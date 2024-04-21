Тото Вольфф о возможности подписать Ферстаппена: «Если я скажу это, то испорчу всю свою дальнейшую стратегию»

Теги возможные переходы Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Вольфф поделился мнением о потенциальном уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Руководитель «Мерседеса» предположил, что одного гоночного темпа «Ред Булл» не хватит, чтобы убедить Макса Ферстаппена остаться в команде.

По многочисленным слухам, в стане чемпионов мира идет борьба за власть между Кристианом Хорнером и Гельмутом Марко – и этот конфликт может привести к уходу Ферстаппена из Милтон-Кейнса. Ранее сообщалось, что «Мерседес» заинтересован в подписании голландца на место перешедшего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Существует множество факторов, которые играют роль при подписании пилота. Очевидно, когда вы смотрите на ситуацию с наиболее рациональной позиции, то можете сказать, что главное, чтобы быстрейший болид был в руках быстрейшего пилота.

Но я не думаю, что это единственная причина, по которой вы остаетесь в команде. Скажем, для простых людей, это может казаться единственной причиной, по которой пилот остается в определенном месте.

Но, возможно, для некоторых людей, которые учитывают и другие факторы, есть и более глубокие причины [для перехода в новую команду]. Думаю, Макс как раз из таких.

Сможем ли мы его убедить с этой точки зрения? Не думаю, что дело в убеждении. Я полагаю, что Макс понимает автоспорт лучше, чем кто-либо, он примет то решение, от которого хорошо будет именно ему.

Думаю, роль играют несколько факторов, но именно он заставит впоследствии упасть еще несколько костяшек домино. Все ждут его дальнейших действий.

Если бы я был Максом, я бы остался в «Ред Булл» в 2025-м – но я не Макс. У них быстрейшая машина, но есть и другие факторы», – отметил Вольфф.

На вопрос, есть ли у него возможность подписать Ферстаппена на сезон-2025, Тото ответил:

«Если я скажу это, то испорчу всю свою дальнейшую стратегию».  

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11 комментариев
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Не надоело им обсуждать эту чушь ? У мерса ведро 3 год подряд, у максика звездолёт и контракт до 28, я понимаю что обсуждать нечего, вечная тема перехода Хэма в фуры закрыта, вот сейчас продлят чику, подпишут сайнса к примеру в мерс и что обсуждать будут ?
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Вольф, иди тачку допиливай лучше, а то треплешься много, а результата нет
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Ответ Максим Макеев
может двигатель Мерс построит и хороший но судя по техническому обзору тот же Ред Булл уде использует многое из аэродинамического регламента 2026 года предвосхищая будущее по сути потому Мерсу нужен двигатель который ну прям на целую вселенную превосходит остальных дабы что то выиграть
Не разговаривай с ним - заразишься ещё чем-нибудь через телефон.
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Тото мечтал подписать тапка на 26, при этом пришлось бы избавляться от хэма и расселла. Льюис спутал ему все карты и положил болт на всю стратегию тотошки. Вольф реально в ауте и будет мстить льюису по мелкому
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Тото вдолгую работает, интересно было бы посмотреть на их тандем когда-нибудь.
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От Вульфа уходит любимая прима и он так скучает. Но думаю, шансы увидеть Макса в Мерсе 2026 немалые
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С нынешним регламентом три года не могут справится. И до сих пор не понимают в чём проблема, поэтому и следующий сезон будет такой же. Так с чего вдруг эта же команда одолеет новый регламент? Ну какой Ферстаппен? Из Мерса и Рассел сбежит в 26-м. Тото всё больше похож на клоуна. А с таким цирком и поддержку Мерседеса потерять очень реально
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Ответ Великий Алонсо
К чему этот пустой трёп? Макс вроде не похож на отсталого, чтобы сейчас из самовоза в Мерседес переходить, который на подиум попасть не может. Не будет его в Мерседесе.
может двигатель Мерс построит и хороший
но судя по техническому обзору тот же Ред Булл уде использует многое из аэродинамического регламента 2026 года предвосхищая будущее по сути
потому Мерсу нужен двигатель который ну прям на целую вселенную превосходит остальных дабы что то выиграть
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Ответ Максим Макеев
может двигатель Мерс построит и хороший но судя по техническому обзору тот же Ред Булл уде использует многое из аэродинамического регламента 2026 года предвосхищая будущее по сути потому Мерсу нужен двигатель который ну прям на целую вселенную превосходит остальных дабы что то выиграть
Все это хорошо, вот только регламента в окончательном виде еще нет
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