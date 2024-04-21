Даниэль Риккардо получил штраф в три позиции на старте Гран-при Майами
Риккардо оштрафовали по итогам гонки в Китае .
Судьи рассмотрели инцидент с пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо и пилотом «Хааса» Нико Хюлькенбергом и постановили, что австралиец совершил неправомерный обгон во время режима машины безопасности.
Риккардо объяснил свои действия тем, что ранее его так же обогнал Хюлькенберг – однако немец совершил обгон во время аварии №3 с Лансом Строллом, потому ему разрешили произвести маневр. В случае с действиями Даниэля подобных условий не было.
В итоге ФИА выписала пилоту «РБ» 10-секундный штраф после гонки, который конвертировался в потерю трех позиций на Гран-при Майами. Кроме того, Риккардо получил два штрафных балла в лицензию.
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жаль один из моих любимых пилотов