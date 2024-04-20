«Ред Булл» завоевал 100-й поул в «Формуле-1»

Поул-позиция Макса Ферстаппена к Гран-при Китая стала юбилейной для « ».

Чемпионы «Формулы-1» в 100-й раз начнут гонку с первого места.

«Ред Булл» – шестая команда в истории, которая достигла данной отметки. Уже в этом году австрийцы могут догнать « » (107 поулов), первые четыре строчки занимают « » (249), « » (156), « » (137) и «Уильямс» (128).

Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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