Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

В пятницу, 19 апреля, состоялась квалификация к спринту на пятом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая.

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

19 апреля 2024 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.57,940

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,261

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,975

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,088

5. Карлос Сайнс («Феррари») +2,274

6. Серхио Перес («Ред Булл») +2,435

7. Шарль Леклер («Феррари») +2,626

8. Оскар Пиастри («Макларен») +3,050

9. Валттери Боттас («Заубер») +3,104

10. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +5,597

Выбыли после второго сегмента:

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

Гран-при Китая-2024. Практика. Стролл – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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