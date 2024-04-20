«Ред Булл» завоевал 100-й поул в «Формуле-1»

Теги Гран-при Китая Лотус Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Поул-позиция Макса Ферстаппена к Гран-при Китая стала юбилейной для «Ред Булл».

Чемпионы «Формулы-1» в 100-й раз начнут гонку с первого места.

«Ред Булл» – шестая команда в истории, которая достигла данной отметки. Уже в этом году австрийцы могут догнать «Лотус» (107 поулов), первые четыре строчки занимают «Феррари» (249), «Макларен» (156), «Мерседес» (137) и «Уильямс» (128).

Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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4 комментария
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Лотуса давно нет, а всё ещё в топах мелькает, легендарная команда была
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