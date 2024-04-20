Сайнс попал в аварию, квалификация к Гран-при Китая прервана красными флагами

Теги Гран-при Китая Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс столкнулся с ограждениями в начале второго сегмента квалификации к Гран-при Китая.

Испанца развернуло на старт-финишной прямой, после чего болид врезался в барьеры. Позже Карлос смог вернуться на трассу. Передняя часть машины получила значительные повреждения.

Сессию прервали красными флагами.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Борьба за поул «Ф-1» на мегатрассе в Шанхае

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7 комментариев
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Пределы ищет)) или это другое? 😁
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Сайнс и гравий классика). А в остальном почти хорошую квалификацию провел)
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Гравий зашибись тема, надо им все трассы посыпать
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Ответ ibra207
Пределы ищет)) или это другое? 😁
Ну пока время лучше чем у леклера
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Ответ Марат Кагин
Ну пока время лучше чем у леклера
ну так нашел же)
+1
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