Команда «Астон Мартин» подала протест на результаты квалификации к Гран-при Китая
В «Астон Мартин» хотят оспорить результаты квалификации к Гран-при Китая.
В официальном протесте, поданном в ФИА, говорится о том, что Карлос Сайнс не имел права продолжать выступления в квалификации после того, как остановился на треке, а сессия была остановлена красными флагами.
Из-за того, что сессия, как и секундомер, были остановлены, Сайнс сумел завести машину и вернулся в боксы, где механики «Феррари» смогли устранить полученные повреждения.
В итоге Сайнс прошел в третий сегмент квалификации, сумев выбить из борьбы именно гонщика «Астон Мартин» – Ланс Стролл закончил свои выступления с 11-м временем.
В своем протесте в «Астон Мартин» указывают на пункт 39.6 спортивного регламента. В нем сказало, что любой гонщик, остановивший болид на трассе по ходу квалификационной сессии или спринт-квалификации, не имеет права далее принимать участие в сессии.
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Будет интересно.
Сейчас секта Ала меня с потрохами съест, но к адекватным людям это отношения не имеет.
Про борьбу Сайнц Леклер - фиа не вмешивается в борьбу сокомандников. Рассел - Хэм, Хэм - Росберг, тот же самый Леклер - Феттель. Эти случаи остаются на разбирательство командам.