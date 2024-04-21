WRC. Ожье выиграл Ралли Хорватии после аварий Эванса и Невилля, Грязин – лучший в WRC2

Ожье стал лучшим по итогам драматичной развязки Ралли Хорватии.

Восьмикратный чемпион мира выиграл свою первую гонку в 2024 году. Ожье вырвался в лидеры Ралли Хорватии в воскресенье после того, как его коллега по « » и пилот «Хендэ» , боровшиеся за победу, попали в аварии. Эванс в итоге финишировал вторым с отставанием в 9,7 секунды, Невилль проиграл Ожье более 45 секунд и завершил заезд третьим.

Николай Грязин, выступающий за рулем «Ситроена», стал восьмым в общей классификации и лучшим в классе WRC2.

Невилль по-прежнему лидирует в чемпионате – на его счету 86 очков против 80 у Эванса, 59 у Адриана Фурмо (« ») и 53 у Отта Тянака («Хендэ»). Ожье, который провел два этапа из четырех в нынешнем сезоне, делит пятую позицию с другим гонщиком «Тойоты» Такамото Кацутой (по 45 баллов).

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