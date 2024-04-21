Ланс Стролл о столкновении с Риккардо: «Возникла цепная реакция. Кто-то во главе нашей группы неожиданно затормозил»

Теги происшествия Гран-при Китая ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Даниэль Риккардо Ланс Стролл РБ Авто

Стролл не согласился со штрафом за столкновение с Риккардо.

Инцидент произошел на рестарте Гран-при Китая – а стюарды, по итогам столкновения, оштрафовали Стролла на 10 секунд.

По словам пилота «Астон Мартин», он просто не успел среагировать на ситуацию, в которой пелотон неожиданно начал резко тормозить – при этом инициатором этого, как потом выяснилось, стал напарник Стролла Фернандо Алонсо:

«Возникла цепная реакция. Кто-то во главе нашей группы затормозил [раньше обычного], – я не знаю, кто именно [Фернандо Алонсо], – и тут тормозить начали все.

Машина, находившаяся передо мной, сбросила скорость с 60 км/ч до нуля практически мгновенно – и все, последовало столкновение. То есть это был просто один из таких моментов, неудачное стечение обстоятельств».

Стролла попросили прояснить его высказывания по радио, в которых тот выражал явное недовольство штрафом, когда только о нем узнал. И, в частности, назвал идиотом Даниэля Риккардо, в которого сам врезался:

«Думаю, мне дали штраф только по факту того, что я врезался в другую машину, но случилось все потому, что впереди кто-то нажал на тормоза и запустил цепную реакцию.

Даже не знаю, просто я нахожу это странным – я получил штраф, потому что в конечном итоге именно я врезался в Риккардо, но ведь обстоятельства нельзя назвать обычными и сказать, что я просто взял и сам решил в него врезаться.

Возникла действительно очень странная ситуация с запущенной цепной реакцией – и мне бы хотелось, чтобы при принятии решения стюарды учитывали данный фактор.

В целом же можно сказать, что я просто оказался не в том месте не в то время. То есть, я висел у соперника на заднем крыле, мы все готовились к рестарту – и нам просто не повезло, ведь до того момента наша гонка складывалась неплохо».

Даниэль Риккардо: «## ### Стролла – и я еще вежлив. У меня кровь вскипела: оказывается, я идиот»

Что случилось на Гран-при Китая: «Макларен» выиграл подиум в стратегическое казино, «Феррари» рвалась в топ-3 с 6-го, два сэйфти-кара

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удивительно, ведь перед шпилькой обычно не тормозят
+30
-1
+29
А куда ТЫ смотрел когда тачка впереди затормозила?! На онборде чётко видно что точно не вперёд.
Кто угодно виноват, но не он. Не помню вообще чтобы он хоть раз признавал вину.
+12
-1
+11
Ответ Евгений Сидоров
А куда ТЫ смотрел когда тачка впереди затормозила?! На онборде чётко видно что точно не вперёд. Кто угодно виноват, но не он. Не помню вообще чтобы он хоть раз признавал вину.
Чувак эталонный сын папы. Нормальным людям было бы стыдно 10 лет занимать чужое место в пелотоне
+10
-2
+8
Затормозил в итоге Стролл все остальные то успели среагировать
+7
-1
+6
однако все остальные успели среагировать. С онборда видно, что время на принятие решения было. "я просто оказался не в том месте" - это да, Ф1 не для него
+3
0
+3
Интересно, когда же у Стролла-папы закончится терпение
+2
0
+2
Ответ Vano32rus
Интересно, когда же у Стролла-папы закончится терпение
Точно раньше чем деньги)
+1
0
+1
Алонсо своим торможением опять проверяет скорость реакции пелотона
+3
-3
0
Макс же признался после гонки в комнате отдыха, что это его вина :) Ему просто снова "не повезло". Но если отталкиваться от принципа, что везёт сильнейшим, то выходит, что не везёт балбесам ? :))
0
0
0
Ну что за чертов идиот
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий