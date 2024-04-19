Практику в Китае прервали красными флагами из-за загоревшейся травы
Единственную практику перед Гран-при Китая остановили красными флагами.
На обочине трассы в Шанхае загорелась трава в седьмом повороте, из-за чего гонщиков вернули в боксы. Спустя несколько минут заезды возобновили.
По предположению репортера Sky Sports Теда Кравица, сухая трава на обочине загорелась из-за искр, которые высекают болиды «Ф-1», и ветра.
Тренировка стала первой сессией «Формулы-1» в Китае с 2019 года.
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