На трассе Гран-при Китая во второй раз за день загорелась трава, второй сегмент квалификации к спринту отложили

Трава вновь загорелась на этапе «Формулы-1» в Шанхае.

В конце первого сегмента квалификации к спринту на загорелась трава на обочине трассы. Старт второго сегмента отложили на несколько минут.

В это же время над автодромом пошел дождь.

Ранее аналогичный инцидент произошел в практике. Сессию прервали красными флагами.

Практику в Китае прервали красными флагами из-за загоревшейся травы

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