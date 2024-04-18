Гельмут Марко: «Ред Булл» не может перебить щедрое предложение «Ауди» Сайнсу»

Теги возможные переходы Феррари Макларен Заубер Ред Булл Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Марко высказался о шансах Сайнса оказаться в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что команда не может предоставить пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу условия, которые предлагает «Ауди» (до конца сезона-2025 – «Заубер»).

Испанский воспитанник системы «Ред Булл» покинет Скудерию в конце 2024 года.

«Мы с ним общаемся, он сейчас проводит свой сильнейший сезон в «Формуле-1», однако у него есть очень щедрое предложение «Ауди», которое мы не можем повторить или перебить.

Но мы хорошо его знаем со времен «Торо Россо», когда он еще гонялся с Максом [Ферстаппеном]. Но тогда по Карлосу сильно ударило, что мы поддержали переход Ферстаппена в «Ред Булл», а не его», – поделился информацией австриец.

Марко также ответил на вопрос о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе:

«У Норриса контракт до 2026-го, так что это не вариант в краткосрочной перспективе, как и Оскар Пиастри. Но оба пилота, безусловно, интересны нам с точки зрения будущего».

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13 комментариев
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"Щедрое предложение" это более чем однолетний контракт, который предлагаете вы?
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РБ токсики, кто бы ни пришел, его завторикеллят. Сильной пары у них еще долго не будет.
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Судя по всему дед предложил Сайнсу перейти в АТ на место Дэна, вторым номером к Цуноде. Любое другое предложение выглядит перспективнее чем провести 2025 в заубере.))
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Ответ avku
Так им и не надо. Макс молодой, под него нужен опытный середнячок, который обеспечит первое место в чемпионате, но не будет бороться с первым пилотом. Также связки были везде, и у Шумахера, и у Феттеля, и у Льюиса. Команда спокойна, роли распределены, все работают на общий результат.
Сейчас какой-нибудь дурачок расскажет тебе что у Хэмильтона было два чемпиона мира в напарниках )) Забыв при этом упомянуть что у Алонсо он не выиграл по итогу, а Баттону проигрывал.
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Ответ Сергей Фетисов
Думается не не могут,а просто не хотят.Марко лукавит.Для Ред Булла и Перес пойдёт.
А здесь нет особых противоречий - не могут потому что не очень хотят. Зп Переса покрывают его же спонсоры, а Сайнсу нужно положить как минимум 10 лямов, а может и 15. Нужно хорошее обоснование зачем столько переплачивать.
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Левая отмазка, предложили бы ЗП как у Переса, а там пусть сам решает, а то вториков середняков продляют бесконечно и рассказывают что взяли бы вот этого пилота и вот этого, но когда они свободны их не подписывают.
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Ответ avku
Так им и не надо. Макс молодой, под него нужен опытный середнячок, который обеспечит первое место в чемпионате, но не будет бороться с первым пилотом. Также связки были везде, и у Шумахера, и у Феттеля, и у Льюиса. Команда спокойна, роли распределены, все работают на общий результат.
У Льюиса в напарниках было 2 чемпиона мира - Алонсо и Баттон. Был Росберг, уничтоживший Шумахера со светом 3:0.

Так что сравнение с тепличным голландцем и такими же тепличными немцами, мягко говоря, не корректны.
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Думается не не могут,а просто не хотят.Марко лукавит.Для Ред Булла и Перес пойдёт.
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в мерсовозе вториком ручной дажеБоттас катался, а такие речи здесь будто вторики только у Быков
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Когда читаю про Ауди, а в скобках указано, что речь о Заубере, воспринимаю это как статус иноагента, о котором редакция обязана указать
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Ответ Rodbert
РБ токсики, кто бы ни пришел, его завторикеллят. Сильной пары у них еще долго не будет.
Так им и не надо. Макс молодой, под него нужен опытный середнячок, который обеспечит первое место в чемпионате, но не будет бороться с первым пилотом. Также связки были везде, и у Шумахера, и у Феттеля, и у Льюиса. Команда спокойна, роли распределены, все работают на общий результат.
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Ответ Rodbert
РБ токсики, кто бы ни пришел, его завторикеллят. Сильной пары у них еще долго не будет.
Никогда у них не будет сильной пары.)
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Ответ Александр Деев
Сейчас какой-нибудь дурачок расскажет тебе что у Хэмильтона было два чемпиона мира в напарниках )) Забыв при этом упомянуть что у Алонсо он не выиграл по итогу, а Баттону проигрывал.
Так и вопрос как раз в том, что когда Льюис доминировал, сильного соперника в его команде не было. Как и у остальных. Командам битва своих пилотов между собой ни к чему.
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