Гельмут Марко: «Ред Булл» не может перебить щедрое предложение «Ауди» Сайнсу»
Марко высказался о шансах Сайнса оказаться в «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что команда не может предоставить пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу условия, которые предлагает «Ауди» (до конца сезона-2025 – «Заубер»).
Испанский воспитанник системы «Ред Булл» покинет Скудерию в конце 2024 года.
«Мы с ним общаемся, он сейчас проводит свой сильнейший сезон в «Формуле-1», однако у него есть очень щедрое предложение «Ауди», которое мы не можем повторить или перебить.
Но мы хорошо его знаем со времен «Торо Россо», когда он еще гонялся с Максом [Ферстаппеном]. Но тогда по Карлосу сильно ударило, что мы поддержали переход Ферстаппена в «Ред Булл», а не его», – поделился информацией австриец.
Марко также ответил на вопрос о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе:
«У Норриса контракт до 2026-го, так что это не вариант в краткосрочной перспективе, как и Оскар Пиастри. Но оба пилота, безусловно, интересны нам с точки зрения будущего».
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Так что сравнение с тепличным голландцем и такими же тепличными немцами, мягко говоря, не корректны.