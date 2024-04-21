«Ред Булл» обогнал «Мерседес» по победам в XXI веке

«Ред Булл» превзошел достижение « », одержав 117 победу в истории на Гран-при Китая.

По количеству выигранных гонок в современной «Формуле-1» чемпионы мира обогнали «Мерседес». На счету немцев 125 побед, из них 116 – в XXI веке, а еще девять были завоеваны в 1950-х Хуаном-Мануэлем Фанхио и .

« » дебютировал в «Формуле-1» в 2005 году и впервые выиграл Гран-при в 2009-м.

Норрис завоевал 7 вторых мест за последние 18 Гран-при и улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам без побед

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

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