Гран-при Китая-2024. Стартовый порядок спринта. Заезд – в субботу в 6:00

В субботу, 20 апреля, состоится спринт на пятом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая. Старт – в 6:00 по московскому времени.

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

20 апреля 2024 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Серхио Перес («Ред Булл»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Валттери Боттас («Заубер»)

10. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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