Ланс Стролл о столкновении с Риккардо: «Возникла цепная реакция. Кто-то во главе нашей группы неожиданно затормозил»

Стролл не согласился со штрафом за столкновение с Риккардо.

Инцидент произошел на рестарте Гран-при Китая – а стюарды, по итогам столкновения, оштрафовали Стролла на 10 секунд.

По словам пилота « », он просто не успел среагировать на ситуацию, в которой пелотон неожиданно начал резко тормозить – при этом инициатором этого, как потом выяснилось, стал напарник Стролла Фернандо Алонсо:

«Возникла цепная реакция. Кто-то во главе нашей группы затормозил [раньше обычного], – я не знаю, кто именно [Фернандо Алонсо], – и тут тормозить начали все.

Машина, находившаяся передо мной, сбросила скорость с 60 км/ч до нуля практически мгновенно – и все, последовало столкновение. То есть это был просто один из таких моментов, неудачное стечение обстоятельств».

Стролла попросили прояснить его высказывания по радио, в которых тот выражал явное недовольство штрафом, когда только о нем узнал. И, в частности, назвал идиотом , в которого сам врезался:

«Думаю, мне дали штраф только по факту того, что я врезался в другую машину, но случилось все потому, что впереди кто-то нажал на тормоза и запустил цепную реакцию.

Даже не знаю, просто я нахожу это странным – я получил штраф, потому что в конечном итоге именно я врезался в Риккардо, но ведь обстоятельства нельзя назвать обычными и сказать, что я просто взял и сам решил в него врезаться.

Возникла действительно очень странная ситуация с запущенной цепной реакцией – и мне бы хотелось, чтобы при принятии решения стюарды учитывали данный фактор.

В целом же можно сказать, что я просто оказался не в том месте не в то время. То есть, я висел у соперника на заднем крыле, мы все готовились к рестарту – и нам просто не повезло, ведь до того момента наша гонка складывалась неплохо».

Даниэль Риккардо: «## ### Стролла – и я еще вежлив. У меня кровь вскипела: оказывается, я идиот»

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