Команда «Астон Мартин» подала протест на результаты квалификации к Гран-при Китая

В «Астон Мартин» хотят оспорить результаты квалификации к .

В официальном протесте, поданном в , говорится о том, что не имел права продолжать выступления в квалификации после того, как остановился на треке, а сессия была остановлена красными флагами.

Из-за того, что сессия, как и секундомер, были остановлены, Сайнс сумел завести машину и вернулся в боксы, где механики «Феррари» смогли устранить полученные повреждения.

В итоге Сайнс прошел в третий сегмент квалификации, сумев выбить из борьбы именно гонщика « » – закончил свои выступления с 11-м временем.

В своем протесте в «Астон Мартин» указывают на пункт 39.6 спортивного регламента. В нем сказало, что любой гонщик, остановивший болид на трассе по ходу квалификационной сессии или спринт-квалификации, не имеет права далее принимать участие в сессии.

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