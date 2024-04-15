Эдриан Ньюи о регламенте 2026 года: «Это определенно будет очень странная «Формула-1»

Ньюи высказался о проблемах технического регламента 2026 года в «Ф-1».

Глава конструкторского бюро « » оценил трудности, с которыми в ФИА и «Формуле-1» столкнулись про разработке регламента, который должен начать действовать с сезона-2026.

Ньюи отметил, что превращение ДВС в генератор может привести к необходимости использовать очень странные и необычные характеристики – вроде необходимости раскручивать двигатель до максимальных оборотов в узких поворотах вроде шиканы на трассе Гран-при Монако:

«Да, это определенно будет очень странная « », поскольку двигатели практически постоянно будут работать как генераторы, на полной мощности. Так что да, перспектива двигателя, работающего на высоких оборотах в той же шикане в Монако – это то, к чему придется привыкнуть».

также прокомментировал высказывание о том, что новые правила в области аэродинамики стали лишь попыткой прикрыть проблемы с новыми двигателями, которые не могут обеспечить те показатели, на которые в «Ф-1» рассчитывали изначально:

«Мне кажется, что это справедливое замечание. Полагаю, справедливость этого замечания признают даже в . Единственные, кому нужно распределение 50 на 50 между ДВС и электрической частью – это производители двигателей.

И я полагаю, что они просто делают то, что сказали им маркетологи, что они должны это делать. И я это понимаю – потенциально это можно быть очень интересным, потому что «Формула-1» может обеспечить очень быструю разработку новых технологий.

Потенциальная проблема, связанная с батареей и электрической частью, заключается в том, что сейчас стоимость электродвигателей, соответствующих стандартам «Формулы-1», а также инверторов и батарей очень высока. Сейчас стоимость очень высока, но в дальнейшем, возможно, технологии производства помогут ее снизить.

Другая проблема – это батарея. То, что нужно нам, – что требуется «Формуле-1», если руководствоваться регламентом, – с точки зрения удельной мощности, плотности и энергии очень сильно отличается от того, какие батареи требуются при производстве обычных дорожных автомобилей. Что также означает и то, что различия будут и в химическом составе батареи и в ее конструкции. Из-за чего растет риск того, что эти технологии не будут иметь прямого отношения к области производства дорожных автомобилей.

Хотя, возможно, и это тоже не является ключевым аспектом. Потому что самый важный аспект – в котором автопроизводители никогда не признаются, – заключается в том, как все эти машины воспринимаются в шоу-румах и насколько они актуальны».

«Ф-1» будущего: опасный обвес ради мотора-революции (электро>бензина) и 355 км/ч. Сколько же критики!