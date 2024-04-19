На трассе Гран-при Китая во второй раз за день загорелась трава, второй сегмент квалификации к спринту отложили
Трава вновь загорелась на этапе «Формулы-1» в Шанхае.
В конце первого сегмента квалификации к спринту на Гран-при Китая загорелась трава на обочине трассы. Старт второго сегмента отложили на несколько минут.
В это же время над автодромом пошел дождь.
Ранее аналогичный инцидент произошел в практике. Сессию прервали красными флагами.
Практику в Китае прервали красными флагами из-за загоревшейся травы
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