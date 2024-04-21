Даниэль Риккардо получил штраф в три позиции на старте Гран-при Майами

Теги Гран-при Китая Нико Хюлькенберг Формула-1 Даниэль Риккардо Хаас Гран-при Майами РБ Авто

Риккардо оштрафовали по итогам гонки в Китае .

Судьи рассмотрели инцидент с пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо и пилотом «Хааса» Нико Хюлькенбергом и постановили, что австралиец совершил неправомерный обгон во время режима машины безопасности.

Риккардо объяснил свои действия тем, что ранее его так же обогнал Хюлькенберг – однако немец совершил обгон во время аварии №3 с Лансом Строллом, потому ему разрешили произвести маневр. В случае с действиями Даниэля подобных условий не было.

В итоге ФИА выписала пилоту «РБ» 10-секундный штраф после гонки, который конвертировался в потерю трех позиций на Гран-при Майами. Кроме того, Риккардо получил два штрафных балла в лицензию.

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13 комментариев
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То есть Хюлкенбергу обогнать Рикардо под СК, когда того боднул Стролл можно, хотя Рикардо в этом никак не виноват, а Рикардо вернуть изначальную позицию было нельзя?
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Ответ Vano32rus
Я уж подумал его за аварию со Строллом наказали, нынешнее судейство может всё...
После того как Фуры наказали за не приваренный люк в Вегасе, удивляться чему то уже не стоит
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Я уж подумал его за аварию со Строллом наказали, нынешнее судейство может всё...
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Господи да сколько же там этих правил. Обгонять нельзя но если авария то можно . И да, Алонсо - штраф
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а еще вчера это был лучший уикенд в сезоне, радость от 12 места в спринте и дифирамбы новому шасси. А сегодня минус три позиции на старте, напарник сделал андеркат, оставили на старой резине и врезались в зад. как вишенка на торте штраф. видать так и закончит не набрав ни одного очка.
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Ответ Mr.BadGuy
После того как Фуры наказали за не приваренный люк в Вегасе, удивляться чему то уже не стоит
Много плюсов!
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дэн к сожалению наработал на увольнение
жаль один из моих любимых пилотов
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Хоть Риккардо показывает сейчас в целом слабый гоночный уровень, но давать ему несправедливый штраф нельзя.
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Фартовый 🙂
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Ответ Багира!
Ему андеркат ничем не помог))
К сожалению Цунода так же сошёл, но в гонке смотрелся увереннее, хороший старт плюс три позиции, ранний пит-стоп позволивший обойти Дэнчика. Если бы Мага не выбил Цуноду то тот финишировал бы выше Дэна, так как уже сменил резину во время СК, а Дэн оставался на старой и потерял бы много позиций из за пит-стопа, скорее всего откатившись в конец. Так что понимаю твою радость от схода, хоть не опозорился в очередной раз уступив напарнику.
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Ответ vk1985
К сожалению Цунода так же сошёл, но в гонке смотрелся увереннее, хороший старт плюс три позиции, ранний пит-стоп позволивший обойти Дэнчика. Если бы Мага не выбил Цуноду то тот финишировал бы выше Дэна, так как уже сменил резину во время СК, а Дэн оставался на старой и потерял бы много позиций из за пит-стопа, скорее всего откатившись в конец. Так что понимаю твою радость от схода, хоть не опозорился в очередной раз уступив напарнику.
Ты опозорился в очередной раз, неся пургу
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Ответ Багира!
Ты опозорился в очередной раз, неся пургу
Я не хочу с тобой спорить, по факту ты ничего не говоришь, а просто выливаешь свой негатив в комменты. И стебать тебя не хочу в очередной раз потому что ты девочка, так что давай закончим.
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