На трассе Гран-при Китая во второй раз за день загорелась трава, второй сегмент квалификации к спринту отложили

Теги Гран-при Китая Формула-1 Авто

Трава вновь загорелась на этапе «Формулы-1» в Шанхае.

В конце первого сегмента квалификации к спринту на Гран-при Китая загорелась трава на обочине трассы. Старт второго сегмента отложили на несколько минут.

В это же время над автодромом пошел дождь.

Ранее аналогичный инцидент произошел в практике. Сессию прервали красными флагами.

Практику в Китае прервали красными флагами из-за загоревшейся травы

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3 комментария
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Ответ \\\ VORON ///
Китайцы оригинально решили эту проблему. Включили дождь.
вы везде это пишете)
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Ответ Mamontilo
вы везде это пишете)
В 2х местах. В общей ветке, ответил на одно из сообщений + увидел отдельную тему и не удержался от отдельного коммента. При первом возгорании думал, как это можно решить, кроме дождя. Может водовозы по трассе пустить, но не понадобилось. )
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Китайцы оригинально решили эту проблему. Включили дождь.
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