WRC. Ожье выиграл Ралли Хорватии после аварий Эванса и Невилля, Грязин – лучший в WRC2

Теги результаты чемпионат мира по ралли Форд Себастьян Ожье Хендэ Отт Тянак Тьерри Невилль Элфин Эванс Тойота WRC Авто

Ожье стал лучшим по итогам драматичной развязки Ралли Хорватии.

Восьмикратный чемпион мира Себастьян Ожье выиграл свою первую гонку в 2024 году. Ожье вырвался в лидеры Ралли Хорватии в воскресенье после того, как его коллега по «Тойоте» Элфин Эванс и пилот «Хендэ» Тьерри Невилль, боровшиеся за победу, попали в аварии. Эванс в итоге финишировал вторым с отставанием в 9,7 секунды, Невилль проиграл Ожье более 45 секунд и завершил заезд третьим.

Николай Грязин, выступающий за рулем «Ситроена», стал восьмым в общей классификации и лучшим в классе WRC2.

Невилль по-прежнему лидирует в чемпионате – на его счету 86 очков против 80 у Эванса, 59 у Адриана Фурмо («Форд») и 53 у Отта Тянака («Хендэ»). Ожье, который провел два этапа из четырех в нынешнем сезоне, делит пятую позицию с другим гонщиком «Тойоты» Такамото Кацутой (по 45 баллов).

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