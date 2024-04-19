Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й
В пятницу, 19 апреля, состоялась квалификация к спринту на пятом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая.
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
19 апреля 2024 года
Квалификация к спринту
Топ-10
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.57,940
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,261
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,975
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,088
5. Карлос Сайнс («Феррари») +2,274
6. Серхио Перес («Ред Булл») +2,435
7. Шарль Леклер («Феррари») +2,626
8. Оскар Пиастри («Макларен») +3,050
9. Валттери Боттас («Заубер») +3,104
10. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +5,597
Выбыли после второго сегмента:
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Юки Цунода («РБ»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
Результаты трех сегментов:
Изображение кликабельно.
Гран-при Китая-2024. Практика. Стролл – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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