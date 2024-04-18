Гельмут Марко: «Ред Булл» не может перебить щедрое предложение «Ауди» Сайнсу»

Марко высказался о шансах Сайнса оказаться в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» сообщил, что команда не может предоставить пилоту « » условия, которые предлагает «Ауди» (до конца сезона-2025 – « »).

Испанский воспитанник системы «Ред Булл» покинет Скудерию в конце 2024 года.

«Мы с ним общаемся, он сейчас проводит свой сильнейший сезон в «Формуле-1», однако у него есть очень щедрое предложение « », которое мы не можем повторить или перебить.

Но мы хорошо его знаем со времен «Торо Россо», когда он еще гонялся с Максом [Ферстаппеном]. Но тогда по Карлосу сильно ударило, что мы поддержали переход Ферстаппена в «Ред Булл», а не его», – поделился информацией австриец.

Марко также ответил на вопрос о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе:

«У Норриса контракт до 2026-го, так что это не вариант в краткосрочной перспективе, как и Оскар Пиастри. Но оба пилота, безусловно, интересны нам с точки зрения будущего».

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