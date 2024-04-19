Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

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В пятницу, 19 апреля, состоялась квалификация к спринту на пятом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая.

Шанхай Интернэшнл, Шанхай
19 апреля 2024 года
Квалификация к спринту
Топ-10
 
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.57,940
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,261
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,975
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,088
5. Карлос Сайнс («Феррари») +2,274
6. Серхио Перес («Ред Булл») +2,435
7. Шарль Леклер («Феррари») +2,626
8. Оскар Пиастри («Макларен») +3,050
9. Валттери Боттас («Заубер») +3,104
10. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +5,597
 
Выбыли после второго сегмента:
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Юки Цунода («РБ»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

Гран-при Китая-2024. Практика. Стролл – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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73 комментария
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Какой бы не был у тебя в космовоз, свой уровень ты показываешь в дождевых гонках. Пенсионеры мегахороши.
+37
-4
+33
Я не удивлён, что Льюис и Фернандо впереди. Эти парни умеют ездить в дождь и они помнят как это делать.
Ландо красавчик
+31
-2
+29
браво деды, браво Ландо
+24
0
+24
Слава Богу, что этап не в Нидерландах. Там не принято тушить траву ))
+19
0
+19
Норрис и Хэмилтон наглядно показали, что с отрывом лучшие пилоты Ф-1. Алонсо тоже хорош в дождь.
+16
-5
+11
Старые псы все таки показали свой класс, опыт не пропьешь. Но Ландо на 3 секторе решил рискнуть и не прогадал
+10
-1
+9
Квала прикольная, но вообще конечно аннулирование кругов за вылеты во время дождя - полнейший бред
+8
0
+8
Впервые вижу чтоб на трассе вдруг загорелась трава
+7
0
+7
Гран-при горящей травы
+7
-1
+6
Пластмассовая китайская трава опять загорелась.
+6
0
+6
Китайский дождик снова показал, что весь уровень пилота именно в такую погоду проявляется
+9
-3
+6
Мне интересно те кто говорят про уровень пилотов видели квалификацию? Кому то больше дождя на попытке досталось кому то меньше
+12
-6
+6
Справедливо, что Ландо круг вернули, на повторе видно, что не выехал полностью
+6
0
+6
А можно вот так всегда погодку включать?))))
+6
0
+6
Какой же Хэмилтон красавец!
+9
-3
+6
Ладно порадовал, пенсионеры тоже красавцы.)
+7
-2
+5
Ответ RusSt
Алонсо на опыте всех обьехал
Только был чувак поопытнее...😉
+7
-2
+5
Топ 3 - далеко не самые сильные машины. Что как бы намекает на уровень пилотов.
+8
-4
+4
Да, Ландо, ура!
+4
0
+4
если отталкиваться от принципа, что в тройке нам показали уровень пилотов на вёдрах, то Ландо на своём ведре быстрее #великого аж на целых 2 секунды с круга. дайте ему сразу третий титул мимо первых двух..
+5
-2
+3
Ответ Пинок Ногоев
Пластмассовая китайская трава опять загорелась.
Китайцы проблему решили, включив дождь.
+3
0
+3
Ответ Kappa Kappish
предлагаешь поливать трассу если дождя не будет ?
По крайней мере не сидеть в боксах во время дождя)
+3
0
+3
Остаются надежды на похожую погоду завтра
+2
0
+2
Ну вот дождь и показал настоящих гонщиков и тех кто только самовозить может
+8
-6
+2
Было весело)
+2
0
+2
Ландо красавчик! Спринт завтра обещает быть очень интересным.
Надо было ещё кому-нибудь из Зауберов в топ-5 залететь, для полной красоты картины
+2
0
+2
Ответ Mittermeyer
Мне очень интересно, как Хэмилтон на машине без прижима умудрился в дождь 2ым квалифицироваться
Для хэйтерков как ты, в дождь играет роль скил, а не прижим.
+4
-2
+2
Ответ Rangawe
Лишний раз доказывает, что нынешняя формула 1 не может в полной мере называться гонками Нынешние гонщики почти не имеют опыта пилотажа в дождевых условиях!
предлагаешь поливать трассу если дождя не будет ?
+2
0
+2
Лишний раз доказывает, что нынешняя формула 1 не может в полной мере называться гонками
Нынешние гонщики почти не имеют опыта пилотажа в дождевых условиях!
+4
-2
+2
С огоньком в прямом смысле Китай вернулся
+3
-1
+2
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