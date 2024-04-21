Даниэль Риккардо: «## ### Стролла – и я еще вежлив. У меня кровь вскипела: оказывается, я идиот»

Риккардо возмущен тем, что Стролл обвинил его в аварии перед рестартом.

Гонщик «РБ» прокомментировал столкновение с соперником из « » на .

Инцидент произошел перед рестартом. Стролл врезался сзади в Риккардо, и австралиец впоследствии был вынужден сойти. Судьи выписали Лансу десятисекундный штраф.

«Этот идиот просто вдарил по тормозам», – заявил канадец по радио.

После финиша Дэн сообщил, что не согласен с мнением коллеги:

«Я понемногу начал успокаиваться, а потом мне сказали, что Ланс думает об инциденте. Оказывается, я идиот, это моя вина.

У меня кровь вскипела от такого. Ведь все ясно как день, к тому же инцидент за машиной безопасности. Единственное, что тебе нужно делать – следить за болидом впереди. Мы не можем предсказать, как поведет себя лидер, не можем предполагать, что все ускоримся в 14-м повороте, так как гонка не начинается до пересечения контрольной линии.

Я очень стараюсь не сказать то, что хочу сказать. Но ## ### этого парня – и я еще вежлив. Если он так считает, то… да.

Может, через час, когда он пересмотрит момент, то возьмет на себя какую-то ответственность. Если нет, то ни я, ни кто-либо еще не можем ему помочь.

Он не просто задел меня, вызвал прокол или что-то такое – он оказался под моей машиной. Он с такой скоростью меня ударил – это не невезение.

Главное, что он до сих пор винит меня, вот в чем проблема. Когда пыль уляжется, я бы хотел, чтобы он понял. Надо сделать выводы. Все мы допускали ошибки. Я ошибался, все мы это делали. Важно, чтобы он понял: он стал тем, кто испортил гонку не только себе, но и мне. Это основной вывод, который можно сделать».

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