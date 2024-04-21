Руководитель «Астон Мартин»: «Штраф Стролла очень суровый, решения стюардов не слишком последовательные»

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«Астон Мартин» считает наказание Стролла чрезмерно суровым.

Глава команды «Астон Мартин» Майк Крак не согласился с решением судей, которые выписали Лансу Строллу десятисекундный штраф.

Канадский пилот столкнулся с соперником из «РБ» Даниэлем Риккардо перед рестартом на Гран-при Китая.

«Стюарды в последнее время суровы к Лансу и Фернандо [Алонсо]. В этот уик-энд тоже. Такое было в спринте, такое было в Мельбурне, сейчас с Лансом – очень, очень быстрый вердикт без настоящего понимания. Я посчитал его очень, очень быстрым и очень суровым. Что есть, то есть.

Я полагаю, это была цепная реакция. В конце концов, видно было, что Фернандо заблокировал колеса, а следующая машина и все пилоты в каком-то смысле оказались застигнуты врасплох. В тот момент мы были рады, что не потеряли оба болида – мне кажется, ситуация началась впереди.

Мне бы хотелось, чтобы инцидент рассмотрели более детально. Мы попытались обсудить это, но вердикт выпустили очень быстро, обвинили Ланса, и он получил десятисекундный штраф в нагрузку к повреждению переднего крыла», – заявил Крак.

Майк уверен, что некоторые схожие случаи оставались без внимания судей в этом году:

«Можно увидеть [нарушение], если захочешь. В прошлый раз в Мельбурне штраф получила машина впереди – если помните, тогда даже не было касания [между Алонсо и «Мерседесом» Джорджа Расселла], сейчас болид позади.

К примеру, Ланса развернули в Бахрейне на первом круге, ему пришлось прорываться сквозь пелотон, и наказания для того, кто вызвал столкновение, не было. Повторюсь, решения не слишком последовательные. Такие у меня ощущения.

Это разочаровывает. С другой стороны, все мы люди. Думаю, каждый старается изо всех сил. Но лучший рецепт – иметь быстрый болид и уезжать вдаль, у Макса [Ферстаппена] таких штрафов нет. И наша задача – осуществить это».

Даниэль Риккардо: «## ### Стролла – и я еще вежлив. У меня кровь вскипела: оказывается, я идиот»

Ланс Стролл о столкновении с Риккардо: «Возникла цепная реакция. Кто-то во главе нашей группы неожиданно затормозил»

14 комментариев
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Решения не очень последовательные, но штраф даже слишком мягкий, может быть. Стролл под машиной безопасности просто въехал в соперника и испортил ему гонку.
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Ответ Клименко
Ну да, всего лишь 10 лет не выигрывает в гонках, пока в Феррари побеждали и Кими, и Себ, и Леклер, и Сайнц, и в будущем Хэм. Ничего не потерял, ну да
Ну и что толку с их побед 1-2 за сезон ? Кто-нибудь из них за это время ставился чемпионом с Феррари? -Нет)
А особой разницы, 2,5 или 10й ты по итогам чемпионата нет, ты все равно проигравший.
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Ответ Клименко
Не нравится Астон, бери свою Алонсо и дуй в Хаас) В топ команду Ала не зовут после Феррари
Да Феррари топ командой называть можно лишь условно 😁 не так уж много он и потерял от этого
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Ну с мельбурном эта ситуация никак не сравнима, Рик тормозил вынужденно и сам чуть не врезался в другой болид спереди а вот Стролл не успел, ну а стюарды особо не мелочились выписали то что должно быть выписано
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Оба гонщика АМ получили по 10 сек за этап очень даже последовательно)
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Что тут обсуждать, Алонсо резко затормозил опять, стролл не успел среагировать и закрашил, винить могут лишь своих пилотов, хотя разве может сын владельца команды виноват быть, конечно нет надо протест подать на что нибудь .
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ну случается такое при таких рестартах, один чуть тормозил и идет цепочка, не знаю насколько на самом деле оправдан штраф
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Последнее время стюарты нещадно штрафуют Астон Мартин.Наверное что не так со стюартами...Астон затормозил штраф,не затормозил тоже штраф.Независимо Астон Мартин виноват.
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Развитием болида лучше займитесь, чем бесконечно оправдывать сыночка-мажора владельца команды. Ваша телега в гонке по 1 секунде с круга Феррари и Макларенам проигрывает, Ред Буллу 2 секунды - это пропасть
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Запиши. Разве это не так в последние годы? Он это любит и умеет, поэтому и остается)
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Ответ ibra207
Ну и что толку с их побед 1-2 за сезон ? Кто-нибудь из них за это время ставился чемпионом с Феррари? -Нет) А особой разницы, 2,5 или 10й ты по итогам чемпионата нет, ты все равно проигравший.
Понятно, так и запишем - в чемпионате последних 10 лет лишь 2 пилота, Хэм и Макс, все остальные статисты. И ведь какой смысл кататься Алу в Ф1, когда первым в чемпионате он уже не станет, пусть уходит
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