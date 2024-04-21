Руководитель «Астон Мартин»: «Штраф Стролла очень суровый, решения стюардов не слишком последовательные»

«Астон Мартин» считает наказание Стролла чрезмерно суровым.

Глава команды « » Майк Крак не согласился с решением судей, которые выписали десятисекундный штраф.

Канадский пилот столкнулся с соперником из «РБ» перед рестартом на .

«Стюарды в последнее время суровы к Лансу и [Алонсо]. В этот уик-энд тоже. Такое было в спринте, такое было в Мельбурне, сейчас с Лансом – очень, очень быстрый вердикт без настоящего понимания. Я посчитал его очень, очень быстрым и очень суровым. Что есть, то есть.

Я полагаю, это была цепная реакция. В конце концов, видно было, что Фернандо заблокировал колеса, а следующая машина и все пилоты в каком-то смысле оказались застигнуты врасплох. В тот момент мы были рады, что не потеряли оба болида – мне кажется, ситуация началась впереди.

Мне бы хотелось, чтобы инцидент рассмотрели более детально. Мы попытались обсудить это, но вердикт выпустили очень быстро, обвинили Ланса, и он получил десятисекундный штраф в нагрузку к повреждению переднего крыла», – заявил Крак.

Майк уверен, что некоторые схожие случаи оставались без внимания судей в этом году:

«Можно увидеть [нарушение], если захочешь. В прошлый раз в Мельбурне штраф получила машина впереди – если помните, тогда даже не было касания [между Алонсо и «Мерседесом» Джорджа Расселла], сейчас болид позади.

К примеру, Ланса развернули в Бахрейне на первом круге, ему пришлось прорываться сквозь пелотон, и наказания для того, кто вызвал столкновение, не было. Повторюсь, решения не слишком последовательные. Такие у меня ощущения.

Это разочаровывает. С другой стороны, все мы люди. Думаю, каждый старается изо всех сил. Но лучший рецепт – иметь быстрый болид и уезжать вдаль, у Макса [Ферстаппена] таких штрафов нет. И наша задача – осуществить это».

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