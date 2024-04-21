Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Китая-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Китая
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 110 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 85
3. Шарль Леклер («Феррари») – 76
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 69
5. Ландо Норрис («Макларен») – 58
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 38
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 33
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 31
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 19
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 9
11. Юки Цунода («РБ») – 7
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 4
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
15. Алекс Албон («Уильямс») – 0
16. Эстебан Окон («Альпин») – 0
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
18. Даниэль Риккардо («РБ») – 0
19. Пьер Гасли («Альпин») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 195 очков
2. «Феррари» – 151
3. «Макларен» – 96
4. «Мерседес» – 52
5. «Астон Мартин» – 40
6. «РБ» – 7
7. «Хаас» – 5
8. «Уильямс» – 0
9. «Альпин» – 0
10. «Заубер» – 0
Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й
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«Да, без шансов. «Ред Булл», вероятно, обойдет всех на несколько кругов! «Феррари», по-моему, будет не так быстра, как они [«Ред Булл»], но достаточно близко к лидерам. Думаю, они в другой лиге.
Бахрейн и Австралия вообще донные были.
При нынешнем регламенте без форс-мажоров в принципе не может быть захватывающих гонок, машины и гонщики просто не способны плотно бороться от старта до финиша.