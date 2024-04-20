Сайнс попал в аварию, квалификация к Гран-при Китая прервана красными флагами

Гонщик « » столкнулся с ограждениями в начале второго сегмента квалификации к .

Испанца развернуло на старт-финишной прямой, после чего болид врезался в барьеры. Позже Карлос смог вернуться на трассу. Передняя часть машины получила значительные повреждения.

Сессию прервали красными флагами.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Борьба за поул «Ф-1» на мегатрассе в Шанхае

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