралиец совершил неправомерный обгон во время режима машины безопасности.

Риккардо объяснил свои действия тем, что ранее его так же обогнал Хюлькенберг – однако немец совершил обгон во время аварии №3 с Лансом Строллом, потому ему разрешили произвести маневр. В случае с действиями Даниэля подобных условий не было.

В итоге ФИА выписала пилоту « » 10-секундный штраф после гонки, который конвертировался в потерю трех позиций на Гран-при Майами. Кроме того, Риккардо получил два штрафных балла в лицензию.

Гран-при Китая: «Макларен» взял подиум в стратегическое казино, «Феррари» рвалась в топ-3 с 6-го, два сэйфти-кара

