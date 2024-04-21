Тото Вольфф о возможности подписать Ферстаппена: «Если я скажу это, то испорчу всю свою дальнейшую стратегию»

Вольфф поделился мнением о потенциальном уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Руководитель « » предположил, что одного гоночного темпа «Ред Булл» не хватит, чтобы убедить остаться в команде.

По многочисленным слухам, в стане чемпионов мира идет борьба за власть между Кристианом Хорнером и Гельмутом Марко – и этот конфликт может привести к уходу Ферстаппена из Милтон-Кейнса. Ранее сообщалось, что «Мерседес» заинтересован в подписании голландца на место перешедшего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Существует множество факторов, которые играют роль при подписании пилота. Очевидно, когда вы смотрите на ситуацию с наиболее рациональной позиции, то можете сказать, что главное, чтобы быстрейший болид был в руках быстрейшего пилота.

Но я не думаю, что это единственная причина, по которой вы остаетесь в команде. Скажем, для простых людей, это может казаться единственной причиной, по которой пилот остается в определенном месте.

Но, возможно, для некоторых людей, которые учитывают и другие факторы, есть и более глубокие причины [для перехода в новую команду]. Думаю, Макс как раз из таких.

Сможем ли мы его убедить с этой точки зрения? Не думаю, что дело в убеждении. Я полагаю, что Макс понимает автоспорт лучше, чем кто-либо, он примет то решение, от которого хорошо будет именно ему.

Думаю, роль играют несколько факторов, но именно он заставит впоследствии упасть еще несколько костяшек домино. Все ждут его дальнейших действий.

Если бы я был Максом, я бы остался в « » в 2025-м – но я не Макс. У них быстрейшая машина, но есть и другие факторы», – отметил .

На вопрос, есть ли у него возможность подписать Ферстаппена на сезон-2025, Тото ответил:

«Если я скажу это, то испорчу всю свою дальнейшую стратегию».

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