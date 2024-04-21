Стролла и Магнуссена наказали за столкновения на рестарте, повлекшие сходы пилотов «РБ»

Оба гонщика «РБ» сошли на .

В Даниэля Риккардо врезался пилот « » , с столкнулся представитель « » Кевин Магнуссен. Инциденты произошли на рестарте.

Риккардо и Цунода были вынуждены досрочно завершить заезд, Строллу и Магнуссену выписали по десятисекундному штрафу.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

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