Стролла и Магнуссена наказали за столкновения на рестарте, повлекшие сходы пилотов «РБ»

Теги Гран-при Китая ФИА Формула-1 регламент Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Хаас Ланс Стролл Юки Цунода РБ Авто

Оба гонщика «РБ» сошли на Гран-при Китая.

В Даниэля Риккардо врезался пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл, с Юки Цунодой столкнулся представитель «Хааса» Кевин Магнуссен. Инциденты произошли на рестарте.

Риккардо и Цунода были вынуждены досрочно завершить заезд, Строллу и Магнуссену выписали по десятисекундному штрафу.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

Возвращение «Ф-1» в Шанхай: Алонсо против «Ред Булл», прорыв Хэмилтона из подвала

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18 комментариев
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сошли РБ да не те)
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За аварию 10сек, а за соперника, который вовремя не среагировал, 20сек. Главное не перепутать, ага
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Не везет Дэну, показалось что сезон начал
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Ответ crociato
А Стролла то за что, если впереди кто-то устроил брейк-тест?
Только почему-то никто впереди и никто позади не врезался, кроме него. К тому же есть куча места справа.
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Ответ Зубы Дзюбы
Комментарий удален модератором
Ты прям точно уверен?
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Интересно, сколько баллов им дадут
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Эхх а были шансы на очки )
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Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Борисов
Интересно, сколько баллов им дадут
По 3
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Ответ Дмитрий Борисов
Только почему-то никто впереди и никто позади не врезался, кроме него. К тому же есть куча места справа.
В смысле место справа? Он как бы ехал по траектории, просто впереди идущие машины замедлились сильнее, чем можно было ожидать. Пару гонок назад в инциденте Алонсо/Рассел виновным признали Алонсо, а там даже контакта не было. По этой же логике виноваты впереди идущие машины. И тем более это был рестарт, на стартах/рестартах обычно такие инциденты признают гоночными.
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Ответ crociato
В смысле место справа? Он как бы ехал по траектории, просто впереди идущие машины замедлились сильнее, чем можно было ожидать. Пару гонок назад в инциденте Алонсо/Рассел виновным признали Алонсо, а там даже контакта не было. По этой же логике виноваты впереди идущие машины. И тем более это был рестарт, на стартах/рестартах обычно такие инциденты признают гоночными.
Абсолютно 2 разных инцидента. Стролл болид не терял и перед ним никто якобы брейк тестне делал. Он тупо протаранил соперника, хотя мог сильнее замедлиться как другие или вырулить направо. И я повторю, никто другой ни в кого не въехал за 2 рестарта, кроме Стролла. Со стартами и рестартами - чушь, не пойми откуда взявшаяся. С чего вдруг начало гонки должно снять вину с кого-то? Будет явный виновник - накажут. Стролл был таковым.
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Ответ crociato
Недавно начал смотреть Ф1? Всегда на старте судьи по другому смотрели на подобного случая инциденты, ибо машины едут вплотную друг к другу. Там кто-то резко затормозил впереди, пересмотри повтор. Так на рестартах делают специально (тормозят и сразу же дают полный газ), чтобы получить преимущество перед идущими сзади болидами, обгонять то до линии нельзя. А по поводу, того почему впереди идущие успели затормозить, а Стролл нет: у болидов впереди была ниже скорость, они уже в повороте были, а Стролл только входил в него. Естественно, что оттормозиться условно со 150 до 20 км/ч труднее, чем со 100 до 20. Там бы любой на месте Стролла так влетел, только вот штраф за это Ферстаппену или Норрису вряд ли дали бы.
Да, всего-то полтора десятка лет, ерунда, потому и говорю, что это чушь. Я тебе с десяток гран при могу перечислить, где за стартовые инциденты наказывали, например Великобритания и Венгрия 2021 из недавнего. За 22 и 23 года, думаю, тоже что-нибудь найдется. И ты серьезно утверждаешь, что у болидов, едущих друг за другом чуть ли не вплотную, сильно отличается скорость? По твоей же логике, у Норриса скорость была выше, чем у Макса, у Леклера выше чем у Норриса, у Чеко и т.д. Все вплоть до Дэна, как минимум, были на месте Стролла, но не столкнулись. А Лэнс на повторе даже вперёд не смотрел. Пространства впереди было куча, но он и не пытался замедлиться.
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