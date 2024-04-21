«Ред Булл» обогнал «Мерседес» по победам в XXI веке

Теги Хуан-Мануэль Фанхио Гран-при Китая Ред Булл Стирлинг Мосс Формула-1 Мерседес Авто

«Ред Булл» превзошел достижение «Мерседеса», одержав 117 победу в истории на Гран-при Китая.

По количеству выигранных гонок в современной «Формуле-1» чемпионы мира обогнали «Мерседес». На счету немцев 125 побед, из них 116 – в XXI веке, а еще девять были завоеваны в 1950-х Хуаном-Мануэлем Фанхио и Стирлингом Моссом.

«Ред Булл» дебютировал в «Формуле-1» в 2005 году и впервые выиграл Гран-при в 2009-м.

Норрис завоевал 7 вторых мест за последние 18 Гран-при и улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам без побед

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

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8 комментариев
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Одни самовозники били рекорды других самовозников, а сейчас и тех и тех бьют третьи. Так и жывем
+8
-1
+7
Все рекорды Мерса и Хема будут биты Максом
+9
-3
+6
Ответ Клименко
Все рекорды Мерса и Хема будут биты Максом
По количеству командных побед уже в этом году
+3
0
+3
это лишь доказывает, как при правильном подходе компания, выпускавшая газированные напитки, стала хозяином в экстремальном спорте, укатала великих автопроизводителей в Ф1, а бонусом ещё и медиа-магнатом. только аплодировать. главное, чтобы последователи не развалили всё своим эго.
+2
0
+2
И при этом РБ затратил меньше времени
+1
-1
0
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Одни самовозники били рекорды других самовозников, а сейчас и тех и тех бьют третьи. Так и жывем
Будто раньше самовозников не было
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