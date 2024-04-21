Даниэль Риккардо: «## ### Стролла – и я еще вежлив. У меня кровь вскипела: оказывается, я идиот»

Теги Гран-при Китая Формула-1 Астон Мартин Даниэль Риккардо Ланс Стролл брань контент РБ Авто

Риккардо возмущен тем, что Стролл обвинил его в аварии перед рестартом.

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал столкновение с соперником из «Астон Мартин» Лансом Строллом на Гран-при Китая.

Инцидент произошел перед рестартом. Стролл врезался сзади в Риккардо, и австралиец впоследствии был вынужден сойти. Судьи выписали Лансу десятисекундный штраф.

«Этот идиот просто вдарил по тормозам», – заявил канадец по радио.

После финиша Дэн сообщил, что не согласен с мнением коллеги:

«Я понемногу начал успокаиваться, а потом мне сказали, что Ланс думает об инциденте. Оказывается, я идиот, это моя вина.

У меня кровь вскипела от такого. Ведь все ясно как день, к тому же инцидент за машиной безопасности. Единственное, что тебе нужно делать – следить за болидом впереди. Мы не можем предсказать, как поведет себя лидер, не можем предполагать, что все ускоримся в 14-м повороте, так как гонка не начинается до пересечения контрольной линии.

Я очень стараюсь не сказать то, что хочу сказать. Но ## ### этого парня – и я еще вежлив. Если он так считает, то… да.

Может, через час, когда он пересмотрит момент, то возьмет на себя какую-то ответственность. Если нет, то ни я, ни кто-либо еще не можем ему помочь.

Он не просто задел меня, вызвал прокол или что-то такое – он оказался под моей машиной. Он с такой скоростью меня ударил – это не невезение.

Главное, что он до сих пор винит меня, вот в чем проблема. Когда пыль уляжется, я бы хотел, чтобы он понял. Надо сделать выводы. Все мы допускали ошибки. Я ошибался, все мы это делали. Важно, чтобы он понял: он стал тем, кто испортил гонку не только себе, но и мне. Это основной вывод, который можно сделать».

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11 комментариев
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Рик ещё мягко. Папенькин олигарх мешает другим, а сам абсолютное гоночное ничего.
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Судя по тому что сказал канадский таксист, то нифига он не понял. У того всегда виноват кто то другой.
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Хороший этап Рику заруинил еще и идиотом назвал, из них двоих явно не Рик им был
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Надирателю задниц надрали задницу, оксюморон какой-то
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Можно пояснительную бригаду по расшифровке "## ###", пожалуйста?
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Ответ Minuvert
Надирателю задниц надрали задницу, оксюморон какой-то
Этот ослик Юлий испоганил гонку Пиастри, снёс сзади всю нижнюю аэродинамику и Маки потеряли лишние очки...
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штраф Строллу заслуженный, но справедливости ради, надо разобраться с подобным поведением за СК, и это началось сильно впереди Рика и Стролла. да и сам Рик был буквально в миллиметрах от того, чтоб врезаться в Феррари перед собой.
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Рик клокочет.
Стролятина совсем охренела.
Если олигаршонок не принесет извинений, в том числе за слова, то кто-то его отправит в отбойник рано или поздно. И по делу.
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