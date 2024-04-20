Команда «Астон Мартин» подала протест на результаты квалификации к Гран-при Китая

Теги Гран-при Китая ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 регламент Астон Мартин Ланс Стролл Авто

В «Астон Мартин» хотят оспорить результаты квалификации к Гран-при Китая.

В официальном протесте, поданном в ФИА, говорится о том, что Карлос Сайнс не имел права продолжать выступления в квалификации после того, как остановился на треке, а сессия была остановлена красными флагами.

Из-за того, что сессия, как и секундомер, были остановлены, Сайнс сумел завести машину и вернулся в боксы, где механики «Феррари» смогли устранить полученные повреждения.

В итоге Сайнс прошел в третий сегмент квалификации, сумев выбить из борьбы именно гонщика «Астон Мартин» – Ланс Стролл закончил свои выступления с 11-м временем.

В своем протесте в «Астон Мартин» указывают на пункт 39.6 спортивного регламента. В нем сказало, что любой гонщик, остановивший болид на трассе по ходу квалификационной сессии или спринт-квалификации, не имеет права далее принимать участие в сессии.

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27 комментариев
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Не знаю так это или нет, но думаю после штрафа Алонсо, Астоны решили указать судьям на незнание собственных правил
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Судя по тенденции накажут в итоге Алонсо
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Ответ Великий Алонсо
Они прикалываются что ли? Неужели им не насрать стартует Стролл 10 или 11. Я думаю даже самому Строллу пофигу.
Очевидно, что Сайнс объедет Алонсо, а вот если стартует дальше, то не факт. При чем тут Стролл вообще
+24
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+22
Ответ Hans_Zimmer
А в чем заключается незнание правил? Алонсо проиграл борьбу Сайнцу, остался вне гоночной траектории и пошёл ва-банк, как Хэм на Силверстоуне против Макса в 21 году. Борьба привела к тому, что Сайнц проиграл и Леклеру, и Пересу, хотя возглавлял эту мини группу. Алонсо сам ошибся на апексе, потерял скорость и решил, что сможет закрыть калитку. Не смог. Сейчас секта Ала меня с потрохами съест, но к адекватным людям это отношения не имеет.
Тут речь про квалификацию, а не спринт
+23
-1
+22
Ну он не вылезал из болида
+13
-1
+12
Ответ Hans_Zimmer
А в чем заключается незнание правил? Алонсо проиграл борьбу Сайнцу, остался вне гоночной траектории и пошёл ва-банк, как Хэм на Силверстоуне против Макса в 21 году. Борьба привела к тому, что Сайнц проиграл и Леклеру, и Пересу, хотя возглавлял эту мини группу. Алонсо сам ошибся на апексе, потерял скорость и решил, что сможет закрыть калитку. Не смог. Сейчас секта Ала меня с потрохами съест, но к адекватным людям это отношения не имеет.
Не в сильверстоуне а в монце и не хэм а тапок)
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+4
Астон решил использовать юридический фактор - незнание организаторами правил проводимых ими соревнования .
Будет интересно.
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Ответ Hans_Zimmer
Дмитрий написал про штраф Алонсо. Штраф Алонсо был в спринте. Речь шла про него. Читать научитесь
Акцент в комментарии не на штрафе Алонсо, а на желании Астона утереть нос ФИА в знании правил. Учитесь улавливать смысл в написанном.
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Ответ Luca di Montezemolo
Обычное для них дело, я не понял только почему они не подали протест на максика в Голландии, когда он выдавил гасли по-моему, все вокруг за такое получили штраф 5 секунд, Алонсо приехал менее чем в 5 секундах, и ни слова не сказали об этом даже, не то что протест не подали, там речь о победе шла, тут о паре очков.
Папаша стролл знает на кого руку поднимать не стоит
+2
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+2
Ответ Дмитрий Борисов
Не знаю так это или нет, но думаю после штрафа Алонсо, Астоны решили указать судьям на незнание собственных правил
А в чем заключается незнание правил? Алонсо проиграл борьбу Сайнцу, остался вне гоночной траектории и пошёл ва-банк, как Хэм на Силверстоуне против Макса в 21 году. Борьба привела к тому, что Сайнц проиграл и Леклеру, и Пересу, хотя возглавлял эту мини группу. Алонсо сам ошибся на апексе, потерял скорость и решил, что сможет закрыть калитку. Не смог.

Сейчас секта Ала меня с потрохами съест, но к адекватным людям это отношения не имеет.
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+1
Ответ Hans_Zimmer
А в чем заключается незнание правил? Алонсо проиграл борьбу Сайнцу, остался вне гоночной траектории и пошёл ва-банк, как Хэм на Силверстоуне против Макса в 21 году. Борьба привела к тому, что Сайнц проиграл и Леклеру, и Пересу, хотя возглавлял эту мини группу. Алонсо сам ошибся на апексе, потерял скорость и решил, что сможет закрыть калитку. Не смог. Сейчас секта Ала меня с потрохами съест, но к адекватным людям это отношения не имеет.
Причем здесь Сильвер, в котором макс проиграв поворот, пошел как обычно до конца? Или вы кино рыгбула с симуляцией эпизода пересмотрели?
+7
-6
+1
Ответ 1CEMAN
Акцент в комментарии не на штрафе Алонсо, а на желании Астона утереть нос ФИА в знании правил. Учитесь улавливать смысл в написанном.
Учись сам. Астоны, исходя из логики Дмитрия Бориса, и указывают судьям, что если видите за нами, то глядите и за остальными.
+3
-2
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Ответ Hans_Zimmer
А зачем вы пишите за Дмитрия? Обращение было к нему, может ему лучше знать?
Решил пояснить, что ты немного не так понял другого комментатора, но тут почему-то развели демагогию
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0
+1
Ответ Hans_Zimmer
А в чем заключается незнание правил? Алонсо проиграл борьбу Сайнцу, остался вне гоночной траектории и пошёл ва-банк, как Хэм на Силверстоуне против Макса в 21 году. Борьба привела к тому, что Сайнц проиграл и Леклеру, и Пересу, хотя возглавлял эту мини группу. Алонсо сам ошибся на апексе, потерял скорость и решил, что сможет закрыть калитку. Не смог. Сейчас секта Ала меня с потрохами съест, но к адекватным людям это отношения не имеет.
Сайнс точно также выдавил Леклера, тот вне трассы оказался, но штрафа не последовало. В принципе большинство сложных обгонов в Формуле так и происходят, машина просовывает нос и выдавливает соперника, не оставляя места. Если вписывается в поворот, то штрафов не давали. Тут на спорте полно было обсуждений в стиле, что он же просунул нос, значит диктует траекторию и может выдавливать. Лично мне это не нравится, но не штрафовали за это. А тут в 2 одинаковых ситуациях два разных решения. А потом еще Сайнс ошибается в квале, ломает машину так, что гонку останавливают, а потом хоп и он снова в квале. То есть тут вообще можно накосячить и ничего не потерять вообще.
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Ответ 1CEMAN
Тут речь про квалификацию, а не спринт
Дмитрий написал про штраф Алонсо. Штраф Алонсо был в спринте. Речь шла про него. Читать научитесь
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0
Ответ Hans_Zimmer
Дмитрий написал про штраф Алонсо. Штраф Алонсо был в спринте. Речь шла про него. Читать научитесь
Увы, но речь идёт как раз про квалу. Штраф Алонсо упоминается лишь как предполагаемый повод подачи протеста. И незнание правил, вместо которых они уже второй раз за уикенд оперируют заметками, относится к ситуации с Сайнцом.
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Ответ Hans_Zimmer
А в чем заключается незнание правил? Алонсо проиграл борьбу Сайнцу, остался вне гоночной траектории и пошёл ва-банк, как Хэм на Силверстоуне против Макса в 21 году. Борьба привела к тому, что Сайнц проиграл и Леклеру, и Пересу, хотя возглавлял эту мини группу. Алонсо сам ошибся на апексе, потерял скорость и решил, что сможет закрыть калитку. Не смог. Сейчас секта Ала меня с потрохами съест, но к адекватным людям это отношения не имеет.
Незнание правил это про Австралию.
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Ответ Дмитрий Борисов
Увы, но речь идёт как раз про квалу. Штраф Алонсо упоминается лишь как предполагаемый повод подачи протеста. И незнание правил, вместо которых они уже второй раз за уикенд оперируют заметками, относится к ситуации с Сайнцом.
Спасибо, что ответили. Я так и не понял, в чем заключается незнание правил конкретно в этом случае.
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Ответ Runforrestrun
Сайнс точно также выдавил Леклера, тот вне трассы оказался, но штрафа не последовало. В принципе большинство сложных обгонов в Формуле так и происходят, машина просовывает нос и выдавливает соперника, не оставляя места. Если вписывается в поворот, то штрафов не давали. Тут на спорте полно было обсуждений в стиле, что он же просунул нос, значит диктует траекторию и может выдавливать. Лично мне это не нравится, но не штрафовали за это. А тут в 2 одинаковых ситуациях два разных решения. А потом еще Сайнс ошибается в квале, ломает машину так, что гонку останавливают, а потом хоп и он снова в квале. То есть тут вообще можно накосячить и ничего не потерять вообще.
В правилах сказано, что необходима помощь маршалов, чтобы пункт был применим. Были обсуждения команд на счёт этого пункта 1-2 года назад и все на этом согласились. Астоны правильно сделали, что попытались, но шансов мало было. (Хоть это не тема нашего с вами диалога, но я согласен, что штраф Алу в Австралии за гранью)

Про борьбу Сайнц Леклер - фиа не вмешивается в борьбу сокомандников. Рассел - Хэм, Хэм - Росберг, тот же самый Леклер - Феттель. Эти случаи остаются на разбирательство командам.
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Ответ Kasper N . P .
Очевидно, что Сайнс объедет Алонсо, а вот если стартует дальше, то не факт. При чем тут Стролл вообще
Строллу лишняя стартовая позиция не будет лишней, может пригодиться в борьбе за топ-10.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Астон решил использовать юридический фактор - незнание организаторами правил проводимых ими соревнования . Будет интересно.
А по итогу оказалось что это АМ и фанаты Алонсо не в курсе правил)
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