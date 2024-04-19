Гран-при Китая-2024. Стартовый порядок спринта. Заезд – в субботу в 6:00

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В субботу, 20 апреля, состоится спринт на пятом этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая. Старт – в 6:00 по московскому времени.

Шанхай Интернэшнл, Шанхай
20 апреля 2024 года
Спринт
Стартовый порядок
 
1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Серхио Перес («Ред Булл»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Валттери Боттас («Заубер»)
10. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Юки Цунода («РБ»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
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5 комментариев
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
чем спринт отличается от обычной квалы?
Очки дают. Мини-гонка
+1
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+1
чем спринт отличается от обычной квалы?
+1
-1
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В 6 утра…
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Ответ S.Graf
Кто хотел увидеть, как выглядит Ф1 без космовоза Ньюи - так вот оно. Когда решает только талант, опыт, мастерство, скиллы и нервы. Ну, и немного везения, разумеется. Это я про Ландо. Один раз - не гондурас. Он ещё слишком мало проехал, чтобы по одной квале делать какие-то радикальные выводы. Один Палец тоже в дождь что-то там показал с "телятами", и даже выиграл ту гонку. Повезло, бывает. Время всё расставило по своим местам. такиедела))))
Помню Стролл порвал всех в Турции 2020 в дождь. Такие дела
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