Практику в Китае прервали красными флагами из-за загоревшейся травы

Теги Гран-при Китая Формула-1 Авто

Единственную практику перед Гран-при Китая остановили красными флагами.

На обочине трассы в Шанхае загорелась трава в седьмом повороте, из-за чего гонщиков вернули в боксы. Спустя несколько минут заезды возобновили.

По предположению репортера Sky Sports Теда Кравица, сухая трава на обочине загорелась из-за искр, которые высекают болиды «Ф-1», и ветра.

Тренировка стала первой сессией «Формулы-1» в Китае с 2019 года.

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2 комментария
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У Йоса до сих пор полыхает из-за Хорнера)
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