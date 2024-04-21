Стролла и Магнуссена наказали за столкновения на рестарте, повлекшие сходы пилотов «РБ»
Оба гонщика «РБ» сошли на Гран-при Китая.
В Даниэля Риккардо врезался пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл, с Юки Цунодой столкнулся представитель «Хааса» Кевин Магнуссен. Инциденты произошли на рестарте.
Риккардо и Цунода были вынуждены досрочно завершить заезд, Строллу и Магнуссену выписали по десятисекундному штрафу.
За ходом гонки можно следить на странице онлайна:
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